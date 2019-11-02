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Землетрясение под Искитимом, отстающие школы и дата первых морозов — главное за неделю

10 самых обсуждаемых новостей и историй Новосибирска, которые стоит прочитать

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Если вы на этой неделе редко читали новости, то наш традиционный субботний обзор — отличный способ восполнить пробелы

Если вы на этой неделе редко читали новости, то наш традиционный субботний обзор — отличный способ восполнить пробелы

Землетрясение в Искитимском районе стало самым заметным событием на этой неделе — земные толчки произошли из-за воздействия человека на природу, и учёные рассказали, что в будущем они могут участиться. Кроме того, в еженедельном обзоре НГС: предстоящие морозы, рост тарифов на коммуналку и отстающие школы — всё, что обсуждал Новосибирск с 28 октября по 1 ноября.

В деревнях Искитимского района уже привыкли к регулярным землетрясеним

В деревнях Искитимского района уже привыкли к регулярным землетрясеним

Это не первое землетрясение в этом районе. Учёные считают, что если не менять принцип и темпы добычи ископаемых, то сила землетрясений будет нарастать — такое уже было в соседнем Кузбассе. Журналисты НГС побывали в деревне, которую регулярно трясет — во вторник на несколько секунд дома буквально подпрыгнули от подземных толчков. 

  • Министерство образования Новосибирской области составило список самых проблемных школ Новосибирска — в него попали четыре учебных заведения из трёх районов города. Чиновники рассказали, что с этими школами не так.
  • Новосибирцы стали всё чаще разводиться — по итогам 9 месяцев область вошла в тройку регионов Сибири с наибольшим числом разводов на каждую сотню зарегистрированных браков. Редакция НГС собрала самые распространенные и неожиданные мнения о причинах расставаний и спросила у психолога Ирины Мамаевой, почему чуть что, так сразу «развод и девичья фамилия», а главное — как спасти семью.
  • В Челюскинском жилмассиве разгорелся конфликт из-за обычного забора. Одни жители установили его, чтобы по их двору не ездили посторонние автомобили. Другие жители возмутились, так как эта дорога, по их мнению, — единственный нормальный путь для проезда к садику в случае чрезвычайного происшествия машин спецтехники, пожарных и скорой помощи. Журналист НГС выслушал обе стороны конфликта. История оказалась не так проста, какой казалась изначально. 
Сейчас забор перекрыл дорогу к детскому саду

Сейчас забор перекрыл дорогу к детскому саду

  • Дайверы помогли новосибирцу с редким заболеванием погрузиться на дно бассейна. У 35-летнего Сергея Смирнова дисплазия конечностей рук и ног, но, несмотря на болезнь, он работает педагогом. Сейчас Сергей решил перебороть свои страхи и научиться плавать под водой. Историю сильного духом сибиряка записали журналисты НГС.
  • Ночью 30 октября неизвестный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП недалеко от села Шилово в Новосибирской области. Велосипедист упал в кювет — его обнаружили только утром, вызвали скорую помощь, но мужчина скончался по дороге в больницу. Госавтоинспекция объявила водителя в розыск — по информации сотрудников, он передвигался на автомобиле ВАЗ-2107.
  • Новосибирску всего 126 лет, а краеведы обнаружили частный дом, который старше города почти на полвека. По оценкам историков, дом в деревне Бугры могли построить 170 лет назад — и это самое старое здание Новосибирска. Сейчас эксперты должны установить точный возраст дома.
Специалистам ещё предстоит доказать, что дом в Кировском районе самый старый в Новосибирске

Специалистам ещё предстоит доказать, что дом в Кировском районе самый старый в Новосибирске

  • Госдума вновь предложила вернуть вытрезвители. НГС вспомнил историю российских вытрезвителей, а новосибирцы рассказали, как в 80-х возле ресторанов дежурила милиция и забирала тех, кто выпил лишнего, — байки вышли почти легендарные.
  • Коммуналка будет дорожать. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил средний рост тарифов ЖКХ на 2020 год в Новосибирской области — в следующем году тарифы подорожают заметнее, чем это было раньше. Местные чиновники считают, что в прошлые годы область держали на «голодном пайке», а повышения платы не покрывали инфляцию.
В парках на кустах сирени появились зелёные листики, однако уже совсем скоро в городе пойдёт снег

В парках на кустах сирени появились зелёные листики, однако уже совсем скоро в городе пойдёт снег

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