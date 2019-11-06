Обогнали москвичей: новосибирцы скупают кроссоверы — чем за это приходится расплачиваться

В Новосибирске всё больше становится кроссоверов и внедорожников — доля таких машин в общем количестве легкового автотранспорта уже вплотную приблизилась к 30%. Это больше, чем в целом по России, и существенно больше, чем в Москве, где дороги называют «идеальными» — соответственно нужды в автомобиле повышенной проходимости в условиях столицы практически нет. Какие ещё причины толкают новосибирцев на покупку кроссоверов и насколько дороже обходится их содержание по сравнению с обычной легковушкой — разбираемся вместе с экспертом.

По последним данным аналитиков агентства «Автостат», в Новосибирской области на учете стоит 233 тысячи кроссоверов и внедорожников. Общая численность парка легковых автомобилей у нас чуть более 800 тысяч штук и на долю SUV приходится практически каждая третья машина.

— В Новосибирской области доля кроссоверов — 28,3%. В Москве насчитывается 1,26 миллиона таких автомобилей — доля 12,5% от общего объема, — уточняет руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.



Почему новосибирцы покупают кроссоверы

В целом по России доля автомобилей повышенной проходимости составляет 23% — по стране бегают 10,15 миллиона таких машин. Понятно, что в абсолютных цифрах Новосибирск далеко не лидер, но стремление обладать кроссовером у сибиряков явно выраженное — причин для такого выбора много, не пугают даже повышенные расходы на содержание.

— Почему покупают кроссоверы и джипы — потому что дорог у нас нету. Не секрет, автомобили, которые обслуживаются в Москве на наших станциях: ходовка у них практически не чинится. А в Новосибирске — сплошная ходовка. Причина — очень плохие дороги, в отличие от центральных регионов, особенно Москвы. Там люди могут ездить и 150, и 200 тысяч километров на одной ходовке и ничего не менять. Поэтому жители Новосибирска стараются покупать машины повыше, особенно с учетом погодных условий зимой, когда ты на легковом автомобиле из двора не выедешь, когда нечищеные дороги кругом. Будешь сидеть на пузе, цеплять бамперами. Даже на больших магистралях города порой не проехать. Ну и, в принципе, тут природа ближе, люди используют автомобиль чаще для выезда за город или на дачу, где, естественно, бездорожье, — объясняет руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьёв.