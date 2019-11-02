«Коня зовут почти как тебя»: 5 историй о людях с очень странными именами

Людям с такими именами и псевдонимов не надо! Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Их родители не гадали между Сашей и Машей и сразу зашли с козырей. Благодаря таким смельчакам на свет появились тезки самой большой в мире страны и фанаты пельменей. Где искать обладателей странных имен, как им живется и как они называют своих детей? Давайте узнаем!

«В ЗАГСе сказали, что мужу пора к психологу»



Имени России завидует старшая сестра Настя Фото: герои публикации

В Красноярске живет 15-летняя Россия, такое имя девушке придумал отец. Он смотрел по телевизору футбол и, увидев заставку телеканала «Россия», всё понял. — Муж мне тогда сказал: «Как тебе имя — Россия? Посмотри: Росинка, Росиночка, Россияночка. Классно же звучит?» И мы гладили по животу и привыкли к этому имени. Ещё и с отчеством красиво получается: Россия Романовна, — делится мать России, которую по сравнению с дочерью зовут скромно — Ирина.

Другие родственники России протестов не выказывали, но всё же попросили выслать фото свидетельства о рождении в качестве доказательства. А вот сотрудники ЗАГСа к креативу красноярцев отнеслись с недоверием и даже посоветовали главе семейства обратиться к психологу. Но мужчина свой выбор отстоял и, более того, через пару лет вернулся, чтобы зарегистрировать сына по имени Ягуар. Как Россию называют одноклассники и завидует ли её имени старшая сестра — узнали ребята из NGS24.RU. Почитайте эту историю! «Мама назвала меня Ждуном»



Слава мема обошла Ждана стороной Фото: Ждан Панфилов / Vk.com

Этого парня отец назвал Ждан — так долго он ждал сына. Папе было 38, когда тот родился. Да и роды планировались в декабре, но случились только в январе. Ждан рассказывает, что мать сначала была против такого имени, но отца было не переубедить.

Трудностей с именем у волгоградца не было даже тогда, когда весь мир преследовал мем со ждуном. Только однажды, вспоминает Ждан, его назвала так мама:

— Ассоциаций со ждуном никогда не было, моя мама впервые лишь недавно об этом задумалась. Кстати, мама с папой называют меня по имени, и только бабушка ласково зовет Ждануликом.



Историю этого парня ищите на V1.RU. «Дети будут Пельменьевичи»



А на что вы готовы ради любимого блюда? Фото: предоставлено Пельменем Кондольским

В соседнем Челябинске все знают парня по имени Пельмень. Но таким оригиналом он стал только в этом году, когда сменил имя в паспорте ради любимого блюда. Завод полуфабрикатов обещал победителю 200 кг пельменей, и тогда еще Роман Грошев долго раздумывать не стал. Вжух — и он Пельмень Кондольский — в жизни и по документам. Но долго расхаживать с таким именем южноуральцу, похоже, не придется: этим летом Пельмень объявил, что снова идет в ЗАГС — теперь, чтобы стать нормальным человеком. Кондольский боится, что его юмор не поймут в армии, а будущие дети будут мучиться с отчеством. — Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют? Также я ещё не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи, — объяснил Пельмень Кондольский.

Смотрите полную версию оправданий челябинского Пельменя



Видео: Пельмень Кондольский для 74.RU

Получил ли парень свои 200 кг пельменей, так ли серьезны его намерения снова идти в ЗАГС — знает 74.RU. «Простые имена папа забраковал, назвали в честь актрисы»



Матлюба Малыга настолько сжилась со своим именем, что решила необычно назвать дочь Фото: Матлюба Малыга / Vk.com

— Когда пришло время выбирать мне имя, мама предлагала назвать меня Любой или Машей, но папа оба эти варианта забраковал. В шутку рассуждали о том, чтобы назвать меня Турсеной. В то время, кстати, крутили вовсю советский кинофильм «Цыган», одну из главных ролей в котором играла актриса Матлюба Алимова. Назвали меня в честь неё. По крайней мере, сейчас так говорят родители. До 18 лет тюменка Матлюба Малыга подумывала сменить имя: тезок не найти, в школе дразнят. Зато сейчас от чужих имён, которыми девушку пытаются назвать, ее трясет. Девушка признается, что каждый раз следит, когда кто-то заполняет на неё документы, и давно уже не злится, когда по несколько раз спрашивают: «Как тебя зовут?» Необычное имя Матлюба считает даром: с ним она выделяется в толпе. Поэтому свою дочку назвала тоже необычно — Милитой. Какие ещё необычные имена дают в Тюмени — знает 72.RU. Узнайте и вы. «Коня зовут почти как тебя»



Юльян откликается на Юлика Фото: Юльян Волков / Vk.com

В родном Волгограде этого парня знают как талантливого трубача и обладателя красивого имени. Юльян Волков хоть и смущается, но признается — имя такое встречается редко. Он получил его по наследству от дедушки-прибалта. Того может и звали Юлием, но при смене паспорта имя родственнику прописали через мягкий знак.