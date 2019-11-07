Бизнесмен — о дискриминации, конкуренции перевозчиков и новых правилах мэрии для маршруток

За последний год в Новосибирске обострилась конкурентная борьба между маршрутчиками Фото: Густаво Зырянов / НГС

Департамент транспорта мэрии Новосибирска ввёл новую норму для перевозчиков, которая начала действовать с 18 октября. Если предприниматель захочет поменять машину, то он должен сначала оборудовать её для перевозки инвалидов-колясочников. Михаил Большов считает, что эта мера не принесёт результата, а лишь ограничит конкуренцию в сфере пассажирских перевозок. Публикуем его авторскую колонку на эту тему.

— Теперь, чтобы продлить договор для дальнейшей работы на своем маршруте, перевозчику нужно заменить машины на те, что приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Это такие ГАЗели, у которых кресла частично убраны, а освободившееся место предназначено для проезда человека в инвалидной коляске.

Как сейчас в Новосибирске инвалид-колясочник добирается из пункта «А» в пункт «Б»? Он звонит в социальную службу и заказывает социальное такси — это спецавтомобиль для перевозки человека на инвалидной коляске. Дальше за ним приезжает оборудованная машина, доставляет его до места назначения, а затем привозит обратно домой. Всё это оплачивается из областного бюджета.

В целом, у нас в городе нет практики, когда инвалиды-колясочники самостоятельно или с сопровождающим перемещались бы по городу на общественном транспорте. Подобные случаи единичны. Чтобы изменить ситуацию, недостаточно просто вывести на линию специальный пассажирский транспорт. Нужно сделать доступной городскую среду. Пока этого нет.

У нас есть низкопольные автобусы, которые предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Они работают практически на всех маршрутах города. Низкопольных маршрутных такси российского производства в данный момент просто не существует, их начнут выпускать только в 2021 году.

Однако департамент транспорта предлагает приобрести переоборудованные под перевозку инвалидов-колясочников именно ГАЗели. Как будет выглядеть поездка? Чтобы перевести такого пассажира, водителю нужно выйти из ГАЗели, подсоединить к ступеням два металлических трапа, закатить инвалида-колясочника и пристегнуть его ремнями безопасности. При этом, если сейчас час пик и место, предназначенное для проезда инвалида, заняли другие пассажиры, им придётся его освободить.



Нет принципа, по которому выбирают маршрут для работы такой оборудованной спецмаршрутки. Есть общее для всех условие: выигрывает конкурс тот перевозчик, у которого есть максимальное количество автомобилей, предназначенных для перевозки инвалидов-колясочников.

С подобным требованием департамент транспорта мэрии Новосибирска выступил впервые. Чиновники обосновывают свою инициативу приведением местного законодательства в соответствии с федеральным, а также подготовкой к проведению в Новосибирске молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2024 году. Но ведь чемпионат мира будет не среди параолимпийцев, к тому же вряд ли в наш город приедет огромное количество людей с ограниченными возможностями здоровья.

У департамента транспорта нет формулы, по которой можно рассчитать необходимое количество машин для перевозки инвалидов в городе. Во всяком случае, за 20 лет работы в пассажирских перевозках я о ней ничего не слышал. Эта цифра каким-то образом вырисовывается департаментом транспорта. Логично, что всё зависит от количества инвалидов — эти сведения известны министерству социального развития, также они должны быть в администрации районов города. До перевозчиков эта информация не доходит.



Я не спорю, подобный транспорт нужен, но не в том количестве, в котором просит департамент транспорта. Всё же считаю, что для инвалидов-колясочников будут удобнее большие автобусы, а не маршрутки. Как понимаете, у всего есть причина. На мой взгляд, она в том, что один из перевозчиков в Академгородке некоторое время назад вложил огромные деньги в покупку как раз таких ГАЗелей и ему нужно как-то отбивать вложения. Так что, на мой взгляд, всё это просто относится к вопросу о честной конкуренции.

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