Глаза сломаешь: 12 заданий по русскому, которые без ошибок не решить

Если бы существовал филологический ад, то в его котлах грешникам каждый день бы читали справочник Розенталя и словарь Даля. Но наутро все бы забывали полученные знания, и все шло по новому кругу. А в какой круг могли бы попасть вы? Или вам такое не грозит? Давайте проверим, сможете ли вы правильно написать слова и фразы, в которых многие делают ошибки.
В большинстве словарей этого слова нет. Мы должны уметь правильно писать его на подсознательном уровне
Как правильно написать, чтобы выразить непричастность?
Это слово многие до сих пор пишут неправильно. А вы знаете, как верно?
Какая из этих пар слов написана верно?
Избиратели заполняют его на голосовании
Только одно из этих слов написано правильно. Какое?
Назовете без подсказки множественное число слова «дно»?
Как правильно написать про половину лимона?
Что не так во фразе «беспрецендентный инцидент»?
Как правильно писать фразеологизм, означающий обманутые ожидания?
Правильно ли писать «почетание», имея ввиду проявление почтения?
Кстати, в предыдущем вопросе мы верно написали слово «ввиду»?
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