Ночь ужасов, беспорядочные связи и камбэк Ленина: 10 крутых событий выходных

1
Общегородской Хеллоуин
Самое масштабное событие наступающих выходных — это общегородской Хеллоуин. В подземном пространстве соберется всякая разная нечисть (а может быть это будет столпотворение Пеннивайзов, Джокеров и Малефисент), но не суть. Все выходные будет длиться безудержное веселье, литры «Кровавой Мэри» прольются рекой и безумные танцы до утра, куда без них. Думаем заранее про костюм — за него практически во всех заведениях, которые отмечают праздник, будут бонусы и подарки.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 1 и 2 ноября
Во сколько: с 22:00 до 07:00
Сколько стоит: 600 рублей, если покупать заранее, на месте: 1 ноября — 700 рублей, 2 ноября — 1000 рублей, в оба дня — +300 рублей, если вы пришли без костюма, действует ограничение по возрасту — 18+
2
Фатальный лагерь «Ред Ярд»
Уютный двор на Комунистической на выходные тоже превращается в жуткое место — фатальный лагерь «Ред Ярд». Будет гример — подберите заранее картинку с понравившимся образом. Тыквенный эль по классике. Надеваем желтый плащ, берем красный шарик и вперед, не прогадаете. Тема актуальна с прошлого года и по сей день. Музыка, танцы, веселье, приходим и веселимся в хеллоуинском антураже, не забываем делать фото и выкладывать их в Сеть.
Где: бар The Rooks
Когда: c 31 по 2 ноября
Во сколько: в течение дня
Сколько стоит: вход свободный, действует ограничение по возрасту 18+
3
Концерт ростовского рэпера My Wave$
Понедельник — выходной день, почему бы не послушать живую музыку? Приезжает ростовский рэпер My Wave$ — музыкант вылетел в масштабный тур Save Us Tour по 22 городам России и СНГ. Вместе с ним гастролирует специальный гость Ameriqa. Иногда My Wave$ называют российским Weeknd, особенно после песни Rock Star. Приятная музыка, ненавязчивая — самое-то расслабиться после двух ночей ужаса.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 4 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1000 рублей
4
Фотоночь от группы «Энтузиастов»
Фотоночь от группы «Энтузиастов» — это мероприятие для тех, кто видит мир исключительно через объектив и любит красивые фотографии. Прийти нужно с распечатанным снимком, любым. Все фото развесят на сушку и начнется основная программа — лекции по мобильной фотографии, почему старая плёнка это выгодно, тренды современной фотографии и многое другое. Фотосессия тоже будет, поэтому — приоденьтесь.
Где: бар-лекторий «Поток»
Когда: 2 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: вход свободный, но с распечатанным фото
5
Съёмка комедийного шоу «Россия не сегодня»
Съёмка комедийного шоу «Россия не сегодня» вместе со зрителями пройдет в понедельник. Горячие новости, важные темы, смешные шутки (по большей части), в роли ведущего стендап-комик Виталий Косарев. Давно хотели ощутить себя гостем в зале юмористического шоу и посмеяться от души — очень советуем посетить, потому что правда будет весело, мы не шутим.
Где: центр «Синяя цапля», Каинская, 8Б
Когда: 4 ноября
Во сколько: 15:00
Сколько стоит: 200 рублей
6
В кино: «Терминатор: Тёмные судьбы»
Все тот же «Терминатор: Тёмные судьбы», Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмильтон. В этой истории Сара Коннор превратилась в охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс — смесь человека и машины.
16+
7
В кино: «Семейка Аддамс»
Старая добрая «Семейка Аддамс» — всё тот же сюжет, только в мультипликационном варианте. Любимые герои: Мортиша, Гомес, Уэнздей, Пагсли и остальные снова ждут зрителей на большом экране. Мрачная, черная и жуткая атмосфера своеобразной семейки, где бабушка выпивает пару капель яда перед сном, любимая площадка для игр у детей — кладбище, папа любит прогулки в ненастную погоду, а мама — исключительно чёрный цвет.
Рекомендовано присутствие родителей
8
В кино: «Верность»
Этот фильм называют русской вариацией «50 оттенков серого» — драма о разваливающихся отношениях семейной пары, которая вместо того, чтобы просто поговорить, ударяется в беспорядоченные случайные связи. «Верность» — кино о том, где оба героя не замечают, как их параллельная тайная жизнь становится всё более подлинной, чем реальная, и опасной.
18+
9
В кино: «Дитя погоды»
Японский мультфильм режиссера Макото Синкай — «Дитя погоды». Про любовь, про случайную встречу посреди Токио под бесконечным дождем. Она никогда не унывает и обладает даром менять погоду силой мысли, там, где она — всегда солнце. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. Вместе они изменят этот мир навсегда.
12+
10
В кино: «Ленин. Неизбежность»
Историческая драма — «Ленин. Неизбежность» — покажет этапы жизни Владимира Ильича во время Первой Мировой войны. Посвятив всю свою жизнь подготовке к революции, Ленин упустил ее начало и теперь ищет возможность вернуться в Россию из Цюриха, чтобы взять дело в свои руки. Вариантов у него немного, и, в конце концов, остается самый невероятный вариант — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде.
12+