«У нас иммунная система гоняется за котлетами»: врач-кардиолог — о пользе вегетарианства

Врач-кардиолог Владимир Мыльников уверен — взрослому человеку отказ от мяса не просто полезен, он значительно продлевает жизнь Фото: Катерина Пустынникова

Врач-кардиолог Владимир Мыльников 20 лет назад решил отказаться от мяса, чтобы выжить… и выжил. В свои 65 лет он находится в прекрасной форме и считает, что каждому возрасту положен свой рацион. В авторской колонке доктор рассуждает о том, почему взрослому человеку не нужен животный белок.

Буквально 40 лет назад инфаркт был уделом пожилых людей старше 70 лет, а сейчас в 30–35 лет инфаркт — обычная картина. Это повод задуматься — а что происходит с сердцем в наши дни?

Более 90 процентов заболеваний сердца — это атеросклероз коронарных артерий, который вызывается отложением бляшек в коронарных сосудах, и происходит это в основном от неправильного питания. Мы упустили тот момент, что в разные периоды жизни организм должен питаться по-разному — от груди оторвались и потом до самой смерти питаемся однообразно.



Ещё академик Мясников в середине прошлого века сказал: «Если не будет лишнего холестерина, у человека не будет инфарктов миокарда, инсультов, атеросклеротических заболеваний кишечника, желудка». А как атеросклероз возникает? Абсолютно все животные клетки, начиная от червей, насекомых, не говоря уже о млекопитающих, построены из клеток, и оболочка клеточной мембраны состоит из холестерино-липидных комплексов, у растений этого нет. Принимая животные клетки, человек съедает строительный материал. Так вот, большое количество строительного материала нужно тогда, когда человек растёт. Девочки перестают расти годам к 16, мальчики — годам к 22, максимум 25. Что происходит дальше?

В процессе жизнедеятельности какие-то клетки отмирают: вода из разрушенной клетки уходит из организма с потом, СО2 — с дыханием, шлаки выводятся печенью, почками или кишечником, а холестерино-липидный комплекс, или строительные материалы не уходят из организма — они идут снова в печень, и из них при наличии витаминов и энергии строятся новые клетки. Настолько мудро природа устроена. Безвозмездно белок теряется только с кожей, волосами, ногтями, слюной. Мы ежедневно теряем от 2 до 12 граммов чистых холестерино-липидных комплексов и белков в день, но съедаем не 12, а 500–900 граммов. Этот белок лишний, он не востребован организмом. За свою жизнь мы можем съесть от 2,5 до 5 тонн лишних холестерино-липидных комплексов. Кто-нибудь задумывался, куда он девается? Иммунные клетки, которые видят что-то лишнее в организме, начинают их «переваривать», но переварить могут не всё. А дальше эти клетки ползут на кладбище. Где для них есть свободные места? Оказалось, что в полости суставов и местах раздвоения сосудов. В итоге мы имеем операции по замене суставов, гипертонию, атеросклероз, тромбы и ещё целый букет проблем со здоровьем.



Обратите внимание, все млекопитающие — от мышки до кита — при рождении питаются молоком, а потом одни становятся травоядными, другие — плотоядными, третьи — хищниками. Теперь давайте посмотрим, кто сколько живёт? Хищники — 12–15 лет от силы, а олени, жирафы, слоны — от 50 до 100 лет. Я считаю, что человек при правильном питании может жить 150 лет.

Расскажу на собственном примере. Мне сейчас 65 лет. В 45 лет мне раз в неделю откачивали жидкость из коленных суставов, врачи готовили меня к замене обоих коленных и правого тазобедренного сустава. Я ходил с двумя палочками. У меня семейная гиперхолестеринемия — повышенное содержание холестерина в крови, а значит, и в клетках. Бабушка по материнской линии от инфаркта умерла в 49 лет, дедушка по отцовской линии — в 36 лет, у мамы первый инфаркт был в 53 года, у папы первый облитерирующий атеросклероз нижних конечностей — в 42 года. У меня холестерин в крови был 8,9 при норме не выше 5, остеохондроз, суставы — дрова.

В один прекрасный момент я понял, что долго так не протяну, а у меня молодая жена и двое маленьких детей. Как-то мы приехали на отдых, и я сел на вегетарианство. Полтора года сидел на нём очень жёстко, это сейчас я иногда позволяю себе молочные продукты, а тогда животный белок исключил полностью. Через несколько месяцев я бросил палочки, похудел, начал двигаться, бегать кроссы.



Через полтора года встретил нашего травматолога Виталия Дрягина, и он мне сходу: «Ты у кого оперировался? За границу ездил?» Я сказал, что ничего не делал, но он мне не поверил, прямо на улице усадил на скамейку и заставил закатать брюки, чтобы удостовериться. У меня остеопороз страшенный был, а тут ничего нет, он был в шоке. Давление нормализовалось, холестерин стал 3,2 — на меня врачи даже ругаться начали, что он слишком низкий. Я похудел на 12 килограммов, до сих пор бегаю, живу полноценно. Я ем много — ем каши, фрукты, овощи, грибы, орехи, несколько лет назад начал себе позволять молоко, натуральный йогурт без красителей, но к мясу больше не вернусь.

Нам сейчас столько стереотипов навязывают — на каждом углу реклама фастфуда, колбас, курочки, мы с детского возраста привыкаем ни в чём себе не отказывать, я и сам такой был, а в итоге имеем целый букет проблем со здоровьем. Но самое страшное — повышается нагрузка на иммунную систему, а чем она должна заниматься? Убивать вирусы, бактерии и уничтожать неполноценные клетки со сбоем информации в ДНК. Эти клетки для нашего организма чужеродны, они вызывают рак, а у нас иммунная система гоняется за котлетами со шницелями.

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