Мёртвые улицы: НГС нашёл в Новосибирске бессмысленные дороги, которые никуда не ведут

В Новосибирске много улиц, которые славятся постоянными пробками. Но серьезные заторы означают, что дороги хотя бы востребованы автомобилистами и выполняют свою роль транспортных артерий — плохо или хорошо. А есть улицы бестолковые, тупиковые: по ним мало кто ездит, поэтому они фактически простаивают (хотя могли бы приносить пользу). Причин много: топографические особенности местности, недальновидность проектировщиков, которые не смогли нормально встроить конкретную улицу в общую дорожную сеть. Наконец, нежелание властей проводить реконструкцию и делать дополнительные выезды с этих дорог. Итак, самые бестолковые улицы Новосибирска по версии Дмитрия Косенко.
Комсомольский проспект
Если можно называть гордым словом «проспект» кусочек дороги длиной всего 440 метров, то пусть будет проспект, тем более там полосы движения разделены аллеей. Одной стороной Комсомольский упирается в мелкую улицу Федора Ивачева, другой — почти доходит до Вокзальной магистрали, но никак не соединяется с ней.
Теоретически проезд между домами есть, но сейчас это тупик с тротуарами, шлагбаумами и ограждениями. Если бы проспект выходил на магистраль, транспортные потоки в этом месте Железнодорожного района стали бы более оптимизированными.
Улица Сибревкома
Вернее её участок от Серебренниковской до пешеходного моста через Ипподромскую магистраль. Здесь заботливо установлен знак «тупик», а сама улица фактически превращена в парковку.
Если привести в порядок и реконструировать пешеходный мост, обустроив на нем хотя бы две полосы движения, улица Сибревкома соединила бы центр города с районом метро «Октябрьская» по кратчайшему пути. А пока такой быстрой дорогой могут воспользоваться только пешеходы — их здесь много, а значит направление востребованное.
Улица Танковая
Забавная улица в Калининском районе, представляющая собой кольцо. С одной стороны Танковая на небольшом фрагменте является составной частью Ипподромской магистрали, но по сути улица обслуживает только прилегающие к ней жилые дома микрорайона Сухой лог.
Танковая могла бы соединяться с улицей Дуси Ковальчук через Овражную, но кто же сейчас будет вкладывать средства в строительство моста через овраг.
Улица Галущака
Улица известна тем, что на ней живет мэр Новосибирска. Галущака начинается от Нарымской и заканчивается тупиком среди высотных домов. До края улицы Кропоткина здесь всего 120–150 метров, но улицы никак не соединяются — кругом шлагбаумы, автоматические ворота, ограждения.
Нет выезда на Красный проспект и через «Ройял Парк» — там тоже автоматические ворота. А ведь какой удобный сквозной путь мог бы получиться между Нарымской и Красным проспектом — разгрузились бы сам проспект, Писарева, Дуси Ковальчук.
Улица Аэропорт
Обслуживает близлежащие малоэтажные дома, является кольцом для разворота троллейбусов и когда-то обслуживала городской аэропорт. Сейчас здесь почти нет машин, иногда проезжают сиротливые троллейбусы.
Потенциал улицы Аэропорт — стать продолжением Красного проспекта в направлении микрорайона Родники, но власти пока не могут решить проблемы с землеотводами и финансированием дорожного строительства.
Улица Дмитрия Шамшурина
Шамшурина — пример того, как можно взять и оттяпать себе кусок общей городской улицы. Когда-то по Шамшурина было сквозное движение от Железнодорожной до проспекта Димитрова, но уже много лет фрагмент улицы перед вокзалом «Новосибирск-Главный» используется под платную парковку.
Шамшурина могла бы работать в связке с улицей Ленина — по первой движение в одну сторону, по второй — в другую. При такой схеме вечерние транспортные потоки, направляющиеся по проспекту Димитрова в сторону левого берега, испытывали бы меньше проблем с заторами.
Какая улица самая «бестолковая»?
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