Исчезающий вид: эти сибирячки стали известны благодаря своей худобе (одна из них весила 30 кг)

Мода на пропорции человеческого тела продолжает существовать и даже не думает уходить восвояси. Пару веков назад ценились пышные дамы, на смену им спустя время пришли худосочные красотки (а-ля ангелы Victoria’s Secret), сейчас миром правят фитоняшки, при этом параллельно пропагандируется бодипозитив. Но героини материала SHE.НГС вне трендов и модных тенденций — их неестественная худоба как раз таки естественна, она от природы. Многие хотят достичь таких же пропорций или, глядя на них, съесть здоровенный беляш. А сами девушки вполне довольны собой и ни худеть ни толстеть не собираются.
Екатерина Андреева — девушка с неестественной худобой. Её строение тела в сочетании с откровенными образами и дерзкой подачей себя принесли ей популярность в социальной сети Instagram — 129 тысяч подписчиков.
Однако в сравнении со старыми фото девушка все же немного набрала вес.
Рост Кати — 178 см, а про ее вес ходят разные слухи. Сама Екатерина не говорит, сколько весит, и пишет в своем паблике, что худеть не собирается, а то, что она весит 30 килограмм, — неправда.
Еще одна сибирячка, известность которой принесли длинные и худые ноги, — Анна Парамонова. Она всегда фотографируется чуть снизу или встает на носочки, хотя этот прием ей не особо нужен. Бывает, что ее сравнивают в соцсетях со шведской моделью Ией Остергрен (правда шведская девушка более мускулистая).
О себе сибирячка пишет довольно мало, просто выкладывает свои фото в Сеть — обычно это какие-то жизненные моменты.
На своих фото и длинных ногах Анна заработала 160 тысяч подписчиков.
Юлия Кригер известна как новосибирская Барби — этим прозвищем сибирячку окрестила британская газета The Sun. Помимо ярко-выраженных черт лица Юлия обладает данными, схожими с пропорциями популярной куклы — большой грудью, очень тонкой талией (54 см) и длинными ногами.
В одном из интервью SHE.НГС девушка заявила, что хотела бы талию поменьше — 45 см, но удалять рёбра сибирячка не готова:
— Не думаю, что я пойду на такой отчаянный шаг.
— Вживую мне никто ничего не говорит, наоборот — стройная, прикольно. А в соцсетях по-разному: кому-то нравится, а кто-то говорит, что я анорексичка, хотя ничем таким я не больна, — говорит Юлия корреспонденту.
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