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Что нас ждет в ноябре: изолируют интернет и запретят микрозаймам отбирать квартиры за долги

6 важных изменений в российских законах, с которыми нам придется жить уже сейчас

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Ноябрь в России начнётся с попытки изолировать Рунет от внешних угроз. Делайте ваши ставки

Ноябрь в России начнётся с попытки изолировать Рунет от внешних угроз. Делайте ваши ставки

Новый месяц в стране начинается с пачки изменений в российских законах — хотели мы того или нет, но эра суверенного интернета началась. А ещё власти закрепили статус паломника, разрешили не продлевать вид на жительство и запретили переработки дальнобойщикам. Подробности и нюансы ищите ниже.

Сделали интернет суверенным

С сегодняшнего дня начинает действовать закон о «суверенном интернете», подписанный Владимиром Путиным в мае этого года. Официальная цель закона — защитить Рунет от внешних угроз. Операторы связи обязаны устанавливать техническое оборудование, которое ограничит распространение в России запрещенной информации и будет фильтровать трафик. В случае реальной угрозы управление Сетью возьмет на себя Роскомнадзор. 

Будем ли больше платить провайдерам и с какими угрозами столкнутся те, кто проводит нам связь, мы подробно разбирали здесь.

Дальнобойщиков оштрафуют за переработку

Владельцев автобусов и грузовиков массой больше 3,5 тонны обязали устанавливать тахографы, а водителей — соблюдать режим работы и отдыха. Информация о перемещениях транспортного средства будет записываться, и в случае переработок шоферу грозит штраф до двух тысяч рублей. Его начальство оштрафуют на сумму до десяти тысяч рублей, а фирму — до 50 тысяч, однако произойдет это только в том случае, если выяснится, что расписание изначально было составлено с нарушениями.

За грузовик без тахографа тоже штрафуют: водителя — на 3–5 тысяч рублей, должностные, юридические лица и ИП заплатят до 50 тысяч рублей.

В ноябре водителей оставили без электронного ПТС, зато с режимом работы и отдыха&nbsp;

В ноябре водителей оставили без электронного ПТС, зато с режимом работы и отдыха 

А вот обещанного перехода на электронные ПТС не случится — коллегия Евразийской экономической безопасности, куда входит Россия, согласилась, что одномоментно перейти на электронный документооборот не получится. И отсрочила реформу ещё на один год.

Микрозаймы не заберут у вас квартиру

Микрофинансовые организации больше не могут выдавать кредиты под залог жилья. Исключения останутся для займов на осуществление предпринимательской деятельности. Новый закон начинает работать сегодня и запрещает МФО выдавать кредиты под жилую недвижимость, долю или договор о долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Цель запрета — истребить ситуации, когда из-за просрочки по относительно небольшому кредиту заёмщик остаётся без жилья. 

Кстати, под закон не попадают МФО, участником или акционером которых является государство.

Вид на жительство стал бессрочным

В России упрощаются правила получения вида на жительство: подать заявление можно через восемь месяцев с начала проживания в РФ, а срок выдачи документов сократился с шести до четырех месяцев. Сам вид на жительство становится бессрочным (раньше — только пять лет), менять его придется при достижении иностранцем 14, 20 и 45 лет, изменении данных, неточности или износа. Для иностранных специалистов и их семей вид на жительство выдается на срок их разрешения на работу. Госпошлина тоже меняется: с 3500 до 5000 рублей.

Пошлина за вид на жительство подорожает до пяти тысяч рублей

Пошлина за вид на жительство подорожает до пяти тысяч рублей

Упрощенный режим действует для граждан бывших союзных республик, носителей русского языка и тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР.

Паломников отделили от туристов

В законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» закрепляется статус паломника — лица, совершающего поездки в места религиозного почитания в России и за границей. Организовывать такие туры наравне с религиозными центрами раньше могли турфирмы, но с 1 ноября им больше делать это нельзя. По данным Российского союза туриндустрии, 80% паломников и так путешествуют с помощью паломнических центров, а услугами турфирм пользуются лишь 20%. Но даже такая статистика не мешала участникам рынка выступать против закона, ограничивающего, по мнению операторов, конкуренцию.

Религиозные центры теперь обязаны оказывать паломникам услуги трансфера, питания и проживания, а также предоставлять гидов, экскурсоводов и переводчиков.

Кефир и пломбир попадут в систему «Меркурий»

Каждая мороженка на сливках, перед тем как оказаться в магазине, попадет в систему учёта

Каждая мороженка на сливках, перед тем как оказаться в магазине, попадет в систему учёта

В компанию к молочникам, которые с прошлого года прогоняют творог, молоко и сыр через систему «Меркурий», присоединятся производители пахты, кисломолочки и мороженого — на эту продукцию теперь необходимы сертификаты ВСД (ветеринарных сопроводительных документов). В систему, лицензированную Россельхознадзором, изготовитель обязан вносить всю информацию о перемещениях кефира или вашего любимого пломбира — от коровы до прилавка.

Для потребителя это дополнительная уверенность в качестве продукции, а вот для производителя — дополнительные сложности, в том числе финансовые. Ведь даже товар, произведенный до 1 ноября, придется сертифицировать по новым правилам. Зато «Меркурий», уверены власти, спасет российский рынок от ввоза нелегального молока и не даст нарушителям заработать лишние 1,4 триллиона рублей за год.

Кстати, информацию о свежих изменениях в законах вы всегда можете почитать по этой ссылке.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    1 ноя 2019 в 08:43

    Пенсионеры у власти принимают не современные решения.

    С богаткова
    1 ноя 2019 в 08:08

    Мы всем чопом поддерживаем любые постановления правительства и президента России.

    Гость
    1 ноя 2019 в 08:55

    А зачем на вообще разнообразный интернет, пускай по нему Соловьев и Киселев интересные вещи рассказывает,а другого нам знать и не обязательно.