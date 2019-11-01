Что нас ждет в ноябре: изолируют интернет и запретят микрозаймам отбирать квартиры за долги

Ноябрь в России начнётся с попытки изолировать Рунет от внешних угроз. Делайте ваши ставки Фото: Александр Ощепков / NGS.RU, Артём Устюжанин / E1.RU

Новый месяц в стране начинается с пачки изменений в российских законах — хотели мы того или нет, но эра суверенного интернета началась. А ещё власти закрепили статус паломника, разрешили не продлевать вид на жительство и запретили переработки дальнобойщикам. Подробности и нюансы ищите ниже.

Сделали интернет суверенным

С сегодняшнего дня начинает действовать закон о «суверенном интернете», подписанный Владимиром Путиным в мае этого года. Официальная цель закона — защитить Рунет от внешних угроз. Операторы связи обязаны устанавливать техническое оборудование, которое ограничит распространение в России запрещенной информации и будет фильтровать трафик. В случае реальной угрозы управление Сетью возьмет на себя Роскомнадзор.

Будем ли больше платить провайдерам и с какими угрозами столкнутся те, кто проводит нам связь, мы подробно разбирали здесь.

Дальнобойщиков оштрафуют за переработку

Владельцев автобусов и грузовиков массой больше 3,5 тонны обязали устанавливать тахографы, а водителей — соблюдать режим работы и отдыха. Информация о перемещениях транспортного средства будет записываться, и в случае переработок шоферу грозит штраф до двух тысяч рублей. Его начальство оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей, а фирму — до 50 тысяч, однако произойдет это только в том случае, если выяснится, что расписание изначально было составлено с нарушениями.

За грузовик без тахографа тоже штрафуют: водителя — на 3–5 тысяч рублей, должностные, юридические лица и ИП заплатят до 50 тысяч рублей.

В ноябре водителей оставили без электронного ПТС, зато с режимом работы и отдыха Фото: Александр Файрузов / 74.RU

А вот обещанного перехода на электронные ПТС не случится — коллегия Евразийской экономической безопасности, куда входит Россия, согласилась, что одномоментно перейти на электронный документооборот не получится. И отсрочила реформу ещё на один год.



Микрозаймы не заберут у вас квартиру Микрофинансовые организации больше не могут выдавать кредиты под залог жилья. Исключения останутся для займов на осуществление предпринимательской деятельности. Новый закон начинает работать сегодня и запрещает МФО выдавать кредиты под жилую недвижимость, долю или договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Цель запрета — истребить ситуации, когда из-за просрочки по относительно небольшому кредиту заёмщик остаётся без жилья. Кстати, под закон не попадают МФО, участником или акционером которых является государство. Вид на жительство стал бессрочным В России упрощаются правила получения вида на жительство: подать заявление можно через восемь месяцев с начала проживания в РФ, а срок выдачи документов сократился с шести до четырех месяцев. Сам вид на жительство становится бессрочным (раньше — только пять лет), менять его придется при достижении иностранцем 14, 20 и 45 лет, изменении данных, неточности или износа. Для иностранных специалистов и их семей вид на жительство выдается на срок их разрешения на работу. Госпошлина тоже меняется: с 3500 до 5000 рублей.

Пошлина за вид на жительство подорожает до пяти тысяч рублей Фото: Вадим Кукшинов / 74.RU

Упрощенный режим действует для граждан бывших союзных республик, носителей русского языка и тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР. Паломников отделили от туристов

В законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляется статус паломника — лица, совершающего поездки в места религиозного почитания в России и за границей. Организовывать такие туры наравне с религиозными центрами раньше могли турфирмы, но с 1 ноября им больше делать это нельзя. По данным Российского союза туриндустрии, 80% паломников и так путешествуют с помощью паломнических центров, а услугами турфирм пользуются лишь 20%. Но даже такая статистика не мешала участникам рынка выступать против закона, ограничивающего, по мнению операторов, конкуренцию.

Религиозные центры теперь обязаны оказывать паломникам услуги трансфера, питания и проживания, а также предоставлять гидов, экскурсоводов и переводчиков. Кефир и пломбир попадут в систему «Меркурий»

Каждая мороженка на сливках, перед тем как оказаться в магазине, попадет в систему учёта Фото: Дарья Козинова / E1.RU

В компанию к молочникам, которые с прошлого года прогоняют творог, молоко и сыр через систему «Меркурий», присоединятся производители пахты, кисломолочки и мороженого — на эту продукцию теперь необходимы сертификаты ВСД (ветеринарных сопроводительных документов). В систему, лицензированную Россельхознадзором, изготовитель обязан вносить всю информацию о перемещениях кефира или вашего любимого пломбира — от коровы до прилавка.

