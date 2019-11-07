Царство «Крузаков»: на чём ездят подчиненные Локтя — НГС заглянул в гаражи чиновников мэрии и их жён

Сам Анатолий Локоть обходится без личной машины Фото: Александр Ощепков, Евгения Бикунова (коллаж)

На днях мы приводили любопытную статистику, что в Новосибирской области на учете стоит около 800 тысяч легковых автомобилей. То есть примерно по 0,3 машины на одного жителя региона. А сколько (и каких) авто у работников властных структур? Сегодня узнаем, на чём ездят топовые руководители мэрии Новосибирска. Кто-то из них обходится без личной машины, но у большинства в гаражах стоят приличные иномарки — японские внедорожники и немецкий премиум. Забавно, но сам мэр Новосибирска Анатолий Локоть личного транспорта не имеет — согласно сведениям об имуществе за 2018 год, опубликованным на сайте мэрии, ни Локоть, ни его жена машинами не владеют. Этот скромный чиновник довольствовался служебными Audi и Camry, а иногда передвигался и вовсе на метро.

Список ключевых руководителей мэрии включает в себя 34 человек (вместе с мэром) — так вот на все эти 34 семьи приходится в общей сложности 42 автомобиля. 26 машин записаны на самих чиновников, 16 — на их жён (или мужей). Самыми популярными машинами у новосибирской власти стали внедорожники Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado — мудрые руководители знают толк в ликвидности и надежности.

Toyota Land Cruiser 200 — символ достатка и успеха Фото: Toyota

Land Cruiser есть у главы администрации Ленинского района Олега Клемешова, у начальника управления делами мэрии Сергея Тужилкина, у жены начальника департамента энергетики Дмитрия Перязева, у главы администрации Первомайского района Виталия Новоселова. На «Прадиках» ездят первый заместитель мэра Геннадий Захаров и глава администрации Дзержинского района Сергей Жиров.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

У Романа Дронова, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса (это тот, кто отвечает за дороги Новосибирска) личной машины нет, зато его жена решила пройтись по «Ниссанам» — на неё записаны кроссоверы Juke и Murano. Супруга начальника департамента финансов Александра Веселкова владеет премиальным Lexus NX, жена главы администрации Калининского района Германа Шатулы ездит на Volkswagen Touareg, а жена главы администрации Кировского района Андрея Выходцева довольствуется Mazda 3.

Женщины-чиновники в мэрии тоже есть: начальник департамента по социальной политике Ольга Незамаева катается на премиальном кроссовере BMW X5 в версии xDrive 30d (тщательно указано в декларации). Начальник департамента культуры Анна Терешкова ничем не владеет, зато у её мужа длиннобазная Audi A8 L, кроссовер Hyundai Tucson, легковушка Toyota Corolla и куча мотоциклов с катерами.

Удлиненный седан Audi A8 Long Фото: Audi

Первый заместитель мэра Борис Буреев по примеру своего босса машинами не владеет, хотя у него есть гараж и два машино-места. И порадовал глава администрации Центрального округа (по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам) Сергей Канунников — у него как у настоящего патриота только русская классика: «буханка» УАЗ-3962 и «Нива».

Может ли чиновник владеть дорогой машиной?

Автомобили представителей власти и силовых структур часто становятся предметом обсуждений. Месяц назад весь Новосибирск наблюдал за историей вокруг Lexus Штельмаха, который ударил девушку на кольце Станиславского. Но в итоге виновной оказалась сама автомобилистка. Рассказываем, как так вышло (и показываем видео).

