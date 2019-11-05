Это надо снять! 8 элементов мужского гардероба, которые бесят женщин

Какую одежду вы без сожаления можете сжечь прямо сейчас, а что пригодится через пару лет? Фото: conradssonphilip / Instagram.com, yurydud / Instagram.com, igorsukachev / Instagram.com



Любите жилетки Вассермана с бесчисленными карманами и считаете, что вашу страстную натуру подчеркнет расстегнутая до пупка рубашка? У женщин на мужской гардероб свои взгляды. Мы узнали, что их раздражает, и что по этому поводу говорят мужские стилисты. Как выяснилось, их мнения не всегда совпадают. Вместе с куратором факультета стилистики Высшей школы имиджа и стиля и мужским стилистом Наташей Ройтман мы до ниточек разобрали восемь стереотипов о гардеробе представителей сильного пола. Но на самом деле преступлений против стиля, которые мужчины всех возрастов совершают каждый день, значительно больше.



Глубокий вырез на футболке или кофте

Начнем с того, куда вы собираетесь отправиться в таком наряде и кого вы хотите поразить глубоким декольте. На деловую встречу? Только не это! На вечеринку? Тоже вряд ли. Футболки из тонкого трикотажа с вырезом от плеча до плеча, оголяющим ключицы, смотрятся неопрятно. Гораздо лучше одежда из плотного хлопка с круглой горловиной, охватывающей шею (но знайте меру — она не должна вас душить).

Несмотря на это, огромное декольте и широкие круглые вырезы сегодня очень популярны. Время от времени так одевается журналист и блогер Юрий Дудь, не обращая внимания на то, что ему это не идет: ключицы оголяются, и он выглядит еще более худым, чем есть на самом деле. Глубокое декольте на мужчинах в принципе смотрится неряшливо и работает против имиджа. А если вдобавок щедро природа наградила вас богатой растительностью на груди, вообще забудьте о такой форме одежды. Подобные футболки могут позволить себе бодибилдеры и спортсмены, которые к тому же делают эпиляцию. Но если вы далеки от спортзала и так хочется надеть что-то с глубоким вырезом, попробуйте скрыть недостатки надетой под низ футболкой. Иначе это не эстетично и неправильно по отношению к окружающим.



Цепи и браслеты

Вам знакомо понятие уместности? Так вот, обилие украшений на мужчинах чаще всего неуместно. Хотя дизайнеры и пытаются вернуть их в моду: мужчины надевают на себя серьги, кольца, браслеты, колье и цепи. Да, в модных местах, где окружение вас поймет, вы можете украсить себя чем угодно. Но в остальном лучше пользоваться золотым правилом: мужчинам нужна умеренность. Достаточно будет часов и обручального кольца. Если очень хочется, то можно надеть тонкий браслет (или даже несколько!), чтобы было понятно, что вы хотите выразиться через украшения.

Браслеты не вышли из моды, но они должны быть достаточно стильными, чтобы говорили о своем владельце как о человеке со вкусом. Но учтите, что этнические украшения будут выглядеть дешево и обязательно занизят ваш статус, а резиновые браслеты «купил — помог собачкам» неуместны практически нигде и никогда. Они не добавляют ни истории, ни статуса. Лучше отдайте их ребенку, пусть играет. Но как элемент имиджа они не работают.

Цепочки тоже лучше убрать в шкатулку и ждать, пока не вернется мода на девяностые. Эти украшения откидывают своего обладателя на 20 лет назад. Да, артисты могут себе позволить надеть крупные цепи поверх футболок, и это даже работает на имидж. Но вы в каком жанре выступаете, когда идете, например, за хлебом?



Водолазки

Кому-то не нравятся обтягивающие водолазки на мужчинах, но вердикт стилистов отличается от мнения дам. Водолазки в тренде, их носят под пиджак и под рубашку, они прекрасно вписываются в повседневный образ под замшевые и кожаные куртки. Да и в целом выглядят они достаточно элегантно.

Скорее всего, у девушки, которой не нравится ваша водолазка, эта одежда в принципе ассоциируется с каким-то неприятным человеком. Другой вариант — просто водолазка слишком плохо выглядит. Она должна быть из качественного трикотажа, не должна выглядеть потасканной, и на ней уж точно не должно быть катышков. И позаботьтесь о том, чтобы она не была слишком обтягивающей. Идеал — полуприлегание, когда и свои сильные стороны подчеркнете, и воздух между одеждой и телом останется. Слишком свободные водолазки тоже обходите стороной.

