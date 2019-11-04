Конура на стиле: пять крошечных, но очень крутых квартир дешевле 2 миллионов рублей

Кухня в этой квартире — главный цветовой акцент Фото: N1.RU

В конце прошлой недели вся страна обсуждала новые московские микроквартиры площадью всего 11 квадратов — меньше, чем стандартное машиноместо на парковке. Правда, в итоге они оказались вовсе не новостройками, а реконструированными советскими общежитиями, но статистику аналитикам знатно подпортили. В Новосибирске таких студий от застройщика не найдёшь, но студии меньше отметки восприятия Игоря Шувалова (помните, его насмешили квартиры в 20 квадратов?) есть. И некоторые владельцы умудряются в них не только жить, но и делать это со вкусом. Журналист НГС нашла пять самых стильных студий в продаже.



На небольшом пространстве особо не развернёшься, поэтому удивительных случаев, когда невероятно стильная квартира получалась на площади, к примеру, 17 квадратных метров (это одно из минимальных значений для Новосибирска), в базе объявлений портала N1.RU не нашлось, да и вообще все квартиры одной площади — 19–20 квадратов.

Квартира № 1 . Джунгли зовут

Шкаф здесь не до потолка, так что может служить и антресолью Фото: N1.RU

Самая яркая студия нашлась в доме на улице Михаила Немыткина, 12 — продавец, ничуть не стесняясь, называет её в объявлении даже элегантной. Конечно, небольшая квартирка заставлена мебелью — как же иначе, но владельцам удалось создать из разных предметов мебели настоящий ансамбль. Главный приём — один и тот же рисунок на фартуке кухни и на декоративной вставке в дверцах шкафа-купе. И кухня, и шкаф останутся новому владельцу.

За глянцевыми дверцами нашлось место всему необходимому Фото: N1.RU

При этом кухня — яркий акцент в этой студии: здесь глянцевые фасады цвета лайма, за которыми скрывается всё необходимое. Например, за одной из нижних дверок — мини-холодильник (много ли надо, например, студенту, для которого студия — первое самостоятельное жильё?). А вот на духовке экономить здесь не стали и поставили полноразмерную.



В квартире довольно светло Фото: N1.RU

«Звериные» обои — это единая горизонталь для комнаты и прихожей, остальные стены покрашены в нейтральный цвет. Здесь на нашлось места телевизору, зато много полок для книг и есть удобная придиванная (она же прикроватная) лампа, чтобы было удобно читать.



Особенность интерьера — «звериный» принт на обоях Фото: N1.RU

Ванная тоже оптимизирована: вместо ванны — современная душевая кабина, а вместо полноценной раковины — мини-вариант. Квартира находится на 2-м этаже кирпичной 10-этажки, продают её достаточно дорого — за 1,98 миллиона рублей, или больше 100 тысяч рублей за квадрат.

Квартира № 2 . Между лофтом и провансом

Со стороны комнаты это почти лофт... Фото: N1.RU

Стильный интерьер удалось сделать в студии в микрорайоне Берёзовый на улице Одоевского, 1/10, правда, подход к организации пространства у её владельцев другой — больше места для жизни. В жилой части здесь нет ничего лишнего: только вы, диван, телевизор да столик, на который можно поставить попкорн. Столик, кстати, такой же, как у одного из героев НГС Романа (про его квартиру-бункер мы рассказывали летом). Всё это вместе с полками для мелочей и книг отражается в совершенно чёрном глянцевом потолке, как в зеркале, так что комната кажется выше.

А со стороны кухни — почти прованс Фото: N1.RU

Для духовки здесь места уже не нашлось, зато в кухню встроили стиральную машину — вещь тоже, несомненно, полезная. Фасады кухни сверху похожи на окошки с резными рамами — так гарнитур выглядит менее громоздко. Шкаф для одежды в этой студии довольно скромный — его поставили в прихожей. Зато ванна полноценная. Просят за студию на 10-м этаже построенной в 2012 году 17-этажки 1,65 миллиона рублей. Квартира № 3 . Лаконичная романтика

Белоснежный диван — главный герой этого интерьера Фото: N1.RU

В том же микрорайоне, но в более новой его части, нашлась ещё одна симпатичная студия: на 9-м этаже 14-этажного дома на улице Твардовского, 22/6. Здесь владельцы сделали ставку на простую истину — маленькая квартира должна быть светлой. Поэтому фоном снежно-белому дивану и светлой мебели служат стены в романтичном серо-розовом цвете.



