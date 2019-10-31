Смерть с клюшкой: рассматриваем самые ужасные костюмы болельщиков (на трибунах волновались ведьмы и зомби)

31 октября хоккейный клуб «Сибирь» принимал у себя московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды. Пока на льду шла ожесточенная борьба, корреспонденты НГС.Афиши рассматривали костюмы болельщиков по случаю Хеллоуина — лучшие образы мы собрали в этом материале.
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