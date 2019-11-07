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Дом из колбасы, торт-часовня и шоколадное пиво: в Экспоцентр привезли необычную еду

Что еще показали на открытии «Сибирской продовольственной недели» — смотрите в нашем фоторепортаже

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Изба из колбасок затмила пельменный оперный театр, который несколько лет возят на продовольственные выставки&nbsp;

Изба из колбасок затмила пельменный оперный театр, который несколько лет возят на продовольственные выставки 

В новосибирском Экспоцентре открылась «Сибирская продовольственная неделя» — одна из крупнейших отраслевых выставок продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности. Сюда съехались крупные ритейлеры, рестораторы и другие специалисты, связанные со сферой общественного питания, чтобы показать свои лучшие и самые необычные продукты, технику, а заодно выбрать лучшего бариста и самое вкусное пиво. Чем выставка может удивить обычных новосибирцев — в репортаже НГС. 

«Сибирская продовольственная неделя» открылась в эту среду, 6 ноября. Сама выставка заняла почти весь выставочный зал — свои стенды привезли сюда больше 70 компаний из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, но большинство — из Новосибирска и Новосибирской области. 

Новосибирские достопримечательности могут быть вкусными&nbsp;

Новосибирские достопримечательности могут быть вкусными 

Один из самых заметных и привлекательных получился стенд «Домашней кондитерской» — компания соорудила из бисквита, мастики и других сладких ингредиентов вполне съедобный оперный театр, железнодорожный мост и кусочек парка «Городское начало». Попробовать, увы, не дали.

Глядя на этот стенд, можно подумать, что колбасу можно сделать из любого животного, даже из крокодила

Глядя на этот стенд, можно подумать, что колбасу можно сделать из любого животного, даже из крокодила

Но самые большие очереди посетителей ждали не у сладкого оперного (и даже не у пельменного, который возят каждый год), а у стендов с бесплатной дегустацией. Самую экзотичную устроила компания «Деликатес Дичь» — на своих стойках она предлагала попробовать, например, паштет из бобра, колбасу из мяса крокодила, сало кабана, а ещё интересные кулинарные мэшапы вроде «Куропатки на лосе» — это вяленая колбаса из лосятины и мяса куропатки за 220 рублей за 100 граммов. 

Медвежья сырокопчёнка в топе, говорят продавцы&nbsp;

Медвежья сырокопчёнка в топе, говорят продавцы 

По словам девушки за стойкой с этой дичью, наибольшей популярностью у посетителей пользуется медвежатина: вяленая и сырокопчёная. 250 граммов аккуратно порезанных ломтиков продают по 850 рублей. «Для людей сегодня это, конечно, экзотика», — отмечает она, еле успевая насаживать сушёного кролика на зубочистки для дегустации. 

Пивная дегустация проходила прямо на сцене

Пивная дегустация проходила прямо на сцене

К слову о дегустации. В 12:30 на главной сцене начал работать мастер-класс «Пивной сомелье» — гостей выставки учили дегустировать разные сорта пива. Их раздавали зрителям в аккуратных стаканчиках на подносе и только и успевали подливать новое. 

Шоколадное пиво понравилось не всем — некоторые признались, что запутались в своих вкусах

Шоколадное пиво понравилось не всем — некоторые признались, что запутались в своих вкусах

Один из самых интересных сортов, которые новосибирцы продегустировали, называется «Горький в шоке» от «Балтики». Производители уверяют, что при его производстве использовали настоящий бельгийский жидкий шоколад. Пахнет необычно — чувствуются шоколадные нотки, а послевкусие отдаёт карамелью и даже ванилью, а горечи почти нет. Говорят, такой стаут идеально сочетается с мороженым.

Хамон собрал большую толпу любителей халявы&nbsp;

Хамон собрал большую толпу любителей халявы 

Хамон привёз предприниматель Алексей Крестьянов

Хамон привёз предприниматель Алексей Крестьянов

Не менее большая очередь стояла на дегустацию хамона — им кормили чуть ли не с ножа. Хамон привёз на выставку несостоявшийся мэр Новосибирска Алексей Крестьянов. Он подавал документы на участие в сентябрьских выборах, но набрал меньше 1% голосов. 

Такой домик попробовать посетителям тоже не дают

Такой домик попробовать посетителям тоже не дают

Мясные производители соревновались не только в экзотике продукта, его подаче, но и в строительстве — например, центр экспозиции украшает домик, построенный из настоящих колбасок. Особо привлекала внимание покупателей среди сырокопчёнки ливерная колбаса с отметкой по старому ГОСТу за 280 рублей. 

Макароны дают пробовать сырыми — и уверяют, что их можно делать из разных овощей&nbsp;

Макароны дают пробовать сырыми — и уверяют, что их можно делать из разных овощей 

Такой пуэр делают в Новосибирской области

Такой пуэр делают в Новосибирской области

Солёный папоротник распространён как закуска в восточно-азиатской кухне, говорят производители

Солёный папоротник распространён как закуска в восточно-азиатской кухне, говорят производители

Из более-менее необычного на выставку привезли, например, лапшу, которую делают из томатов, свёклы, а ещё сразу с укропом — длинные спагетти розового, красного и серого цвета. Пытались удивить посетителей сибирским пуэром — китайским чаем, порции для которого нужно отламывать руками. Производят такой не в Китае, а здесь, под Черепаново. На закуску привезли маринованный папоротник — прямо в баночке.

Выставка продлится в Экспоцентре три дня

Выставка продлится в Экспоцентре три дня

В рамках «Продовольственной недели» проходит Сибирский фестиваль кофе&nbsp;

В рамках «Продовольственной недели» проходит Сибирский фестиваль кофе 

«Сибирская продовольственная неделя» в Экспоцентре продлится до 8 ноября. Кроме выставки, организаторы устроили большую деловую программу, на которой обсудят новые тренды в общепите, мастер-классы, круглые столы. Некоторые заголовки мероприятий заставляют задуматься: «Будни обжарщика: день сурка или нечто большее?», «Новый тренд — растительное молоко» и подобные. Кроме того, на выставке выберут лучшего бармена, а заодно проведут отборочный этап Российского чемпионата бариста.

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КОММЕНТАРИИ (1)

7 ноя 2019 в 12:27

(Хамон собрал большую толпу любителей халявы) - дааааа, "уважительное" определение посетителей ярмарки