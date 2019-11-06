Постоялец пансионата под Новосибирском скончался от загадочных травм

77-летний пенсионер всего месяц провел в пансионате. Что там произошло с ним за это время — доподлинно неизвестно. В больницу он попал с многочисленными переломами Фото: бпвт.рф / читательница НГС

Следователи разбираются в загадочной смерти 77-летнего постояльца Бердского пансионата ветеранов труда имени Калинина. Мужчина попал туда в сентябре 2018 года, а уже через месяц оказался в больнице со странными многочисленными переломами, от которых впоследствии умер. Персонал пансионата внятно не может объяснить, при каких обстоятельствах их постоялец получил травмы — версии менялись уже несколько раз. Дочь пенсионера обещает награду минимум в 200 тысяч рублей тому, кто расскажет ей правду. Журналист НГС Илья Калинин пообщался с причастными к этой истории и попытался восстановить события тех дней.

Что произошло той осенью В начале сентября 2018 года 77-летнего сибиряка временно поместили в государственное учреждение — пансионат ветеранов труда имени Калинина. Дочь пенсионера Надежда объяснила, что сама давно живёт и работает в Москве, а женщине, которая в качестве так называемой гражданской жены проживала с её отцом, надо было на некоторое время уехать к родным в Белоруссию. По словам Надежды, отец был дееспособным, но периодически у него появлялись провалы в памяти, что требовало определённого контроля.

Геннадий со своей гражданской супругой незадолго до её отъезда к родственникам Фото: читательница НГС

В августе прошлого года Надежда вместе с отцом приехали в пансионат — посмотреть на обстановку и познакомиться. Там им пообещали, что мужчину поселят на первом этаже неподалеку от поста медсестры-нянечки. За все услуги Надежда по договору должна была платить 25 000 рублей — за каждый месяц проживания. О беде она узнала 15 октября 2018 года, когда собралась приехать в Новосибирск и повидаться с отцом. Директор пансионата Василий Молодавский (сейчас он не работает на этой должности) сообщил ей, что пенсионер находится в реанимации.



— 13 октября 2018 года медицинские сёстры при раздаче еды не нашли папу в палате. Со слов работников, они увидели, что он сидит на земле во дворе учреждения. После чего привели в палату и положили на кровать. Сказали, что отец ни на что не жаловался и вёл себя спокойно. В итоге через два дня моего папу в тяжелейшем шоковом состоянии, когда он уже стал умирать, доставили на скорой помощи в бердскую больницу. В медицинских документах описаны повреждения, которые врачи обнаружили у него при осмотре: перелом правой стопы, переломы двух ветвей лунных костей таза, перелом шейного позвонка, переломы четырёх грудных позвонков, перелом поясничного отдела, пять переломов отростков позвоночника, перелом крестца. Кроме этого у него диагностированы кровоподтёки на шее и груди и другие повреждения. Нижняя часть тела была полностью парализована, отец не мог передвигаться, — вспоминает Надежда.

Версии сотрудников пансионата: что же произошло с пенсионером В пансионате, по словам Надежды, по-разному объясняли причины этих травм: сначала рассказывали, что пенсионер упал на прилегающей к корпусам территории, потом появилась версия падения с лестницы, а позже — об избиении мужчины кем-то посторонним (пансионат открыт для прогулок, и пациенты могут свободно перемещаться по нему и даже выходить за ворота).

Сама Надежда передает сумбурный рассказ своего отца, который услышала от него в больнице. Мужчина сбивчиво рассказал, что его закрыли в палате, а он не мог понять, где находится, звал на помощь и выпал в окно. Пенсионера, несмотря на договорённость о помещении его в палату на первом этаже, почему-то перевели жить в комнату на втором этаже. Бывший заведующий по медчасти Роберт Ходош отказался говорить с журналистом НГС конкретно об этом случае, но высказался в поддержку персонала пансионата:

— В момент, когда произошли все эти события, я находился в учебном отпуске. В течение месяца. Я не хочу комментировать эту ситуацию, потому что не всё, что говорится, объективно: у каждого есть своё мнение. Идёт следствие, мне задавали вопросы, я на них отвечал чётко и по существу. Я просто знаю, что персоналу вменяют. И могу с полной ответственностью сказать: персонал пансионата настолько обучен и ответственен, что винить его в какой-то невнимательности или халатности было бы абсолютно неправильно. Персонал работает в тяжелейших условиях, потому что проживающие там несут мало позитива в жизни. Там оказались люди, не совсем обласканные жизнью.



Уточнять, почему пенсионера перевели на другой этаж, Роберт Ходош также не стал, заметив, что ему придётся раскрыть личную информацию пациента, связанную с его здоровьем. Но для такого перевода, по его словам, были объективные причины. Сам Ходош не работает в пансионате с февраля 2019 года.

— Дедушка был не проблемный, — вспоминает бывший директор пансионата Василий Молодавский. — Единственное, он мог уйти. Его из комнаты в комнату переводили. Потому что он не совсем помнил, кто он... Что могло с ним случиться? Ему нужно было постоянно куда-то идти. Могли ли медсестра отследить? Не знаю, вряд ли… У нас там очень широкие лестницы — эвакуационные выходы. И они всегда открытые. Возможно, он пошёл туда. Как одно из предположений: он мог упасть на этой лестнице. Я исключаю, что кто-то мог физически с ним расправиться, даже сами проживающие, так как все постояльцы пансионата очень слабые. Новый директор пансионата Василий Гуманков занял пост руководителя после случившейся трагедии — в ноябре 2018 года. Он пояснил, что пока не готов комментировать эту историю.



— Дело ещё не закончилось, и я не могу сказать, что там было... Закончится дело, тогда можем с вами переговорить по этому вопросу. Следственный комитет снова запросил у нас документы, и я их отправил. По статистике смертности: я ещё не вник в эти вопросы, год ещё не закрыт, и я не могу что-то точно сказать, — кратко сказал Василий Гуманков.

Уголовное дело Изначально, по словам дочери пенсионера, правоохранительные органы не хотели разбираться в характере травм, которые получил её отец. Женщина полгода пыталась добиться возбуждения уголовного дела, писала различные жалобы вплоть до генеральной прокуратуры России. Дело возбудили только в апреле 2019 года, но какой-то конкретики нет до сих пор. Надежда даже готова выплатить награду в 200 тысяч рублей тому, кто сообщит детали загадочной гибели её отца. Параллельно она ищет других пострадавших. По ее словам, это не первая странная смерть постояльца в этом пансионате. — В следственном отделе Бердска следственного управления СК России по Новосибирской области в настоящее время действительно расследуется уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», — кратко прокомментировали в областном СК.

