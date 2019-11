Ночь ужасов, беспорядочные связи и камбэк Ленина: 10 крутых событий выходных

Понедельник — выходной день, почему бы не послушать живую музыку? Приезжает ростовский рэпер My Wave$ — музыкант вылетел в масштабный тур Save Us Tour по 22 городам России и СНГ. Вместе с ним гастролирует специальный гость Ameriqa. Иногда My Wave$ называют российским Weeknd, особенно после песни Rock Star. Приятная музыка, ненавязчивая — самое-то расслабиться после двух ночей ужаса.