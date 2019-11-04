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Группа разбора
Спецпроект

Группа разбора: изучаем аварии с внезапными «Жигулями» и упрямым полицейским уазом

В обоих случаях невиновная сторона могла избежать ДТП

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Toyota не уступила «семёрке»

Toyota не уступила «семёрке»

Виновник этой аварии очевиден: белая Toyota Corolla при повороте налево не уступила дорогу ВАЗ-2107, боднув его в заднее крыло. Но нет ли у вас впечатления, что водитель «Лады» сделал всё, чтобы ДТП случилось?

Видео: Bus crash / YouTtube.com

Это история не про тонкости правил, а про водительский здравый смысл. Автор видео едет со скоростью около 40 км/час, водитель «Жигулей» движется ощутимо быстрее. Превышает ли он — сказать сложно, но на дороге снег и колеи, и в таких условиях не стоит ехать по самой бровке скоростных лимитов.

«Семёрка» перестраивается резко и в последний момент, выныривая из-за стоящего автомобиля: вполне вероятно, водитель Toyota не видел приближения встречной машины или считал, что она планирует повернуть налево. 

Формальной вины ВАЗ-2107 в этой аварии нет, и водитель даже включил поворотник перед перестроением. Но стиль езды без запаса на чужую ошибку рано или поздно приводит к подобным последствиям.

Есть ли доля вины водителя ВАЗ-2107 в аварии на видео выше?

    А ниже ещё одно видео: полицейский уазик не уступил дорогу, поворачивая налево.

    Автор видео и попутные ему водители остановились, чтобы пропустить уазик, который старался освободить дорогу как можно скорее, но перестарался. На светофоре впереди горел зелёный, поэтому водитель Datsun ехал полным ходом и имел на это право. Хотя если его захотят сделать крайним, могут вменить, например, пункт 10.1 ПДД, но с точки зрения «нормальных» ПДД его вины нет.

    И всё же водителям полезно вырабатывать привычку снижать скорость, если машины в соседних полосах тормозят или не трогаются с места без явной причины. Правила требуют делать так лишь перед пешеходными переходами, но на практике замедление машин по соседству должно настораживать водителя. Они могут пропускать другой автомобиль, пешехода или среагировать на упавший с другой машины груз. Поэтому если автомобили в соседних полосах сбрасывают скорость, лучше сначала выяснить причину, а уже потом давить на газ. У опытных водителей это работает на уровне рефлекса.

    Есть ли у вас привычка тормозить, если машины в соседних полосах замедляются по непонятной причине?

      Хотите прислать видео в проект «Группа разбора»? Смело пишите на электронную почту редакции «Авто».

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      КОММЕНТАРИИ (9)

      ЫЫЫ
      4 ноя 2019 в 09:20

      Полиция с открытой задней дверцей теперь передвигается? Дабы сознательные правонарушители сами запрыгивали?

      Михаил
      4 ноя 2019 в 09:32

      слушайте, по 10.1 можно любого не виновного в аварии сделать крайним. абсолютно не однозначный пункт.

      Опытный автолюбитель
      4 ноя 2019 в 09:22

      На первом видео явная вина "Короллы", которая зачем-то выехала на середину встречной полосы. У нас так любят делать джипы, типа расступитесь я еду. Маневр очень опасный, потому что водитель "Лады " также не видел "Короллу" и её появление стало для водителя неприятным сюрпризом. А на втором видео классическая автоподстава, когда одни участники движения подставляют других. Они пропускают какой-либо автомобильчик или пешехода, делая "медвежью услугу", которая приводит к аварии. Люди сейчас нервные и жаждут крови. Сам так не раз чуть не влетал на первомайке, на Бердском.