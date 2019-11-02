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Хотели как лучше: тест-драйв Красного проспекта после ремонта — там проблемы, которых раньше не было

На Красном сделали лучшие тротуары в городе, но напортачили с парковками и пробками

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Красный проспект после реконструкции

Красный проспект после реконструкции

Трехлетний капитальный ремонт главной улицы города — Красного проспекта — завершился. Власти починили последний участок от площади Ленина до автовокзала. Забавно, что к этому моменту начали появляться дефекты на первом участке проспекта, который ремонтировали в 2017 году — проехавшись от площади Калинина до Северной, можно насладиться колеёй в асфальте. А те работы, которые сделали сейчас, вызывают двоякие чувства: с одной стороны, всё чистенько и красиво, с другой — реконструкция принесла проблемы в виде дополнительных заторов и сокращения парковок. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проинспектировал отремонтированный Красный проспект. Все плюсы и минусы рассказываем в обзоре.

Колодцы не доделаны

Колодцы не доделаны

Первое, что встречает вас на отремонтированном блистающем Красном проспекте — кучки строительного мусора возле часовни и далее еще в нескольких местах. Понятно, что не всё успели убрать, но ведь официально работы-то приняты еще 31 октября. Это минус.

Идеальный асфальт&nbsp;

Идеальный асфальт 

Зато к качеству дорожного полотна претензий нет. Асфальт ровный на всем участке, блестит как яичко. Разметка нанесена по всем правилам, слой краски толстый — значит, прослужит дольше. Бордюрные камни уложены ровно. Всё это плюс.

Тротуары — лучшие в городе

Тротуары — лучшие в городе

Особенно понравился красивый тротуарный камень — такой плиткой замостили почти всю площадь тротуаров на участке проспекта от Горького до Колыванской. 

Использован красивый камень

Использован красивый камень

Подобные тротуары сейчас почти везде в центре Москвы, не говоря уже о «европах». Поэтому и в Новосибирске теперь можно будет прогуляться с шиком. Ставим плюсик. 

Новые остановки

Новые остановки

Остановочные павильоны заменили на новые стеклянные. Выглядят неплохо, по крайне мере, пока новые. Это плюс. 

Старые решетки не перекрасили

Старые решетки не перекрасили

А вот с ограждениями проблема. Старые чугунные решетки даже никак не освежили — древняя краска так и свисает с них лохмотьями. Хотя сами решетки красивые. 

Новые решетки с унылым дизайном

Новые решетки с унылым дизайном

А вот новые решетки ограждений — унылые и безликие. Какой-то непонятный серый металл, незатейливый рисунок с отсылками к образу оперного театра. Минус. 

Установлены новые камеры слежения

Установлены новые камеры слежения

Появились дополнительные камеры ГИБДД, правда непонятно, работают они или нет.

Дополнительные светофоры вызвали заторы

Дополнительные светофоры вызвали заторы

Старые светофоры заменили, также добавили новые: на пешеходном переходе возле часовни, на перекрестке с Коммунистической, возле детской больницы скорой помощи, на пересечении с Советской. Это, казалось бы хорошо, но появились дополнительные заторы из-за остановок транспорта на светофорах.

Выехать на проспект с Советской стало трудно

Выехать на проспект с Советской стало трудно

Например, светофор на пересечении с Советской серьезно осложнил движение по этой улице. Автомобили, которые выезжают на Красный проспект, должны ждать 73 секунды — именно столько горит красная секция светофора.

Машины стоят в бордовой пробке

Машины стоят в бордовой пробке

А зеленый сигнал длится всего 17 секунд. В итоге хвост по Советской растягивается до самой улицы Свердлова, причем пробка бордового цвета. Раньше в этом месте никаких заторов и в помине не было. 

Появились хвосты и на самом проспекте

Появились хвосты и на самом проспекте

Тянется хвост и по самому Красному проспекту при движении от автовокзала — водители, поворачивающие налево на Советскую, встают в очередь. 

Выделенная полоса огромной ширины

Выделенная полоса огромной ширины

Положение осложняет полоса для автобусов нереальной ширины, которая сжирает половину проезжей части — автомобилям остались две узенькие полоски без возможности маневра. Жирный минус.

Машины на развороте блокируют левую полосу

Машины на развороте блокируют левую полосу

Не способствуют пропускной способности и многочисленные островки безопасности, пожирающие свободное пространство, суженные места для разворотов. Если раньше в разрывы проспекта помещалось несколько машин, желающих повернуть/развернуться, то теперь они выстраиваются в очередь, блокируя одну из двух полос движения.

Парковочных мест стало меньше

Парковочных мест стало меньше

Парковка посередине проспекта напротив детской больницы стала меньше — если прежде машины здесь ставили в два ряда, то теперь только в один. 

Автомобили ставят третьим рядом

Автомобили ставят третьим рядом

В итоге водители паркуются уже третьим рядом, создавая помехи транспортному потоку. Родителям, привозящим детей в больницу, свободное место найти нереально. Тоже незачёт.

В целом проспект выглядит нарядным

В целом проспект выглядит нарядным

Ну хоть нарядить проспект к празднику не забыли — во многих местах стоят красные, синие и белые флаги. Так что пусть будет ещё один плюсик. Напомним, этот ремонт Красного проспекта обошелся в 240 миллионов рублей, а всего на капитальный ремонт улиц города в этом году потратили более 1 миллиарда рублей

Как вам ремонт Красного проспекта?

    Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Загляните в наши еженедельные рубрики «Куда ты рулишь?» и «Я паркуюсь как чудак» (там много интересного!)

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    2 ноя 2019 в 12:36

    Мэрия вложила туда всю душу, все деньги, все вдохновение...Хоть одна единственная дорога должна была стать приличной, но опять не вышло у мэрии, опять им жирные минусы. Это фиаско