Хотели как лучше: тест-драйв Красного проспекта после ремонта — там проблемы, которых раньше не было

Красный проспект после реконструкции Фото: Ольга Бурлакова

Трехлетний капитальный ремонт главной улицы города — Красного проспекта — завершился. Власти починили последний участок от площади Ленина до автовокзала. Забавно, что к этому моменту начали появляться дефекты на первом участке проспекта, который ремонтировали в 2017 году — проехавшись от площади Калинина до Северной, можно насладиться колеёй в асфальте. А те работы, которые сделали сейчас, вызывают двоякие чувства: с одной стороны, всё чистенько и красиво, с другой — реконструкция принесла проблемы в виде дополнительных заторов и сокращения парковок. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проинспектировал отремонтированный Красный проспект. Все плюсы и минусы рассказываем в обзоре.

Колодцы не доделаны Фото: Ольга Бурлакова

Первое, что встречает вас на отремонтированном блистающем Красном проспекте — кучки строительного мусора возле часовни и далее еще в нескольких местах. Понятно, что не всё успели убрать, но ведь официально работы-то приняты еще 31 октября. Это минус.



Идеальный асфальт Фото: Ольга Бурлакова

Зато к качеству дорожного полотна претензий нет. Асфальт ровный на всем участке, блестит как яичко. Разметка нанесена по всем правилам, слой краски толстый — значит, прослужит дольше. Бордюрные камни уложены ровно. Всё это плюс.

Тротуары — лучшие в городе Фото: Ольга Бурлакова

Особенно понравился красивый тротуарный камень — такой плиткой замостили почти всю площадь тротуаров на участке проспекта от Горького до Колыванской.

Использован красивый камень Фото: Ольга Бурлакова

Подобные тротуары сейчас почти везде в центре Москвы, не говоря уже о «европах». Поэтому и в Новосибирске теперь можно будет прогуляться с шиком. Ставим плюсик.

Новые остановки Фото: Ольга Бурлакова

Остановочные павильоны заменили на новые стеклянные. Выглядят неплохо, по крайне мере, пока новые. Это плюс.

Старые решетки не перекрасили Фото: Ольга Бурлакова

А вот с ограждениями проблема. Старые чугунные решетки даже никак не освежили — древняя краска так и свисает с них лохмотьями. Хотя сами решетки красивые.

Новые решетки с унылым дизайном Фото: Ольга Бурлакова

А вот новые решетки ограждений — унылые и безликие. Какой-то непонятный серый металл, незатейливый рисунок с отсылками к образу оперного театра. Минус.



Установлены новые камеры слежения Фото: Ольга Бурлакова

Появились дополнительные камеры ГИБДД, правда непонятно, работают они или нет.

Дополнительные светофоры вызвали заторы Фото: Ольга Бурлакова

Старые светофоры заменили, также добавили новые: на пешеходном переходе возле часовни, на перекрестке с Коммунистической, возле детской больницы скорой помощи, на пересечении с Советской. Это, казалось бы хорошо, но появились дополнительные заторы из-за остановок транспорта на светофорах.

Выехать на проспект с Советской стало трудно Фото: Ольга Бурлакова

Например, светофор на пересечении с Советской серьезно осложнил движение по этой улице. Автомобили, которые выезжают на Красный проспект, должны ждать 73 секунды — именно столько горит красная секция светофора.

Машины стоят в бордовой пробке Фото: Ольга Бурлакова

А зеленый сигнал длится всего 17 секунд. В итоге хвост по Советской растягивается до самой улицы Свердлова, причем пробка бордового цвета. Раньше в этом месте никаких заторов и в помине не было.

Появились хвосты и на самом проспекте Фото: Ольга Бурлакова

Тянется хвост и по самому Красному проспекту при движении от автовокзала — водители, поворачивающие налево на Советскую, встают в очередь.

Выделенная полоса огромной ширины Фото: Ольга Бурлакова

Положение осложняет полоса для автобусов нереальной ширины, которая сжирает половину проезжей части — автомобилям остались две узенькие полоски без возможности маневра. Жирный минус.



Машины на развороте блокируют левую полосу Фото: Ольга Бурлакова

Не способствуют пропускной способности и многочисленные островки безопасности, пожирающие свободное пространство, суженные места для разворотов. Если раньше в разрывы проспекта помещалось несколько машин, желающих повернуть/развернуться, то теперь они выстраиваются в очередь, блокируя одну из двух полос движения.

Парковочных мест стало меньше Фото: Ольга Бурлакова

Парковка посередине проспекта напротив детской больницы стала меньше — если прежде машины здесь ставили в два ряда, то теперь только в один.

Автомобили ставят третьим рядом Фото: Ольга Бурлакова

В итоге водители паркуются уже третьим рядом, создавая помехи транспортному потоку. Родителям, привозящим детей в больницу, свободное место найти нереально. Тоже незачёт.

В целом проспект выглядит нарядным Фото: Ольга Бурлакова

Ну хоть нарядить проспект к празднику не забыли — во многих местах стоят красные, синие и белые флаги. Так что пусть будет ещё один плюсик. Напомним, этот ремонт Красного проспекта обошелся в 240 миллионов рублей, а всего на капитальный ремонт улиц города в этом году потратили более 1 миллиарда рублей.

Как вам ремонт Красного проспекта?