Мёртвые улицы: НГС нашёл в Новосибирске бессмысленные дороги, которые никуда не ведут

В Новосибирске много улиц, которые славятся постоянными пробками. Но серьезные заторы означают, что дороги хотя бы востребованы автомобилистами и выполняют свою роль транспортных артерий — плохо или хорошо. А есть улицы бестолковые, тупиковые: по ним мало кто ездит, поэтому они фактически простаивают (хотя могли бы приносить пользу). Причин много: топографические особенности местности, недальновидность проектировщиков, которые не смогли нормально встроить конкретную улицу в общую дорожную сеть. Наконец, нежелание властей проводить реконструкцию и делать дополнительные выезды с этих дорог. Итак, самые бестолковые улицы Новосибирска по версии Дмитрия Косенко.

Комсомольский проспект

Проспект длиной 440 метров Фото: 2ГИС

Если можно называть гордым словом «проспект» кусочек дороги длиной всего 440 метров, то пусть будет проспект, тем более там полосы движения разделены аллеей. Одной стороной Комсомольский упирается в мелкую улицу Федора Ивачева, другой — почти доходит до Вокзальной магистрали, но никак не соединяется с ней.

Комсомольский так и не соединили с Вокзальной магистралью Фото: Ольга Бурлакова

Теоретически проезд между домами есть, но сейчас это тупик с тротуарами, шлагбаумами и ограждениями. Если бы проспект выходил на магистраль, транспортные потоки в этом месте Железнодорожного района стали бы более оптимизированными. Улица Сибревкома

Улица Сибревкома упирается в пешеходный мост Фото: 2ГИС

Вернее её участок от Серебренниковской до пешеходного моста через Ипподромскую магистраль. Здесь заботливо установлен знак «тупик», а сама улица фактически превращена в парковку.



Через мост кратчайший путь из центра до метро «Октябрьская» Фото: Ольга Бурлакова

Если привести в порядок и реконструировать пешеходный мост, обустроив на нем хотя бы две полосы движения, улица Сибревкома соединила бы центр города с районом метро «Октябрьская» по кратчайшему пути. А пока такой быстрой дорогой могут воспользоваться только пешеходы — их здесь много, а значит направление востребованное.

Улица Танковая

Танковая — закольцованная улица Фото: 2ГИС

Забавная улица в Калининском районе, представляющая собой кольцо. С одной стороны Танковая на небольшом фрагменте является составной частью Ипподромской магистрали, но по сути улица обслуживает только прилегающие к ней жилые дома микрорайона Сухой лог.



Движения по Танковой почти нет Фото: Ольга Бурлакова

Танковая могла бы соединяться с улицей Дуси Ковальчук через Овражную, но кто же сейчас будет вкладывать средства в строительство моста через овраг.

Улица Галущака

Галущака заканчивается тупиком Фото: 2ГИС

Улица известна тем, что на ней живет мэр Новосибирска. Галущака начинается от Нарымской и заканчивается тупиком среди высотных домов. До края улицы Кропоткина здесь всего 120–150 метров, но улицы никак не соединяются — кругом шлагбаумы, автоматические ворота, ограждения.

До соединения с Кропоткина 120–150 метров Фото: Ольга Бурлакова

Нет выезда на Красный проспект и через «Ройял Парк» — там тоже автоматические ворота. А ведь какой удобный сквозной путь мог бы получиться между Нарымской и Красным проспектом — разгрузились бы сам проспект, Писарева, Дуси Ковальчук. Улица Аэропорт

По улице Аэропорт ходят троллейбусы Фото: 2ГИС

Обслуживает близлежащие малоэтажные дома, является кольцом для разворота троллейбусов и когда-то обслуживала городской аэропорт. Сейчас здесь почти нет машин, иногда проезжают сиротливые троллейбусы.

Улица могла бы стать продолжением Красного проспекта Фото: Ольга Бурлакова

Потенциал улицы Аэропорт — стать продолжением Красного проспекта в направлении микрорайона Родники, но власти пока не могут решить проблемы с землеотводами и финансированием дорожного строительства.

Улица Дмитрия Шамшурина

Движение по Шамшурина обрывается в середине Фото: 2ГИС

Шамшурина — пример того, как можно взять и оттяпать себе кусок общей городской улицы. Когда-то по Шамшурина было сквозное движение от Железнодорожной до проспекта Димитрова, но уже много лет фрагмент улицы перед вокзалом «Новосибирск-Главный» используется под платную парковку.

Посреди улицы Шамшурина устроили платную парковку Фото: Ольга Бурлакова

Шамшурина могла бы работать в связке с улицей Ленина — по первой движение в одну сторону, по второй — в другую. При такой схеме вечерние транспортные потоки, направляющиеся по проспекту Димитрова в сторону левого берега, испытывали бы меньше проблем с заторами.

Какая улица самая «бестолковая»?