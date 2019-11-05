Пять против одного: колонка о том, почему голосовые сообщения всех бесят

В последнее время большинство наших разговоров перетекло из офлайна в онлайн. И у общения в мессенджерах есть свои негласные правила. Одно из их — не использовать голосовые сообщения Фото: Артём Устюжанин / Е1.RU

Наша коллега, журналист E1.RU Виктория Чулюкина, рассуждает о том, почему лучше все-таки написать, чем посылать собеседнику голосовое сообщение. Публикуем ее колонку. У меня есть подруга, которая отправляет только голосовые сообщения. Даже если она дома и спокойно может написать. Даже если голосовое сообщение будет длиться секунду и она в нем говорит только «ок», «да» или «нет». И меня это, мягко говоря, бесит. Когда она и кто-либо еще мне присылает голосовые сообщения без моего согласия, я остро ощущаю, что в мое личное пространство вторгаются — ведь меня буквально заставляют их слушать.





Голосовые или, как их еще называют, аудиосообщения удобны только для тех, кто их отправляет. И тех, кто часто и не по делу их использует, ненавидят всем интернетом. Главная проблема в том, что это банально неудобно для получателя. У меня есть пять аргументов против аудиосообщений, с которыми согласятся почти все интернет-пользователи. И один аргумент за.



1. Аудиосообщения слушать гораздо дольше, чем читать ту же информацию в виде текста. Еще в школе во время проверки техники чтения все, наверное, замечали, что вслух читают медленнее, чем обычно. Я замечала и очень злилась из-за этого. Просто говорить еще медленнее: нужно подумать, подобрать слова, найти аргументы. И от пауз никуда не деться. В итоге ты тратишь не пару секунд на беглое чтение, а минуту на то, чтобы достать и/или размотать клубок наушников и послушать. 2. Текст помогает структурировать мысль. Все эти «я думаю», «знаешь», «я пока не решил», «хм» мы гораздо чаще употребляем в разговорной речи. Вот и получается, что два коротких предложения, которые ты хотел сказать, превращаются в несколько сообщений аудиокаши, где очень сложно выловить суть.



3. В куче голосовых сообщений невозможно найти что-то важное. Я за то, чтобы вообще запретить аудиосообщения в деловой переписке. Потому что вся важная информация, например, место и время встречи, теряется. Когда нужно будет уточнить информацию, ты должен будешь не только прослушать десятки аудиосообщений и найти среди них то самое, тебе еще придется прослушать его заново. А если бы собеседник не поленился и написал текстом, ты бы просто ввел поиск по диалогу и за пару секунд нашел всё, что нужно.

4. Аудиосообщения нужно слушать. А если ты не один в комнате или у вас в офисе опенспейс? Не каждый захочет, чтобы все окружающие это слышали. И тут есть два варианта: либо ты как идиот будешь стоять с телефоном, прижатым динамиком к уху, так, чтобы только ты услышал, либо тебе придется доставать (и если ты не пользователь беспроводных, еще и разматывать) наушники — тот еще квест.

5. Аудиосообщения нужно «говорить». Вот сидишь ты на очень скучном совещании и хочешь обсудить со своей женой или мужем, чем вы будете заниматься вечером, когда ты придешь с работы и дети лягут спать. Естественно, ты не будешь проговаривать это вслух. А если будешь, у меня к тебе вопросы. Все-таки некоторые вещи лучше писать.

Но при всем этом я понимаю тех, кто отправляет голосовые сообщения. И сама иногда так делаю. Бывает, что ты физически не можешь написать текст: если заняты руки, если на улице холодно и ты не хочешь вытаскивать их из перчаток и писать (хотя во многих перчатках сейчас можно печатать). Это удобно, когда нет времени на созвон. И когда нужно сказать сразу многое (но не слишком важное), и писать это вручную будет слишком долго.

Хотя и в таких случаях не обязательно отправлять аудиосообщения — есть же голосовой набор. Я искренне не понимаю, почему люди, которым удобнее говорить, а не писать, им не пользуются. Еще я не очень люблю, когда мне звонят без предупреждения. Сообщение не так навязчиво, на него не обязательно отвечать прямо сейчас. И уйти от неприятного разговора так легче. В 2019 году лучше сначала написать человеку (если это не касается жизни и смерти, конечно), и спросить, можно ли ему сейчас звонить. То же самое с голосовыми сообщениями: ну если прямо сейчас тебе все-таки удобнее записать голосовое сообщение, спроси у человека, которому собираешься его отправить, может и хочет ли он его прослушать. Потому что если ты отправляешь голосовое сообщение, нужно быть уверенным наверняка, что его прослушают. А то вдруг человек наушники забыл, а ты ему в любви признался.



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