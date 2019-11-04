Группа разбора: изучаем аварии с внезапными «Жигулями» и упрямым полицейским уазом

Toyota не уступила «семёрке» Фото: Bus crash / YouTtube.com

Виновник этой аварии очевиден: белая Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-2107, боднув его в заднее крыло. Но нет ли у вас впечатления, что водитель «Лады» сделал всё, чтобы ДТП случилось?



Видео: Bus crash / YouTtube.com

Это история не про тонкости правил, а про водительский здравый смысл. Автор видео едет со скоростью около 40 км/час, водитель «Жигулей» движется ощутимо быстрее. Превышает ли он — сказать сложно, но на дороге снег и колеи, и в таких условиях не стоит ехать по самой бровке скоростных лимитов.



«Семёрка» перестраивается резко и в последний момент, выныривая из-за стоящего автомобиля: вполне вероятно, водитель Toyota не видел приближения встречной машины или считал, что она планирует повернуть налево.

Формальной вины ВАЗ-2107 в этой аварии нет, и водитель даже включил поворотник перед перестроением. Но стиль езды без запаса на чужую ошибку рано или поздно приводит к подобным последствиям.

Есть ли доля вины водителя ВАЗ-2107 в аварии на видео выше?

А ниже ещё одно видео: полицейский уазик не уступил дорогу, поворачивая налево.



Автор видео и попутные ему водители остановились, чтобы пропустить уазик, который старался освободить дорогу как можно скорее, но перестарался. На светофоре впереди горел зелёный, поэтому водитель Datsun ехал полным ходом и имел на это право. Хотя если его захотят сделать крайним, могут вменить, например, пункт 10.1 ПДД, но с точки зрения «нормальных» ПДД его вины нет.

И всё же водителям полезно вырабатывать привычку снижать скорость, если машины в соседних полосах тормозят или не трогаются с места без явной причины. Правила требуют делать так лишь перед пешеходными переходами, но на практике замедление машин по соседству должно настораживать водителя. Они могут пропускать другой автомобиль, пешехода или среагировать на упавший с другой машины груз. Поэтому если автомобили в соседних полосах сбрасывают скорость, лучше сначала выяснить причину, а уже потом давить на газ. У опытных водителей это работает на уровне рефлекса.