Невеста месяца: трудолюбивая красотка с детьми мечтает о семье, но мужчины боятся ответственности

Екатерине Евдокимовой 31 год, она мама двоих сыновей 6 и 3 лет Фото: Екатерина Евдокимова

Екатерине Евдокимовой 31 год, она в разводе, воспитывает двух маленьких сыновей. Сибирячка трудится на двух работах, чтобы обеспечить себя и своих детей. Екатерине тяжело далось расставание с бывшим супругом, но она пережила это непростое время и готова двигаться дальше. Она говорит, что найти достойного мужчину в наше время сложно — «такое ощущение, что вместо головы с мозгами мусорное ведро». Катя рассказала корреспонденту SHE.НГС, за какого мужчину она хотела бы выйти замуж и как это — воспитывать двух парней одной.

О себе



Екатерина работает 10 лет в одной и той же компании продавцом, а в свободное время развивается в сфере красоты — делает маникюр Фото: Екатерина Евдокимова

— Я очень общительный человек, легкая на подъем. Даже при наличии двоих деток мне не составляет особого труда сорваться куда-то — будь это заграничное путешествие или же просто легкие прогулки. Была бы только возможность или время. Целеустремленная, с чувством юмора все в порядке.

У меня бешеный ритм жизни. Когда живешь в таком ритме, начинаешь ценить время и распоряжаешься им разумно. Я никогда не буду тратить свободное время на людей, которые мне не интересны. Не буду тратить на выяснение отношений, скандалы. Я за гармонию и за все то, что держит меня в равновесии.

Про брак и загадочный развод



Екатерина говорит, что ей до сих пор не ясна причина развода — так решил муж и она приняла его решение Фото: Екатерина Евдокимова

— Наш брак с бывшим мужем продлился десять лет, и я ему благодарна за все, у нас двое сыновей — 3 года и 6 лет. К сожалению, причина нашего развода мне не ясна, это был его выбор. Расстались мы 8 месяцев назад, официальный развод был в начале сентября.

Расставание было для меня тяжелым — я все-таки за семью, приложила достаточно усилий для того, чтобы сохранить брак, но, увы. Мне оставалось только принять его решение. Была работа с психологом, без него бы я не справилась. Можно сказать, я собирала себя по частям.



Вместе с браком разрушилось понимание того, что значит семья, кто такой мужчина, кто такая женщина, что такое любовь, что я должна вложить в воспитание своих сыновей, какие должны быть ценности. Я не понимала, как мне жить дальше, как убрать все обиды на него, которые мне мешают дальше жить. С бывшим мужем мы общаемся, но только в рамках интересов детей, и стараемся, чтобы все было адекватно. Он очень хороший папа и по возможности помогает, если считает нужным.

О сложном материнстве



Девушка считает, что у мужчин в голове творится непонятно что и они боятся ответственности Фото: Екатерина Евдокимова

— Быть мамой-одиночкой сложно, отчасти перекладываются какие-то и мужские дела, не только постирать, сварить и накормить, но и починить что-то. Мужской поддержки также не хватает, когда приходится отстаивать себя в каких- то моментах.

Про мужчин



Иногда Екатерина подрабатывает моделью и принимает участие в разных съемках Фото: Екатерина Евдокимова

— Никогда не смогу обратить своё внимание на мужчину-мямлю, который не умеет четко выражать свои мысли. Неопрятного, неухоженного, агрессивного, некомпетентного, невнимательного, жадного. Я считаю, что каждый человек должен отдавать отчёт своим действиям.



Человек должен быть интересным, с желанием развиваться, познавать себя, мир, должны быть цели и планы на жизнь. Спорт — да, спорт дисциплинирует. Я бы общалась с человеком, даже если бы внешне он мне не понравился. Мне интересно изучать людей, нравятся интересные люди.

В мужчинах нравятся решительность, настойчивость, чувство юмора, наличие вкуса. Для меня очень важно, когда мужчина отвечает за свои поступки — меньше слов, больше дела.

О романах после брака



В мужчинах девушка больше всего ценит решительность Фото: Екатерина Евдокимова

— Со мной довольно часто знакомятся — приятные люди всегда привлекают внимание. Но никаких романов после развода у меня не было, к этому вопросу я подхожу очень серьёзно. Я никогда не прячу детей, у меня не было таких моментов. Пока я не буду уверена, что человек серьёзен в своих намерениях ко мне, ему не будет доступа к порогу моего дома, для меня это святое. Дети не игрушка, у них очень трепетное восприятие. Большинство мужчин не хотят брать на себя ответственность, а дети — это ответственность. Я все чаще стала замечать, что большинство людей даже не хотят брать ответственность за свою жизнь. Они не знают, чего хотят от жизни, и не умеют просто жить и наслаждаться.



О сложностях



Екатерина хочет найти мужа для себя, но никак не отца для детей — отец у них уже есть Фото: Екатерина Евдокимова

— Сложно найти подходящего мужа для себя. А отца для своих детей я не ищу — он у них есть и никуда не делся. Он так же проводит с ними время и остаётся для них самым лучшим папой на свете, я в их отношения даже не лезу.

А найти мужчину для себя — да, очень сложно. Опять же, из моих наблюдений, вообще не понятно, что в голове у мужчин и о чем они думают. Такое ощущение, что вместо головы с мозгами мусорное ведро. Мне кажется, женщины сами испортили мужчин, позволяя и дозволяя им многое, а всему виной страх женщины остаться одной или никому не нужной.

Материальная составляющая, конечно, важна. Я сама очень трудолюбивый человек и много работаю. Могу называть себя сильной и стойкой, слабому мужчине рядом со мной будет не комфортно. Содержать его я тоже не готова, это не моя история — соответственно, устойчивое финансовое положение у него должно быть, а также и цели, и планы на будущее.

Про семью и домохозяйство

После развода у девушки еще не было ни одного романа Фото: Екатерина Евдокимова

— Модель отношений, где женщина-домохозяйка, я считаю, очень даже актуальна и по сей день. Между прочим, это большой труд. Для меня было бы идеально, чтобы помимо домохозяйства я бы занималась своим направлением, саморазвитием. А то, что мужчины часто хотят спокойную и домашнюю, — это вообще как? Такие бывают? Такая женщина не интересная и быстро надоест. Я считаю, что человек в любом случае разносторонний и его просто нужно научиться принимать.