Туман «как в Лондоне» и шевелящаяся еда: НГС протестировал ресторан, который занял место бара-легенды

Каждая деталь в интерьере что-то да значит. Например, замутненное пластиковое стекло слева изображает лондонский туман Фото: Стас Соколов

Сеть People's продолжает нести потери. После того как на месте бара в Академгородке открылся грузинский ресторан (а заведение на Маркса просто закрылось), с карты Новосибирска исчезла ещё одна точка — на Красном проспекте. Но помещение не опустело — в нем заработал новый бар, придуманный теми же людьми, что открывали старый. Название позволит легко найти его на карте (главное, запомнить улицу) — 22 Twenty Two. Обозревателю НГС пришлось сходить туда дважды, чтобы определиться с мнением о новом заведении.



Атмосфера Самый первый People's — в подвале на Красном проспекте, 17 — был посвящен Англии и Лондону в частности. Потом концепция трансформировалась в нечто более нейтральное (бар мегаполиса). И вот теперь на месте ставшего давно привычным заведения на Красном проспекте, 22 появился новый проект в… лондонском стиле с английским названием 22 Twenty two.

В здании на Красном проспекте, 22 много входов. Создатели бара сделали всё, чтобы выделиться на общем фоне Фото: Стас Соколов

Британский дух в интерьере выражен крайне деликатно, намеками и полутонами. Так, что официантам, которые готовы провести короткую экскурсию для тех, кто здесь в первый раз, приходится объяснять, что именно имел в виду декоратор. Деревянные конструкции дугой под потолком, например, — это лондонская подземка. Искусственная зелень, свисающая сверху дальше, — традиционный британский плющ. Про шестигранную плитку (как в типичном пабе) можно догадаться и самому.



Плитка, кстати, действительно шикарная, такие вещи сразу дают ощущение, что это место здесь давно Фото: Стас Соколов

Вообще, мелких и не всегда заметных сразу деталей в интерьере много. Тут вам и действующие копии футбольных мячей образца 1966 года (Британия тогда единственный раз за всю свою историю стала чемпионом мира), и повсеместные статуэтки кролика («Алиса в Стране чудес»), а за современность отвечает бюст Бенедикта Камбербэтча с российским триколором во всё лицо. Ну и в самом деле — кто им там, в Лондоне, держит цены на недвижимость?



Меню

Здесь все тот же дух фестиваля, где все смешано, причем не только в списке блюд, но и в самих рецептах. Тут вам и кесадилья с цыпленком в грузинских специях, и украинский борщ на стейке чак ролл (один из альтернативных отрубов), и пирог, который назван португальским, но похож одновременно на хачапури и турецкое пиде.



Девушки-официантки рады гостям до безумия Фото: Стас Соколов

А поскольку одной гастрономией народ сейчас не пронять, в баре заготовили набор спецэффектов с участием живого огня. Уже сам по себе вид повара, который аки дракон извергает в блюдо огонь, гарантирует вам взрыв лайков в «Инстаграме» . Чтобы гости не пропустили важное, в меню Twenty Two появилась даже специальная пометка «Готовьте камеру». Честно говоря, вижу такое впервые, хотя давно просится.



Такой чести удостоена пицца с кацуобуси (стружка копчено-сушеного тунца). У японцев это нечто среднее между приправой и гарниром (без неё например, не приготовить традиционной запеканки окономияки). У него есть занятная особенность — если кацуобуси резко нагреть (это делается, разумеется, горелкой), то она начинает реально шевелиться. Так что в 22 вам принесут живую пиццу, которая буквально тянет к вам свои не то лепестки, не то щупальца. Зрелище настолько впечатляющее, что в принципе его можно подавать отдельно безо всякой пиццы — все равно она остынет, пока все снимают для сторис. Кстати, у «кокосового» чизкейка с маракуйей такой пометки нет, а она тоже просится. При разрезании из него вытекает фруктовая сердцевина. Так что не забудьте протереть ваши смартфоны.



