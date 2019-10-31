Синоптики рассказали, когда Новосибирск засыплет снегом и накроет морозами под –30 (слишком скоро)

Синоптики обещают, что первые дни снегопады обойдут Новосибирск стороной, но дальше, скорее всего, накроют с головой Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики дали предварительный прогноз на ноябрь. Зима всё сильнее приближается к Новосибирску, заставляя горожан прощаться с кроссовками и с тоской пересматривать летние фото в телефоне. Но холода, если верить прогнозу, пока не торопятся задерживаться в городе. Рассказываем, какую погоду предрекают сибирякам в ноябре и что обещают крупнейшие сайты с прогнозами.

На протяжении всего октября погода напоминала нам, что зима близко: Новосибирск уже накрывало мокрым снегом, в прошлые выходные — даже настоящим снегопадом, а на днях город пережил сильный ураганный ветер. Несмотря на это, последние октябрьские дни порадовали скромным сибирским теплом, и, по прогнозам центра погоды «Фобос», аналогичная погода ждет новосибирцев и в первые дни ноября.

Каким будет начало ноября — На юге Сибири, на территории Новосибирской области в частности, погода прогнозируется типичная для предзимья. Это то, что мы называем борьбой тепла и холода, — рассказала корреспонденту НГС ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк. — В середине недели на территории области температурный режим будет даже несколько выше средних многолетних значений, в частности 31 октября, 1 ноября и до конца рабочей недели. В пятницу, 1 ноября, натиск тёплых воздушных масс усилится, и вполне вероятно, что столбики термометров сумеют подняться даже до отметки +5...+8 градусов, местами даже выше. То есть существенная положительная аномалия температур почти на 10 градусов. Но, увы, она окажется непродолжительной. С приходом выходных, по словам эксперта, волна тепла уйдёт на восток и в регионе начнут распространяться холодные воздушные массы с севера, возвращая температуру в норму.

Когда усилятся морозы На следующей неделе температурный режим на территории Новосибирской области даже будет отставать от нормы. Уже в конце выходных воздух по ночам будет остывать постепенно, усилятся ночные морозы до –3...–7 градусов и в дневные часы столбики термометров будут держаться ниже нуля.

Пик похолодания, обещают синоптики, придётся на середину следующей недели, когда ночные морозы окрепнут до –10 градусов. Теплее станет разве что к следующим выходным. У таких перепадов можно найти свои плюсы — в «Фобосе» уверены, что сугробов новосибирцам пока ждать не стоит. — В условиях таких температур понятно, что никакого снежного покрова уже не будет. Но тому вторжению холода, которое мы ждём, будет предшествовать прохождение атмосферных фронтов, поэтому, конечно же, снег будет идти, но на обильные снегопады рассчитывать не стоит. Они, судя по всему, обойдут Новосибирск стороной, — добавила Елена Волосюк. НГС сравнил прогноз центра «Фобос» с данными на пяти известных сайтах с прогнозами погоды — их данные сильно расходятся.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

«Яндекс.Погода» новосибирцам радостные прогнозы в ноябре не даёт: ноль ясных дней и 22 с длительными осадками. Начало месяца окажется на удивление тёплым, как и обещают в «Фобосе», — в пятницу аж до +12. Но уже в субботу снова +1 и примерно на таком же уровне до 10-х чисел месяца — всё это с активными снегопадами. Там уже столбик термометра опустится в среднем до –6 круглые сутки, а ближе к декабрю — до –8.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Чуть более прохладный прогноз на начало месяца даёт портал WorldWeather: в пятницу уже +10, в субботу 0. Следующая неделя окажется сухой и на уровне +1, ненавязчивые снегопады пройдут в Новосибирске только в середине месяца. Стабильные –6 в город придут после 16 ноября, а конец месяца окажется сухим и тёплым для начала декабря — всего –8.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Очень снежный прогноз получился у портала «Погода Mail.Ru». По его данным, с середины следующей недели Новосибирск будет засыпать снегопадами с небольшим перерывом на дождь в выходные. В среднем остаток месяца температура установится на уровне –6...–10 градусов и днём и ночью, а самым холодным днём окажется 28 ноября, когда столбик термометра опустится до –8.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС

Портал «Ну и погода» спрогнозировал очень комфортное начало ноября: остатки этой недели и вся следующая, по его данным, окажутся очень тёплыми и снежными, на уровне нуля. А вот после перепадов до –6 и ближе к 20-м числам уже придёт зима: воздух охладеет до –13 и –15, вернётся солнце. Но последний рывок осень сделает в последний ноябрьский день — 30 ноября. Как обещает «Ну и погода», пройдёт мокрый снег, а столбик термометра снова поднимется до нуля.

Фото: Дмитрий Гладышев / НГС