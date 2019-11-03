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8 вопросов к сладостям: правда, что халва спасет от шизофрении и все ли веганские вкусняшки полезны?

Раскрываем секреты о ваших любимых десертах в компании диетолога

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Любите сладкое на ночь? Лучше переучите себя есть булочки утром!

Любите сладкое на ночь? Лучше переучите себя есть булочки утром!

Почему варенье полезнее тортов, сколько сладкого каждый день вам не повредит и как получить зависимость от шоколада? Мы задали самые странные вопросы диетологу Ирине Торопыгиной и пришли к неожиданным результатам.

Сколько сахара можно съесть, чтобы не потолстеть?

Суточная доза сахара — 50 граммов, или десять чайных ложек. Так подсчитала Всемирная организация здравоохранения. Выглядит ничтожно малым, и неудивительно, что эти рекомендации мало кто соблюдает. В прошлом году жители России съели 39,4 килограмма сахара при норме 24 килограмма. А один человек в среднем за день съедает почти 108 граммов — не только в чистом виде, но и в составе продуктов.

Сахар есть везде, даже в хлебе. Поэтому будьте внимательны. На всякий случай запомните: в мороженом содержится 4 ложки сахара, в ванильном йогурте — 5, а в обычном стакане газировки — 9.

Если я ем больше, значит, я зависим?

Для начала нужно посчитать, сколько сладостей вы съедаете и когда. Для этого заведите дневник, куда записывайте все, что попадает в желудок: сколько конфет, сколько газировки, булок и так далее. Сравните, увеличивается ли количество изо дня в день. Если раньше было достаточно дольки шоколада, чтобы снять тягу сладкому, а теперь уже плитка — это тревожный звонок. Зависимость формируется.

Хотите узнать, зависимы ли вы от сладкого? Считайте все, что отправляется в желудок

Хотите узнать, зависимы ли вы от сладкого? Считайте все, что отправляется в желудок

Чем опасна шоколадная зависимость?

В крови повышается уровень глюкозы, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, а он в свою очередь загоняет глюкозу в клетку, где она будет использоваться в дальнейшем. Таким образом формируются запасы, используемые в качестве источника энергии, излишки сахара идут на образование жира, глюкоза утилизируется, вы опять голодны, нужна новая порция углеводов. И так по кругу.

Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого. Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.

То есть, сладкое вообще лучше не есть?

Почему же? Та же ВОЗ рассчитала безопасную суточную норму шоколада: 30 граммов в день, или треть плитки в сутки.

При выборе шоколада обращайте внимание на состав, а именно на содержание какао-бобов. Полезными качествами обладают плитки, в которых не меньше 70% какао. Это темный и горький шоколад. Именно в таких продуктах вы найдете полезные вещества, например серотонин, который повышает настроение, дает энергию, улучшает работу мозга, сосудов и сердца и даже благотворно влияет на микрофлору кишечника. Кстати, всем известные шоколадные обертывания — это тоже не миф, они действительно улучшают состояние кожи.

С таким набором можно легко уйти в углеводную кому

С таким набором можно легко уйти в углеводную кому

Правда, что халва спасёт от шизофрении?

Доля правды в этом мифе есть. Халва делается из семян подсолнечника, в которых содержатся микроэлементы, белок, полиненасыщенные жирные кислоты. Последние препятствуют развитию атеросклероза, уменьшают воспалительные процессы и улучшают питание тканей. Они полезны для профилактики болезни Альцгеймера и шизофрении.

Но на одной халве от деменции не спасешься. Более того, если вы решите придумать себе сладкую диету в надежде предотвратить какие-то заболевания, подумайте о последствиях. Халва очень калорийна: на 100 граммов продукта приходится 500 ккал (это больше, чем в плитке шоколада, а средняя суточная норма для мужчин составляет 2000–2200 ккал, а для женщин вообще 1600–1700 ккал), 30 граммов жиров и 54 грамма углеводов.

В мёде есть хоть что-то полезное?

Конечно, это целый набор витаминов, аминокислот, микроэлементов — но всего 20%. остальные 80% — это фруктоза и глюкоза. Поэтому, чтобы оставить мед действительно целебной вкусняшкой, ешьте две столовые ложки в день и не мешайте с другими сладостями.

Фрукты полезнее сахара. Но с ними тоже всё непросто

Фрукты полезнее сахара. Но с ними тоже всё непросто

А в вегетарианских вкусняшках? Там же одни фрукты и орехи!

Орехи — это лишние калории, хотя и полезных свойств в них полно: полиненасыщенные жирные кислоты, белок и микроэлементы. Фрукты — тоже лучше, чем рафинированный сахар: фруктовым углеводам нужно время для переваривания. И пока они перевариваются, успевают сделать для организма хорошее: дают энергию, способствуют выведению шлаков и токсинов из организма.

Если берете веганский батончик, обратите внимание на состав. Больше всего вас должна насторожить фруктоза. Понятно, что от одного батончика с вами ничего не случится, но если перебрать и заменить нормальную еду исключительно сладкой вегетарианской диетой, в придачу вы получите вагон и маленькую тележку сахара.

Когда лучше всего есть сладости?

В первой половине дня. Вы легко потратите полученную энергию, и лишнее в боках не осядет. А если решите еще и спортом заняться, то можете не переживать за лишний вес и сахар. Любителей сладостей на ночь ждут неприятные сюрпризы. Появляются они из-за повышения уровня инсулина, который переводит избытки веществ в жиры и препятствует выработке гормонов, ответственных за жиросжигание. В довесок должным образом не расходуется глюкоза: организм неактивен, а потому и потребности расходовать ее попросту нет.

Остались вопросы? Пишите их нам на rednews@iportal.ru, и мы найдем, кому их задать. Раньше мы также узнавали интересные подробности о рыбе, раскрывали правду о популярных продуктах, которую не хочется знать, и занимались другими исследованиями еды. Еще больше интересного вы найдете в нашей рубрике «Интересно про еду». 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
3 ноя 2019 в 10:03

Люблю водочку, потому что там нет сахара.