В темноте. Истории трех незрячих мам из Новосибирска, которые никогда не увидят внешность своих детей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Для обычных людей жизнь незрячей мамы кажется экстримом — как давать лекарства, переодевать, гулять, учить ребенка читать, когда ничего не видишь? Кажется, что всё это невозможно сделать без помощников, и жизнь после родов превращается в сплошные трудности. Сами они так не думают и говорят, что живут практически также, как и все остальные. Корреспонденты НГС побывали в гостях у трёх семей, где мамы не видят. Они рассказали, как в одиночку спускают коляски по лестницам, ездят с детьми в поликлинику, водят их по кружкам. При этом они чувствуют себя счастливыми и могут дать своему ребёнку даже больше, чем видящие родители.

Трёхлетний Сева пока не понимает, что мама не видит, но уже привык с ней больше общаться тактильно Фото: Александр Ощепков / НГС

Светлана, 37 лет

Светлана и её трехлетний сын Сева живут в многоэтажке на Немировича-Данченко. Светлана полностью перестала видеть с 2015 года. У Севы проблем со зрением нет. На кухне висит большое фото собаки — лабрадора по кличке Эльф. Несколько дней назад он умер, поэтому сейчас Светлана стала реже выходить из дома, так как пока не привыкла ходить с тростью.

— Сева, там у бабы лежат пазлы с цифрами, сходи, принеси, — говорит она сыну во время разговора с нами. — Так, подождите, ребёнок принёс, нужно что-то сделать.

По словам Светланы, мальчик пока не осознаёт, что она не видит.

— Я говорю ему: «Сева, где ложка?». Он мне: «Мама, ну вот она!». А потом возьмет мою руку и положит на эту ложку.

В полтора года Сева уже знал все буквы, которые они выучили на магнитной доске Фото: Александр Ощепков / НГС

После родов Сева попал в реанимацию, а потом долго пролежал в больнице. Поэтому материнских чувств и умиления, о которых некоторые говорят, она сразу не испытала — «пришла из роддома, и у меня пустота, потому что нет на руках ребёнка».

В первое время она испытывала две сложности — кормить и гулять.



— Было страшно — как накормить ребёнка, как научить его есть грудное молоко. Одной рукой держишь, другой нужно в рот ему засунуть, да ещё и рот найти, — смеётся Светлана. — Помогали в шесть рук. Молока было мало, с бутылками тоже приходилось приспосабливаться.

Вторая проблема — прогулки.

— С лестницей как раз трудностей не возникало. Проблема — куда идти с коляской. Поэтому получалось не так часто.

Светлана живёт вместе с родителями. Но, объясняет она, не потому, что ей нужна помощь, а просто нет возможности разъехаться — жильё одно.

Сева приносит пазл, и мама безошибочно проверяет, как он сделал задание, проводя по мозаике рукой. Все эти развивающие игры Светлана заказывает через интернет, так как там есть подробные описания. Цвета Сева выучил с дедушкой, а потом Светлана начала проверять его, зная, на какой странице — какое описание.



Светлана признается, что играет со своим сыном в машинки, потому что ей самой интересно Фото: Александр Ощепков / НГС

Недавно у них появился мольберт — магнитная доска, на которую можно прикрепить пластмассовые буквы.

— И всё, в полтора года он уже знал все буквы — буква мама, буква Сева. Я думаю, когда сам захочет, я смогу его научить читать. Я не могу с ним книжки читать, не могу рассказать, что за окном творится. Поэтому постоянно что-то вымудряешь, думаешь, что построить, какие сказки рассказать, что-то объяснить, чтобы он больше знал.



В ближайшие месяцы она ждёт новую собаку, которая поможет ей чувствовать себя увереннее на улице. Ведь нужно водить Севу в садик и в развивающие кружки. Когда Севе исполнится 6–7 лет — станет проще, уверена Светлана. Потому что даже сейчас мальчик говорит ей, когда она идёт в магазине не к той двери.

Светлана говорит, что знает примеры, когда незрячие дети водят с собой видящих детей в качестве сопровождающих. Но она привязывать к себе Севу не собирается. Лучше быть самодостаточным человеком, тем более, решить бытовые проблемы в современном мире вполне по силам, в телефоне полно приложений — и определитель цвета, и определитель купюр. Техника позволяет фотографировать и ребёнка, — подскажет, справа лицо или слева.

Юлия потеряла зрение в 15 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Юлия, 33 года

Юлия — незрячая, её муж — слабовидящий. Их дочке Камилле 1 год и 7 месяцев, девочка родилась здоровой. Молодая семья живёт в пятиэтажке на Народной. Когда Юлия была на седьмом месяце беременности, они решили взять ипотеку, чтобы жить в своей квартире. Юля знает, как выглядит мир — до 15 лет она видела, но потом зрение начало падать, и в итоге пропало совсем.