А вот кухни здесь фактически нет Фото: N1.RU

Комплект дивану составляет вместительный комод (он же консоль для телевизора) и шкаф. Зону кухни здесь визуально отделили небольшой полуаркой и светом: разные зоны — разные сценарии освещения. Правда, самой кухни как таковой здесь нет: то ли предыдущим владельцам неплохо жилось и без неё, то ли в квартире никто не жил.

Владельцы уделили внимание декору Фото: N1.RU

Ванная тоже обошлась только половиной необходимой обстановки: сама ванна там есть, а умывальника, например, нет; есть зеркало, но нет ни полок, ни шкафчика. Зато к декору продавец отнёсся с вниманием, хотя, вероятнее всего, к новому владельцу квартиры он не перейдёт. Впрочем, насчёт мебели в объявлении тоже ничего не указано, зато написано, что продавец готов меняться на другую недвижимость. Если нет, то продать квартиру он рассчитывает за 1,25 миллиона рублей и намерения его тверды — с мая цена не изменилась.

Квартира № 4 . Хэлоу, Лондон

Этот интерьер строится на контрастах Фото: N1.RU

Тот же принцип — «светлая квартира кажется больше» — использовали в интерьере студии на улице Виктора Уса, 9. Здесь стены в буквальном смысле чистый лист — абсолютно белые, а тёмный диван и постер с ярко-красным лондонским автобусом выглядят как художественный проект. Значительная часть мебели и техники в квартире достанутся новым владельцам — останется поставить новый диван и можно жить (или сдавать в аренду).



Кухня фактически сливается с белыми стенами Фото: N1.RU

Кухня тоже белая, шкафы тянутся до потолка и фактически сливаются со стенами: один из известных приёмов для того, чтобы маленькая студия не казалась загромождённой мебелью. А вот барная стойка, вероятно, умышленно тёмная: это, по сути, граница между двумя зонами квартиры. От духовки здесь отказались — её заменяет микроволновка.



Яркий санузел — почти достопримечательность квартиры Фото: N1.RU

Ванная здесь очень стильная: всё тот же белый фон и основная обстановка (инсталяция, умывальник, тумбочка), ярко-красный пол и тёмная душевая кабина. Как будто и не крохотная студия на окраине Новосибирска вовсе! В объявлении квартиру называют «отличным вариантом для молодой семьи в новом стабильно развивающемся микрорайоне» и просят всего 1,45 миллиона рублей. Квартира № 5. Угловой акцент

Сделать в крошечной студии полноценную угловую кухню — задача не из простых Фото: N1.RU

Сделать угловую функциональную кухню на площади примерно в 3 квадрата та ещё задачка. Владельцы студии на Виктора Уса, 13 её решить смогли, так что в кухню вместились и полноценный холодильник, и духовой шкаф, и ещё осталось место для микроволновки.

Угловую кухню продолжает угловой же диван Фото: N1.RU

А ещё они смогли дополнить кухню угловым диваном, который можно превратить в немаленькое такое спальное место, и вместительным комодом. Отделить зону кухни от спальни-гостиной можно плотной гардиной, а примерно половину прихожей занимает огромный шкаф-купе.

В ванной владельцы решили не экспериментировать с цветами Фото: N1.RU

Сочетание бежевого и шоколадного оттенков кто-то называет надоевшим, а кто-то традиционным. Второй категории людей квартира, где это сочетание преобладает везде, покажется даже уютной. Вторым, наверное, понравится и выделенное место в колясочной, которое достанется покупателю вместе с большей частью мебели за 1,58 миллиона рублей.