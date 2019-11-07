Дом из колбасы, торт-часовня и шоколадное пиво: в Экспоцентр привезли необычную еду

Изба из колбасок затмила пельменный оперный театр, который несколько лет возят на продовольственные выставки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В новосибирском Экспоцентре открылась «Сибирская продовольственная неделя» — одна из крупнейших отраслевых выставок продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности. Сюда съехались крупные ритейлеры, рестораторы и другие специалисты, связанные со сферой общественного питания, чтобы показать свои лучшие и самые необычные продукты, технику, а заодно выбрать лучшего бариста и самое вкусное пиво. Чем выставка может удивить обычных новосибирцев — в репортаже НГС.

«Сибирская продовольственная неделя» открылась в эту среду, 6 ноября. Сама выставка заняла почти весь выставочный зал — свои стенды привезли сюда больше 70 компаний из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, но большинство — из Новосибирска и Новосибирской области.

Новосибирские достопримечательности могут быть вкусными Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Один из самых заметных и привлекательных получился стенд «Домашней кондитерской» — компания соорудила из бисквита, мастики и других сладких ингредиентов вполне съедобный оперный театр, железнодорожный мост и кусочек парка «Городское начало». Попробовать, увы, не дали.

Глядя на этот стенд, можно подумать, что колбасу можно сделать из любого животного, даже из крокодила Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но самые большие очереди посетителей ждали не у сладкого оперного (и даже не у пельменного, который возят каждый год), а у стендов с бесплатной дегустацией. Самую экзотичную устроила компания «Деликатес Дичь» — на своих стойках она предлагала попробовать, например, паштет из бобра, колбасу из мяса крокодила, сало кабана, а ещё интересные кулинарные мэшапы вроде «Куропатки на лосе» — это вяленая колбаса из лосятины и мяса куропатки за 220 рублей за 100 граммов.



Медвежья сырокопчёнка в топе, говорят продавцы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По словам девушки за стойкой с этой дичью, наибольшей популярностью у посетителей пользуется медвежатина: вяленая и сырокопчёная. 250 граммов аккуратно порезанных ломтиков продают по 850 рублей. «Для людей сегодня это, конечно, экзотика», — отмечает она, еле успевая насаживать сушёного кролика на зубочистки для дегустации.

Пивная дегустация проходила прямо на сцене Фото: Ольга Бурлакова / НГС

К слову о дегустации. В 12:30 на главной сцене начал работать мастер-класс «Пивной сомелье» — гостей выставки учили дегустировать разные сорта пива. Их раздавали зрителям в аккуратных стаканчиках на подносе и только и успевали подливать новое.

Шоколадное пиво понравилось не всем — некоторые признались, что запутались в своих вкусах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Один из самых интересных сортов, которые новосибирцы продегустировали, называется «Горький в шоке» от «Балтики». Производители уверяют, что при его производстве использовали настоящий бельгийский жидкий шоколад. Пахнет необычно — чувствуются шоколадные нотки, а послевкусие отдаёт карамелью и даже ванилью, а горечи почти нет. Говорят, такой стаут идеально сочетается с мороженым.

Хамон собрал большую толпу любителей халявы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Хамон привёз предприниматель Алексей Крестьянов Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Не менее большая очередь стояла на дегустацию хамона — им кормили чуть ли не с ножа. Хамон привёз на выставку несостоявшийся мэр Новосибирска Алексей Крестьянов. Он подавал документы на участие в сентябрьских выборах, но набрал меньше 1% голосов.

Такой домик попробовать посетителям тоже не дают Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Мясные производители соревновались не только в экзотике продукта, его подаче, но и в строительстве — например, центр экспозиции украшает домик, построенный из настоящих колбасок. Особо привлекала внимание покупателей среди сырокопчёнки ливерная колбаса с отметкой по старому ГОСТу за 280 рублей.

Макароны дают пробовать сырыми — и уверяют, что их можно делать из разных овощей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Такой пуэр делают в Новосибирской области Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Солёный папоротник распространён как закуска в восточно-азиатской кухне, говорят производители Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Из более-менее необычного на выставку привезли, например, лапшу, которую делают из томатов, свёклы, а ещё сразу с укропом — длинные спагетти розового, красного и серого цвета. Пытались удивить посетителей сибирским пуэром — китайским чаем, порции для которого нужно отламывать руками. Производят такой не в Китае, а здесь, под Черепаново. На закуску привезли маринованный папоротник — прямо в баночке.

Выставка продлится в Экспоцентре три дня Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В рамках «Продовольственной недели» проходит Сибирский фестиваль кофе Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Фото: Ольга Бурлакова / НГС