— Нормально мы по цветам сочетаемся? — интересуется Юлия у фотографа, обнимая Камиллу.

Камилла была долгожданным ребёнком. Когда она родилась, родители обследовали её зрение, выяснилось, ребёнок полностью здоров.

Юлия познакомилась со своим мужем ещё в школе, потом они вместе учились в Новосибирском государственном университете. Сейчас он подрабатывает в юридической компании. Юлия — преподаватель английского языка, до рождения дочери занималась репетиторством.



В первое время ухаживать за маленькой Камиллой помогали родственники, но сейчас Юля и её муж справляются сами Фото: Александр Ощепков / НГС

Рожать было страшно, признается она, но не из-за зрения, а просто, как всем женщинам. Камилла родилась в роддоме городской больницы.

— Она плакала, кричала. Мне сразу же в родзале дали потрогать её ручку, а потом положили на грудь, — вспоминает Юлия. — Конечно, я её представила. Я её трогаю всегда. Носик, глазки, всё. Она больше похожа на папу. Нам так родственники говорят. Я знаю, когда мой ребёнок улыбается, это рукой чувствуется.

Не видя ребёнка, Юля понимает, какое у него состояние, есть ли сыпь и так далее. В первое время ухаживать за ребёнком им помогали родственники, — показывали, как купать, пеленать. Но теперь они полностью справляются сами.



Камилла уже знает, что с мамой нужно ходить рядом и держаться за руку Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я даже не знаю, что мне может быть сложно. Я уже привыкла — для меня всё отлично, привычно. Я сама делаю всё с ребенком. Сейчас, когда какие-то дела, она со мной рядышком. Если вытираю пыль, она тоже берёт салфеточку и вытирает. Когда готовлю, она тоже варит кашку своим зверюшкам, — смеётся Юлия. — Она уже может подать мне телефон. Я с ней всегда разговариваю, очень хорошо её слышу. Знаю все игрушки, которыми она играет и всегда понимаю, что она делает. Если вдруг затихает, сразу понятно, что делает то, что нельзя.

Юля говорит, что ей не нужна помощь, в том числе от социальных служб. Единственное, хотелось бы, чтобы дороги и тротуары были лучше, чтобы без проблем можно было катить коляску.

— Да, наверное, можно найти какие-то сложности. Но если ребёнок желанный, то родители к ним готовы. И я не знаю, почему должна быть послеродовая депрессия. У меня её точно нет, — пожимает плечами Юлия и смеётся, что всё как всегда — собрались на улицу, но перед выходом придётся переодеть ребёнку подгузник.



Марина потеряла зрение в возрасте 35 лет Фото: Александр Ощепков / НГС

Яна

У Яны двое детей, оба видят. Старшей дочери 18, а младшему сыну 11. Оба ребёнка родились, когда Яна ещё видела. Зрение начало падать пять лет назад.

— Я преподаватель английского языка, работала в школе 5 лет. А потом потеряла зрение, и в школе стало уже сложно работать. Зрение я начала терять постепенно, с 2013 года. Грубо говоря, с 35 лет стало быстро падать и сегодня это уже абсолютная пустота.

Яна говорит, что рада, что всё это случилось, когда дети уже подросли. Сейчас есть другие сложности, но с ними вполне можно справиться.

— У меня сейчас сложность в чем? В контроле над ребенком, — говорит она. — Невыполненные задания, не тот комплект учебников взял. Когда я стала терять зрение, естественно, появилась какая-то растерянность, стресс. Ярослав был ещё маленьким, я боялась отпускать его одного. Был страх что-то где-то не увидеть, потерять. Но сейчас он уже большой.



Три года назад в семье появилась собака-поводырь по кличке Юта Фото: Александр Ощепков / НГС

Старшая дочь не сразу приняла изменения, которые произошли у мамы, тем более в это время девочка была подростком.

— Когда я взяла трость, она начала стесняться. Говорила — убери трость. Я ей в ответ — ты же меня уронишь. Она ведь не привыкла, что нужно говорить, предупреждать. Когда я упала с лестницы, она сильно запереживала и сказала: бери трость, — вспоминает Яна. — А сын тогда как раз пошёл в первый класс и говорил: «Ты без меня не ходи».

Хорошая незрячая мама в каком-то смысле может выигрывать у мамы, которая видит, считает Яна.

— Например, не имея возможности что-то отследить, она будет более предупредительной. То есть постарается не допустить опасных ситуаций. Ребёнок ведь может залезть в спицы или в таблетки. Вот у незрячих людей я не знаю ни одного такого случая, потому что, не имея возможности это отслеживать, они просто уберут источник опасности.



Незрячие люди — самый начитанный пласт населения, говорит Яна Фото: Александр Ощепков / НГС