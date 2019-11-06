Помпоны не пройдут: 20 стильных сочетаний шапок, шарфов и перчаток, которые удивят и согреют

На улице еще нет снега — а мы уже основательно готовимся к морозным дням

Вопрос с верхней одеждой и теплыми аксессуарами в Сибири остро встает в сентябре и не отпускает до конца январских распродаж. Хочется, чтобы и тепло, и красиво, и разные варианты. Нет никакого толку в правильно подобранных брюках и идеально сидящей водолазке, если сверху у вас — бесформенная куртка и не сочетающаяся решительно ни с чем шапка. Редакция НГС попросила стилиста-имиджмейкера и персонального шопера Любовь Бекареву рассказать о тенденциях наступающей зимы и объяснить, как скомбинировать их между собой.

По мнению эксперта, актуальны шапки-бини с узким и широким отворотом.

Стоит выбирать шапку среднего объёма вязки и следить, чтобы у вас оставалось место между макушкой и шапкой. Модель не должна обтягивать голову

Также одним из ярких трендов этой осени (и зимы, где просто варианты потеплее) Любовь называет панамы. Они могут быть кожаные, из меха или из дутых материалов, из которых еще изготавливают куртки.

Панама смотрится почти так же женственно, как шляпа, но ее легче вписать в повседневный образ. Особенно поможет снизить торжественность модель из плащевки

Уже несколько сезонов подряд можно и нужно обращать внимание на меховые шапки-ушанки.

Это стильно, тепло, но подходит далеко не ко всему. В отличие от классического варианта шапки-бини

— Один из необычных трендов — съемные капюшоны, они создают эффект, будто под вашей верхней одеждой вы надели жилетку или куртку, — рассказывает стилист.

В моде объемные варианты из курточного материала. Главное — все должно быть крупным (и узор на изделии тоже)

— Их можно подбирать под цвет верхней одежды, а можно, наоборот, сделать акцент на этот элемент и подобрать шарф в другом оттенке, — рассказывает стилист.

Любовь отмечает, что стёганые шарфы (как и стёганые пуховики, кстати) — один из главных трендов сезона осень-зима 2019/2020.

Главный принцип: шарф не нужно пытаться спрятать или даже компактно уложить

— Если говорить о простых шарфах, то в моде самые объёмные и самые длинные. Чем объемней и длиннее, тем круче, — заключает эксперт.

Тем более что в нашем климате такая мода никуда и не уходила

Варежки и перчатки лучше выбрать минималистичные, без декора. Кожаные, замшевые, трикотажные — уже дело вкуса и бюджета.

При этом они могут быть неожиданных цветов

— Чёрную верхнюю одежду вы можете сочетать абсолютно с любым оттенком шапки, шарфа и перчаток. Так как чёрный цвет является ахроматом, к нему подходит вся палитра оттенков, — замечает стилист.

Хотя многие боятся экспериментов и все равно выбирают спокойные оттенки

Перчатки и шапка могут быть как в одной цветовой гамме, так и в разных. Никаких правил на этот счет нет.

— С коричневой верхней одеждой вы можете выбрать коричневую шапку и коричневый шарф, также можете добавить белый шарф или чёрный. А если хочется внести яркости, добавьте оранжевый шарф/шапку/перчатки, — предлагает эксперт.



Сочетать аксессуары можно с верхней одеждой по монохромному и аналоговому принципам.

— Пример монохромного сочетания с чёрной дублёнкой — аксессуары в цветах красный, марсала и бордового оттенка. Тогда как аналоговое сочетание — синяя шапка и зелёные перчатки. Ещё один вариант удачного сочетания — оранжевый, желтый и горчичный.