Цены

Бизнес-ланча пока нет, равно как и обеденных скидок, так что заложите в свой бюджет хотя бы 1000 рублей на человека, даже если отправитесь туда на обед, — с меньшей суммой вы будете чувствовать себя весьма стесненно. Цены на закуски начинаются с 250 рублей (бородинские гренки с пармезановым соусом), но в основном колеблются в рамках 400–500 рублей. Самая дорогая позиция — стейк рибай с вешенками — стоит 2300 рублей.



На потолке надпись из лондонского метро, которая буквально значит «Принимайте во внимание разрыв» (между вагоном и платформой) Фото: Стас Соколов

Бокал вина стоит от 330 рублей (на выбор 17 позиций, включая игристое), целая бутылка будет стоить от 1800 рублей (в розницу оно примерно 900–1000), при этом каких-то топовых вин, рассчитанных на по-настоящему богатых, здесь не держат.

Сервис

Радует то, что люди действительно готовы к открытию. Официанты деловиты и доброжелательны, но не навязчивы. Несмотря на полный зал, всё делается быстро (насколько это возможно), а пустые тарелки исчезают со стола как раз тогда, когда они начинают там мешать. Люди знают меню и могут что-то посоветовать.

Самый впечатляющий элемент дизайна — это «волна» из настоящих бутылок виски. Фото: Стас Соколов

Особых слов заслуживает бар. На открытии ребята устроили настоящее огненное (во всех смыслах) шоу с пылающей барной стойкой и клубами дыма от сухого льда. При этом до и после довольно споро наливали и смешивали. Ну и в целом чувствуется такая общая деловитая уверенность хорошо знающих свою работу профессионалов.



Еда

Что касается того, что у вас оказывается в тарелке, то здесь все непросто. Я был в баре дважды — вечером на открытии и днем, когда здесь было тихо. И впечатления от того, что увидел в тарелке, очень отличаются. Мне, например, не понравилась рыба: палтус оказался водянистым, а лосось — напротив, пересушенным.



Свекольный булгур (который в баре назвали «итальянским ризотто») оказался неплох, а вот рыба подкачала (блюдо стоит 810 рублей) Фото: Стас Соколов

При этом в обоих случаях к рыбе прилагался интересный уместный гарнир, то есть видно, что придумано блюдо хорошо, но что-то пошло не так в процессе. Вполне возможно, это результат слишком большого потока заказов (зал был забит под завязку).

Хороша пицца — её тут пекут в дровяной печи, которая дает тот самый температурный удар, что заставляет тесто взрываться изнутри, образуя характерную «леопардовую кожу» Фото: Стас Соколов

Просто прекрасно дело обстоит с мясом. За чак ролл можно отдать если не душу, то какую-нибудь страшную корпоративную тайну точно. Для мяса здесь, к слову, купили компактный, но «прокачанный» гриль, с двумя решетками. Верхняя нужна не только для увеличения производительности — на неё можно положить большой кусок доходить в потоках более мягкого тепла.



Идея добавить чоризо в щи оказалась удачной (320 рублей) Фото: Стас Соколов

Название «португальские щи» (с ломтиками колбасы чоризо) звучит вызывающе, но в реальности это просто правильно приготовленный суп (с томленой до карамелизации капустой), в которых эта самая чоризо оказывается таким же ярким акцентом, как с грациозной небрежностью повязанный вокруг шеи платок. Вроде бы тот же костюм и прическа, а перед вами уже другой человек.



Twenty two — проект рискованный (все эти эксперименты со смешением кухонь в Новосибирске воспринимаются настороженно), но сделанный с пониманием того, чего, собственно, хочет публика. А хочет она праздника, ярких сочетаний, о которых можно рассказать друзьям, и огненных фото в свои «инстаграмы». Всего этого в баре хватает избытком.