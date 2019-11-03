8 вопросов к сладостям: правда, что халва спасет от шизофрении и все ли веганские вкусняшки полезны?

Любите сладкое на ночь? Лучше переучите себя есть булочки утром! Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Почему варенье полезнее тортов, сколько сладкого каждый день вам не повредит и как получить зависимость от шоколада? Мы задали самые странные вопросы диетологу Ирине Торопыгиной и пришли к неожиданным результатам. Сколько сахара можно съесть, чтобы не потолстеть?

Суточная доза сахара — 50 граммов, или десять чайных ложек. Так подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Выглядит ничтожно малым, и неудивительно, что эти рекомендации мало кто соблюдает. В прошлом году жители России съели 39,4 килограмма сахара при норме 24 килограмма. А один человек в среднем за день съедает почти 108 граммов — не только в чистом виде, но и в составе продуктов.



Сахар есть везде, даже в хлебе. Поэтому будьте внимательны. На всякий случай запомните: в мороженом содержится 4 ложки сахара, в ванильном йогурте — 5, а в обычном стакане газировки — 9.

Если я ем больше, значит, я зависим?

Для начала нужно посчитать, сколько сладостей вы съедаете и когда. Для этого заведите дневник, куда записывайте все, что попадает в желудок: сколько конфет, сколько газировки, булок и так далее. Сравните, увеличивается ли количество изо дня в день. Если раньше было достаточно дольки шоколада, чтобы снять тягу сладкому, а теперь уже плитка — это тревожный звонок. Зависимость формируется.



Хотите узнать, зависимы ли вы от сладкого? Считайте все, что отправляется в желудок Фото: Александра Савельева / 76.RU

Чем опасна шоколадная зависимость?

В крови повышается уровень глюкозы, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, а он в свою очередь загоняет глюкозу в клетку, где она будет использоваться в дальнейшем. Таким образом формируются запасы, используемые в качестве источника энергии, излишки сахара идут на образование жира, глюкоза утилизируется, вы опять голодны, нужна новая порция углеводов. И так по кругу.



Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого. Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.

То есть, сладкое вообще лучше не есть?

Почему же? Та же ВОЗ рассчитала безопасную суточную норму шоколада: 30 граммов в день, или треть плитки в сутки.

При выборе шоколада обращайте внимание на состав, а именно на содержание какао-бобов. Полезными качествами обладают плитки, в которых не меньше 70% какао. Это темный и горький шоколад. Именно в таких продуктах вы найдете полезные вещества, например серотонин, который повышает настроение, дает энергию, улучшает работу мозга, сосудов и сердца и даже благотворно влияет на микрофлору кишечника. Кстати, всем известные шоколадные обертывания — это тоже не миф, они действительно улучшают состояние кожи.



С таким набором можно легко уйти в углеводную кому Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Правда, что халва спасёт от шизофрении?

Доля правды в этом мифе есть. Халва делается из семян подсолнечника, в которых содержатся микроэлементы, белок, полиненасыщенные жирные кислоты. Последние препятствуют развитию атеросклероза, уменьшают воспалительные процессы и улучшают питание тканей. Они полезны для профилактики болезни Альцгеймера и шизофрении.

Но на одной халве от деменции не спасешься. Более того, если вы решите придумать себе сладкую диету в надежде предотвратить какие-то заболевания, подумайте о последствиях. Халва очень калорийна: на 100 граммов продукта приходится 500 ккал (это больше, чем в плитке шоколада, а средняя суточная норма для мужчин составляет 2000–2200 ккал, а для женщин вообще 1600–1700 ккал), 30 граммов жиров и 54 грамма углеводов.

В мёде есть хоть что-то полезное?

Конечно, это целый набор витаминов, аминокислот, микроэлементов — но всего 20%. остальные 80% — это фруктоза и глюкоза. Поэтому, чтобы оставить мед действительно целебной вкусняшкой, ешьте две столовые ложки в день и не мешайте с другими сладостями.



Фрукты полезнее сахара. Но с ними тоже всё непросто Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

А в вегетарианских вкусняшках? Там же одни фрукты и орехи!

Орехи — это лишние калории, хотя и полезных свойств в них полно: полиненасыщенные жирные кислоты, белок и микроэлементы. Фрукты — тоже лучше, чем рафинированный сахар: фруктовым углеводам нужно время для переваривания. И пока они перевариваются, успевают сделать для организма хорошее: дают энергию, способствуют выведению шлаков и токсинов из организма.

Если берете веганский батончик, обратите внимание на состав. Больше всего вас должна насторожить фруктоза. Понятно, что от одного батончика с вами ничего не случится, но если перебрать и заменить нормальную еду исключительно сладкой вегетарианской диетой, в придачу вы получите вагон и маленькую тележку сахара.

Когда лучше всего есть сладости?

В первой половине дня. Вы легко потратите полученную энергию, и лишнее в боках не осядет. А если решите еще и спортом заняться, то можете не переживать за лишний вес и сахар. Любителей сладостей на ночь ждут неприятные сюрпризы. Появляются они из-за повышения уровня инсулина, который переводит избытки веществ в жиры и препятствует выработке гормонов, ответственных за жиросжигание. В довесок должным образом не расходуется глюкоза: организм неактивен, а потому и потребности расходовать ее попросту нет.

