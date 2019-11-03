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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Мерседес» ХХХ — займу целую полосу на дороге, никто и не пискнет

Один «Мерседес» припарковался вторым рядом, а другой заехал на детскую площадку

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В новом, 151-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка вторым рядом с блокированием полосы движения, стоянка на детской площадке и массовая парковка на газоне возле поликлиники.

Встал посреди проезжей части

Встал посреди проезжей части

Внедорожник Mercedes с номерами ХХХ встал посреди улицы и заблокировал целую полосу движения — ничего, объедут.

Уничтожили траву

Уничтожили траву

— Улица Демакова, 2, Советский район, микрорайон Академгородок, городская поликлиника № 14. Вокруг поликлиники, при наличии свободных мест для парковки с задней стороны здания, — сообщает читатель Евгений.

Заехал на детскую площадку

Заехал на детскую площадку

— Октябрьский район, детская площадка. Хорошо хоть на горку не заехал, — недовольна Мария.

Создает помеху перед светофором

Создает помеху перед светофором

— Перекресток Писарева и Мичурина. Правая полоса для поворота направо. Водитель сидит и читает телефон с выключенными фарами и поворотником. На сигнал зеленый светофора и сигнал водителей за ней вышла посмотрела на всех и стала продолжать заниматься своими делами в телефоне, — описывает ситуацию Светлана. 

Силовики на тротуаре

Силовики на тротуаре

Силовикам можно чуть-чуть заехать на тротуар. 

Грязный внедорожник на газоне

Грязный внедорожник на газоне

— Этот не особо умный красавец на «Ауди» Q7 примостился на газоне около домов по проспекту Димитрова, 7 и 15. Я не очень понимаю, как человек с настолько дорогой машиной (в новом кузове, подержанные стоят от 3 миллионов рублей) не может найти денег ни на парковку (в 150 метрах есть огромная парковка у ЦУМа), ни на мойку, — задается вопросом читатель Олег.

С коляской не пройти

С коляской не пройти

— С коляской обходила по дороге, умник припарковался удачно на Державина, — негодует Наталья.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Пока газоны не скрылись под снегом, их надо передавить.

Машины на тротуаре на Ленина

Машины на тротуаре на Ленина

Последствия недавнего шторма. — Пешеходная часть Ленина. На 2 машины упали деревья — то есть их хозяев наказала сама природа, — подметил закономерность Александр.

Плотная парковка

Плотная парковка

— Двор дома ул. Красный проспект, 70. Ежедневная картина: Автомобили припаркованы так, что не только коляска не пройдет, пешеходам приходится протискиваться боком, — жалуется читатель Антон.

Встал на траву и на тротуар

Встал на траву и на тротуар

— Возле входа в лицей N200 со стороны дома 267 по улице Кропоткина постоянно автохамы паркуют свои автомобили на тротуар и газон, тем самым затрудняя движение пешеходов, а именно детей в школу, — пишут очевидцы.

Машины паркуются в пешеходной зоне

Машины паркуются в пешеходной зоне

— Ежедневная парковка авто на территории сквера у театра «Глобус», — информирует Дмитрий.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 09:18

Как они в жизни с людьми поступают тогда-Вася, подвинься? Запоминаем номера наизусть, страна должна увидеть своих "героев".

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 09:35

Ну это ведь не от большого ума. Остаётся только им посочувствовать. А нам - быть предельно осторожными. Потому как эти особи вряд ли включают поворотники и притормаживают перед пешеходными переходами. Ну вот обидела их природа, ну что тут поделаешь...

Фото пользователя
3 ноя 2019 в 09:32

для чего нужен мереседес в деревне новосибирск?! чтобы убить его в хлам на местных дорогах, а потом продать реальным пацанам из кузни?