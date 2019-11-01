«Говорят, после отказа от мяса я стала добрее»: откровения самого адекватного вегана Новосибирска

Веганы — строгие вегетарианцы и не едят не только мясо, но и любые продукты животного происхождения, включая молоко и мёд Фото: Стас Соколов / НГС

1 ноября в мире отмечают Всемирный день веганов — приверженцев строгого вегетариантства. Эти люди часто, но несправедливо ассоциируются с ярыми зоозащитниками, теми, кто кричит о своём скудном меню каждому прохожему, а стейки и рёбрышки называет не иначе как трупчиной. Но на самом деле веганство не модное веяние и не признак сумасшествия, а простая философия, дело вкуса и чуждая многим из нас забота о своём здоровье. В честь праздника жительница Новосибирска по просьбе НГС рассказала о том, как стала веганом и почему об этом редко узнают новые знакомые. Публикуем её авторскую колонку.

Веганы (от англ. vegan) — строгие вегетарианцы, исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Веганы не используют мех и кожу животных, шёлк, выступают против убийства животных. — Когда люди узнают, что я веган, то обычно говорят: «Странно, ты адекватная». Наверное, это из-за того, что сложился стереотип: якобы люди, не употребляющие в пищу животных, агрессивно пропагандируют свою идею и настойчиво её всем вменяют — с рассказами о пользе такого типа питания, о страданиях животных и тому подобное. Хотя я, если честно, таких людей — кричащих о своей травоядности — не встречала. Если в компании со мной не всплывет вопрос заказа еды, то вряд ли кто-то узнает о том, что я веган. Я не вступаю в полемику по этим вопросам — могу только рассказать своё видение на этот счёт, если меня спрашивают. А зачем кого-то переубеждать или что-то доказывать? Это бесполезно. К этому нужно прийти самому. Или не нужно — кому как.

Я отказалась от мяса почти четыре года назад. Говорят, с тех пор я стала спокойнее и добрее.

Уж не знаю, связано это или нет, но то, что я чувствую себя на веганском питании лучше, — это факт.



В первый год моей жизни без мяса многие друзья всё равно предлагали или покупали мне блюда с мясом, например шаурму, пиццу с курицей или мясные тарелки. Просто потому что забывали: я такое больше не ем. Но позже, когда мы выезжали на отдых с палатками, ребята варили для меня отдельный котелок с лапшой — без тушёнки. Это было очень мило. Бывало, когда я помогала подругам жарить шашлыки — держала решётку для гриля над огнём. Конечно, до сих пор в компаниях иногда всплывают стандартные шутки про поедание газонов и что траве тоже больно. Но у меня всё хорошо с самоиронией, поэтому я могу эти шутки легко поддержать и даже продолжить — меня они не обижают. Люди часто путают или даже не знают, что веганство и вегетарианство — это разные типы питания, и ещё есть разные ответвления вроде ово-вегетарианцев, лактовегетарианцев... Вегетарианцы не употребляют в пищу животных, а веганы ещё и продукты животного происхождения, то есть молочку, яйца, мёд (про мёд я тоже удивилась, когда стала читать по теме). Сейчас я всё же иногда ем сыр и хлебобулочные, в составе которых зачастую есть яйцо или яичный порошок. У меня нет паранойи на этот счёт, мол, если я выбрала этот путь (веганство), то должна держать себя в строгости. Я стараюсь слушать свой организм.

Как я к этому пришла? Наверное, как и большинство из нас, я с детства люблю животных. В детстве нам не рассказывают, что котлетка, лежащая рядом с макарошками в тарелке, — это вот такая коровка, которую специально для этого вырастили, кормили, содержали вот в таких условиях и вот так жестоко убили. И у многих из нас нет в голове этой логической цепочки — что все продукты делают из расчленённых трупов животных.

На тарелке всё выглядит красиво, и никто не хочет задумываться, что это было живое существо, рождённое заведомо для мучений и использования в еде.

Мне тоже эти мысли не сразу пришли в голову, но когда я увидела картинки из серии «почему мы не едим собак, но едим их...» (а там зайчики, поросятки), — я задумалась. К тому же в социальных сетях распространяли видео с молочных ферм и скотобоен. Я такое смотреть не могу — слишком восприимчива, но суть уловить легко, даже если смотреть сквозь пальцы (как некоторые смотрят ужастики). Я поняла, что не хочу быть причастной к этому, а ведь каждый потребитель — уже соучастник всего, что творится с животными на этих фермах. Я считаю, что в наше время есть множество более гуманных вариантов еды, которые дают организму необходимую энергию и пользу.



Потом ко мне в руки попала информация про питание и физиологию человека. Там было много интересного, а также фраза, за которую зацепился мой взгляд: что мясо в нашем кишечнике не успевает нормально перевариться и гниёт. Вот тут я окончательно решила, что есть такую еду больше не хочу. И пазл сложился: раз я люблю животных, значит, я их не ем и значит имею прекрасное здоровье и лёгкость в теле. Поэтому мой выбор основан как на физическом аспекте, так и на этическом. Некоторые могут заявить, что видели кучу толстых или совсем нездоровых людей, отказавшихся от мяса. Мой ответ один: нужно подходить к выбору своего питания с умом. Не просто отказываться от чего-то, а почитать, чем полезным можно заменить и как питаться сбалансированно. Об этом, кстати, всем людям можно задуматься, ведь от питания зависит и наше эмоциональное состояние, и физическое, а это значит — дела на работе, дома, в творчестве и во всех остальных сферах нашей жизни. Кроме одной подруги, все мои близкие друзья, родственники и мой молодой человек едят мясо. Меня это не смущает — у каждого свой путь, и мне комфортно на том, который я выбрала для себя. Надеюсь, что люди увидят, что веганство — это нормально. Это просто выбор: кто-то не ест маслины, кто-то селёдку под шубой... Ну а я не ем животных.

Изменилось ли ваше мнение о веганах и веганстве?

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