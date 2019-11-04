Глаза сломаешь: 12 заданий по русскому, которые без ошибок не решить

Если бы существовал филологический ад, то в его котлах грешникам каждый день бы читали справочник Розенталя и словарь Даля. Но наутро все бы забывали полученные знания, и все шло по новому кругу. А в какой круг могли бы попасть вы? Или вам такое не грозит? Давайте проверим, сможете ли вы правильно написать слова и фразы, в которых многие делают ошибки.

