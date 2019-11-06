«Я не хочу отдавать государству 80 тысяч ежегодно». Новосибирец — о «сыром» налоговом режиме для фрилансеров

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых распространят на 19 регионов, в их числе и Новосибирская область Фото: Архив НГС

Со следующего года новосибирских фрилансеров могут обложить налогами на профессиональную деятельность — всё это в рамках эксперимента с введением специального режима. Самозанятые Новосибирской области и ещё 18 крупных российских регионов будут платить 4% от выручки, если предоставляли услуги физическим лицам, и ещё 6% — если работали с компаниями. Предполагается, что эксперимент затронет таксистов, бизнес-консультантов, репетиторов, арендаторов, IT-специалистов и всех тех, кто получает доход без регистрации ИП. Но, как уверен маркетолог и фрилансер со стажем Иван Л., «пострадавших» от введения налогового режима будет больше. Публикуем его авторскую колонку. Далее — от первого лица.

— У меня очень много вопросов к этой инициативе. Да и уверен, что у самих законодателей и всех тех, кто причастен к эксперименту, не на все эти вопросы есть ответы. В первую очередь, как будут выявлять тех, кто работает на себя? Не спорю, какая-то часть бизнеса лежит на поверхности, в интернете, у всех на виду — это те же «ноготочки», «реснички» и прочее, что можно найти в Instagram. А как быть с теми, кто зарабатывает деньги и, грубо говоря, не высовывается?

От самой инициативы у меня двоякое ощущение: с одной стороны, я понимаю, что государственная казна нуждается в пополнении, а самый простой способ сделать это — придумать новый налог. С другой стороны, регистрация в системе с пометкой «самозанятый» и последующее выявление предпринимателей-фрилансеров — это не более чем способ контроля со стороны государства. И вот с этим мне совершенно не хочется соглашаться.

Уверен, что всё это создаст лишний повод для спекуляций. Никто не отменяет момента договорённостей. Например, тебе нужно отдать государству 4% со своих доходов, а кто-то другой может сказать: «Зачем тебе платить так много в налоговую, плати лучше мне 3%, и я тебе помогу». А любой, даже самый начинающий предприниматель, скажет, что 3% — это гораздо лучше, чем 4%.



Я уже вижу, как после начала этого эксперимента откроется большое количество контор, которые будут уверять, что помогут с налогами для самозанятых, нехило зарабатывая на этом. Аналогично тому, как было после принятия закона о банкротстве физических лиц. В своё время в России появилось множество юрфирм, которые помогали и до сих пор помогают грамотно списывать долги. Но в целом это нормально: если одному плохо, то для другого это — способ заработка.

Лично я бы не стал регистрироваться в системе как самозанятый. Все свои проекты, на которых зарабатываю, я ищу сам, на иностранной онлайн-платформе Upwork. То есть я плачу комиссию платформе, заморачиваюсь с переводом и выводом денег, а теперь мне ещё надо будет отдать процент со своего заработка. И замечу, довольно-таки внушительный процент. Если прикинуть довольно условно, что мой годовой доход составляет около 2 миллионов рублей, то государству мне придётся заплатить минимум 80 тысяч рублей.

Но эксперимент мог бы работать, и весьма эффективно, если бы налоговый режим распространялся на тех фрилансеров, которые работают с иностранными компаниями. И дело здесь исключительно в удобстве. Как известно, если ты получаешь деньги откуда-то из-за границы, то у государства возникают резонные вопросы. Поэтому многие мои коллеги, также работающие с иностранными платформами, вынуждены регистрировать ИП просто для того, чтобы обеспечить себе безопасность и спокойствие. По деньгам это очень невыгодно. Ты отдаёшь около 20% самой платформе и ещё платишь налоги как индивидуальный предприниматель. В результате, зарабатывая 1000 долларов на проектах, ты реально получаешь чуть больше половины этой суммы — остальное сжирают комиссии и налоги.



Было бы идеально, если за эти 4% государство разрешало безопасно выводить кровно заработанные прямо в банк, клиентом которого я являюсь, а не придумывать многоходовочки с выводом денег. Платить за удобство и безопасность я готов, а платить те же 80 тысяч рублей за то, что я просто хочу жить не хуже, чем другие, — я однозначно не хочу и не буду.

Я думаю, моё мнение популярно и со мной согласятся многие. Перспектив у инициативы катастрофически мало, особенно в таком недоработанном виде. А ведь в России как: если есть вариант не платить за что-то денег — это всегда хороший вариант.

Минфин России уже подготовил законопроект о расширении зоны действия специального налогового режима на 19 регионов России. Речь идет о регионах-донорах и регионах, на территории которых расположены города-миллионники. С 1 января 2020 года налог на профессиональный доход будет доступен жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского крев, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Башкортостан.



Согласны с автором?

Прошлой осенью журналист НГС поговорил с бизнес-омбудсменом, депутатом и предпринимателями о налоге для самозанятых. Они высказались жестко и откровенно.