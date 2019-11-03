«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Мерседес» ХХХ — займу целую полосу на дороге, никто и не пискнет

В новом, 151-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка вторым рядом с блокированием полосы движения, стоянка на детской площадке и массовая парковка на газоне возле поликлиники.

Встал посреди проезжей части Фото: Дмитрий Косенко

Внедорожник Mercedes с номерами ХХХ встал посреди улицы и заблокировал целую полосу движения — ничего, объедут.

Уничтожили траву Фото: читатель НГС

— Улица Демакова, 2, Советский район, микрорайон Академгородок, городская поликлиника № 14. Вокруг поликлиники, при наличии свободных мест для парковки с задней стороны здания, — сообщает читатель Евгений.

Заехал на детскую площадку Фото: читатель НГС

— Октябрьский район, детская площадка. Хорошо хоть на горку не заехал, — недовольна Мария.

Создает помеху перед светофором Фото: читатель НГС

— Перекресток Писарева и Мичурина. Правая полоса для поворота направо. Водитель сидит и читает телефон с выключенными фарами и поворотником. На сигнал зеленый светофора и сигнал водителей за ней вышла посмотрела на всех и стала продолжать заниматься своими делами в телефоне, — описывает ситуацию Светлана.

Силовики на тротуаре Фото: читатель НГС

Силовикам можно чуть-чуть заехать на тротуар.

Грязный внедорожник на газоне Фото: читатель НГС

— Этот не особо умный красавец на «Ауди» Q7 примостился на газоне около домов по проспекту Димитрова, 7 и 15. Я не очень понимаю, как человек с настолько дорогой машиной (в новом кузове, подержанные стоят от 3 миллионов рублей) не может найти денег ни на парковку (в 150 метрах есть огромная парковка у ЦУМа), ни на мойку, — задается вопросом читатель Олег.

С коляской не пройти Фото: читатель НГС

— С коляской обходила по дороге, умник припарковался удачно на Державина, — негодует Наталья.

Стоянка на газоне Фото: читатель НГС

Пока газоны не скрылись под снегом, их надо передавить.

Машины на тротуаре на Ленина Фото: читатель НГС

Последствия недавнего шторма. — Пешеходная часть Ленина. На 2 машины упали деревья — то есть их хозяев наказала сама природа, — подметил закономерность Александр.



Плотная парковка Фото: читатель НГС

— Двор дома ул. Красный проспект, 70. Ежедневная картина: Автомобили припаркованы так, что не только коляска не пройдет, пешеходам приходится протискиваться боком, — жалуется читатель Антон.



Встал на траву и на тротуар Фото: читатель НГС

— Возле входа в лицей N200 со стороны дома 267 по улице Кропоткина постоянно автохамы паркуют свои автомобили на тротуар и газон, тем самым затрудняя движение пешеходов, а именно детей в школу, — пишут очевидцы.



Машины паркуются в пешеходной зоне Фото: читатель НГС