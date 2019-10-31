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Смерть с клюшкой: рассматриваем самые ужасные костюмы болельщиков (на трибунах волновались ведьмы и зомби)

На матче в ЛДС «Сибирь» сегодня вовсю отмечали Хеллоуин — по коридорам бродили мертвые невесты, например

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31 октября хоккейный клуб «Сибирь» принимал у себя московский ЦСКА. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу новосибирской команды. Пока на льду шла ожесточенная борьба, корреспонденты НГС.Афиши рассматривали костюмы болельщиков по случаю Хеллоуина — лучшие образы мы собрали в этом материале.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    31 окт 2019 в 23:01

    Зачем болельщиков? Болельщиц покажите .

    31 окт 2019 в 23:12

    самое страшное здесь декольте этой пожилой женщины.

    Худой
    31 окт 2019 в 23:01

    Красивые какие мужчины. )
    Зачет.