А девушкам, которые покрываются мелкой дрожью, как только видят мужчину в водолазке, можно сказать только одно: не переживайте, мода циклична, и, возможно, через пару лет тонкие свитера с высоким воротом-горловиной окажутся не у дел.



«Жилетка Вассермана»

Понятное дело, она идеально подходит только самому многократному победителю интеллектуальных телеигр. Но всем остальным пока стоит быть осторожными с такой формой одежды. Хотя на самом деле современные дизайнеры пытаются приручить довольно странные элементы, типа носков с сандалиями. Аналогичная история с жилетами Вассермана: летом жилеты с обилием карманов появились у Louis Vuitton и других брендов. Однако это из разряда тех трендов, которые мы не можем носить каждый день. Для этого нужен контекст.

При этом многое зависит от возраста человека, который так одевается. Если на 15-летнем подростке та же жилетка может выглядеть стильно, мужчины за 30 в той же форме будут больше похожи на заблудившегося в каменных джунглях рыбака. Элегантно выглядеть в таком наряде вы вряд ли будете. Так что пока повремените с этим модным экспериментом. Потерпите, пока общество не начнет понимать эту историю, а жилетки перестанут выглядеть странно. Не исключено, что следующим летом это будет уже модно.



Майка-сетка

Необъяснимый тренд девяностых, который до сих пор сбивает с толку и окружающих, и стилистов. Никто не может объяснить, как это стало модным, и почему мужчины стали наряжаться в сетки, из-под которых торчало все, что только возможно. При этом качества этим вещам не занимать — многие из них сохранились так хорошо, что мужчины считают своим долгом донашивать их и сейчас. Встретить такого майконосца сегодня будет смешно, но стилисты уверены, что смеяться придется недолго: вдруг кто-нибудь да вернет майки-авоськи в моду?

Вообще, сегодняшний тренд — прозрачные материалы в мужском гардеробе. Случилось это благодаря агендерности, стиранию гендерных границ между мужской и женской модой. Сначала женщины стали носить мужские костюмы, пиджаки и обувь, потом они забрали себе короткие стрижки. А когда занимать стало нечего, мода развернулась в обратную сторону, и началось влияние женского на мужское. Здесь и появились мужские майки из органзы и других легких и прозрачных материалов. Из них стали делать также футболки и рубашки под костюм. Но это, опять же, больше история для медийных персонажей и звезд, которые любой внешний вид смогут вывезти харизмой. Большинству мужчин такое пока не подойдет.



Галстуки-бабочки

Одно время бабочки носили все, кому не лень, от самых маленьких детей до глубоких старцев. Их надевали бородатые мальчики и ведущие мероприятий, дизайнеры делали их из дерева и светящихся материалов. В общем, если бы случился зомби-апокалипсис, выжили бы только галстуки-бабочки. Объяснить этот тренд было сложно. И сегодня, хотя он уже прошел, некоторые индивиды нет-нет, да и нацепят на себя эту незамысловатую ленту. Для стилистов, как и для женщин, это отдельная боль.

Сегодня бабочки уместны только в двух случаях: в союзе со смокингом и на маленьких мальчиках. Если вам так уж хочется украсить свою шею аксессуаром, наденьте лучше галстук. Совет, конечно, не относится к работникам цирка.

Расстегнутые пуговицы

Пуговицы на рубашке — элемент, с которым мужчины иногда заигрываются так, что начинают выглядеть нелепо. Во-первых, люди, которые так и норовят поделиться с окружающими своим моджо, расстегивают их разве что не до пупка, оголяя и грудь, и пресс, даже если его нет. Но женщинам не хочется скорее познакомиться с таким «красавчиком». Может быть, вы хотите таким образом подчеркнуть, что ищите женщину, которая взяла бы над вами шефство и застегнула пуговицы как надо? К сожалению, в эту сторону тоже не работает: ухаживать за неряхой не хочется никому. Застегнитесь, будьте человеком, не отпугивайте от себя людей. По правилам стиля максимально можно расстегнуть одну-две пуговицы. Все остальное плохо влияет на имидж.

Что же касается классических рубашек, то их расстегивают на одну пуговицу, только когда нет галстука. Если вы застегнете все пуговицы, будете скорее похожи на ботаника. А такой стиль подходит разве что Вуди Аллену, который довел его до совершенства, да Рами Малеку (исполнителю роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»), у которого застегнуты на все пуговицы рубашки — один из элементов персональной стилистики.

Бренды напоказ