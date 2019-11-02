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«Коня зовут почти как тебя»: 5 историй о людях с очень странными именами

Для чего их родители спорили с сотрудницами ЗАГСа?

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Людям с такими именами и псевдонимов не надо!

Людям с такими именами и псевдонимов не надо!

Их родители не гадали между Сашей и Машей и сразу зашли с козырей. Благодаря таким смельчакам на свет появились тезки самой большой в мире страны и фанаты пельменей. Где искать обладателей странных имен, как им живется и как они называют своих детей? Давайте узнаем!

«В ЗАГСе сказали, что мужу пора к психологу»

Имени России завидует старшая сестра Настя

Имени России завидует старшая сестра Настя

В Красноярске живет 15-летняя Россия, такое имя девушке придумал отец. Он смотрел по телевизору футбол и, увидев заставку телеканала «Россия», всё понял.

— Муж мне тогда сказал: «Как тебе имя — Россия? Посмотри: Росинка, Росиночка, Россияночка. Классно же звучит?» И мы гладили по животу и привыкли к этому имени. Ещё и с отчеством красиво получается: Россия Романовна, — делится мать России, которую по сравнению с дочерью зовут скромно — Ирина.

Другие родственники России протестов не выказывали, но всё же попросили выслать фото свидетельства о рождении в качестве доказательства. А вот сотрудники ЗАГСа к креативу красноярцев отнеслись с недоверием и даже посоветовали главе семейства обратиться к психологу. Но мужчина свой выбор отстоял и, более того, через пару лет вернулся, чтобы зарегистрировать сына по имени Ягуар.

Как Россию называют одноклассники и завидует ли её имени старшая сестра — узнали ребята из NGS24.RU. Почитайте эту историю!

«Мама назвала меня Ждуном»

Слава мема обошла Ждана стороной

Слава мема обошла Ждана стороной

Этого парня отец назвал Ждан — так долго он ждал сына. Папе было 38, когда тот родился. Да и роды планировались в декабре, но случились только в январе. Ждан рассказывает, что мать сначала была против такого имени, но отца было не переубедить.

Трудностей с именем у волгоградца не было даже тогда, когда весь мир преследовал мем со ждуном. Только однажды, вспоминает Ждан, его назвала так мама:

— Ассоциаций со ждуном никогда не было, моя мама впервые лишь недавно об этом задумалась. Кстати, мама с папой называют меня по имени, и только бабушка ласково зовет Ждануликом.

Историю этого парня ищите на V1.RU.

«Дети будут Пельменьевичи»

А на что вы готовы ради любимого блюда?

А на что вы готовы ради любимого блюда?

В соседнем Челябинске все знают парня по имени Пельмень. Но таким оригиналом он стал только в этом году, когда сменил имя в паспорте ради любимого блюда. Завод полуфабрикатов обещал победителю 200 кг пельменей, и тогда еще Роман Грошев долго раздумывать не стал. Вжух — и он Пельмень Кондольский — в жизни и по документам.

Но долго расхаживать с таким именем южноуральцу, похоже, не придется: этим летом Пельмень объявил, что снова идет в ЗАГС — теперь, чтобы стать нормальным человеком. Кондольский боится, что его юмор не поймут в армии, а будущие дети будут мучиться с отчеством.

— Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют? Также я ещё не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи, — объяснил Пельмень Кондольский.

Смотрите полную версию оправданий челябинского Пельменя

Видео: Пельмень Кондольский для 74.RU

Получил ли парень свои 200 кг пельменей, так ли серьезны его намерения снова идти в ЗАГС — знает 74.RU.

«Простые имена папа забраковал, назвали в честь актрисы»

Матлюба Малыга настолько сжилась со своим именем, что решила необычно назвать дочь

Матлюба Малыга настолько сжилась со своим именем, что решила необычно назвать дочь

— Когда пришло время выбирать мне имя, мама предлагала назвать меня Любой или Машей, но папа оба эти варианта забраковал. В шутку рассуждали о том, чтобы назвать меня Турсеной. В то время, кстати, крутили вовсю советский кинофильм «Цыган», одну из главных ролей в котором играла актриса Матлюба Алимова. Назвали меня в честь неё. По крайней мере, сейчас так говорят родители.

До 18 лет тюменка Матлюба Малыга подумывала сменить имя: тезок не найти, в школе дразнят. Зато сейчас от чужих имён, которыми девушку пытаются назвать, ее трясет. Девушка признается, что каждый раз следит, когда кто-то заполняет на неё документы, и давно уже не злится, когда по несколько раз спрашивают: «Как тебя зовут?»

Необычное имя Матлюба считает даром: с ним она выделяется в толпе. Поэтому свою дочку назвала тоже необычно — Милитой.

Какие ещё необычные имена дают в Тюмени — знает 72.RU. Узнайте и вы.

«Коня зовут почти как тебя»

Юльян откликается на Юлика

Юльян откликается на Юлика

В родном Волгограде этого парня знают как талантливого трубача и обладателя красивого имени. Юльян Волков хоть и смущается, но признается — имя такое встречается редко. Он получил его по наследству от дедушки-прибалта. Того может и звали Юлием, но при смене паспорта имя родственнику прописали через мягкий знак.

Чтобы не утруждать себя выговариванием, родные и друзья называют нашего героя Юликом. Дразнилок про себя парень не слышал с детства, но ложку дегтя в его именную бочку внезапно подложили отечественные мультипликаторы.

— Когда появился мультик про русских богатырей, конечно, говорили: «О, а там коня зовут вообще не как тебя, но похоже ведь». А коня там зовут Юлий, — оправдывается Юльян.

О приключениях парня и других волгоградцев с необычными именами рассказывают на V1.RU.

А мы не теряем надежды послушать истории о ваших необычных именах: пишите свои истории на rednews@iportal.ru или в мессенджеры на 8-982-781-74-07 (Viber, Telegram, WhatsApp).

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
2 ноя 2019 в 11:30

На нгсе есть тоже одна дама с весьма странным именем- Ржака.
Полностью Ржака Павловна Король.
И есть ещё одна дама с не менее странным именем Ёлка.
Полностью- Ёлка Докторовна Дрессер.
Обладателей этих имён объединяет одно- страсть к писанине.
Как говориться, как лошадь назовешь, так она и поскачет.

Фото пользователя
2 ноя 2019 в 11:05

Существует книга Святцы (или Месяцеслов). В ней записаны имена святых по датам. Даже неверующие родители могут воспользоваться данными в ней советами. Ведь от выбора имени зачастую зависит и судьба ребенка. Имена даны по месяцам. Имя по Святцам гарантирует счастье и удачу в жизни. Убережет ребенка от зла и влияния демонов.

Фото пользователя
2 ноя 2019 в 11:03

имя ребёнку дают по церковному календарю