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Ночь ужасов, беспорядочные связи и камбэк Ленина: 10 крутых событий выходных

О том, чем заняться в субботу и воскресенье — в материале НГС (скучно не будет)

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В эти выходные в барах будет страшно

В эти выходные в барах будет страшно

Наступают первые ноябрьские выходные. Жуткие. Потому что на 1 и 2 ноября выпадает празднование Хеллоуина — не удивляйтесь, если на улице вам встретятся раскрашенные люди в самых невероятных костюмах (продавцы тыкв в душе ликуют). Массовые гулянья немного сбили гастрольный график звёзд — к нам заехал не сильно известный, но вполне приятный ростовский музыкант My Wave$ — слушать можно, танцевать — нет. Нетривиальный способ провести понедельник — съемка в телешоу, как вам? И недорого. В кино — о, ужас, снова Ленин и революция. А еще — возвращение Терминатора, история в стиле «50 оттенков серого», только по-русски, японские мультики и старая добрая семейка Аддамс — набор гораздо лучше, в сравнении с прошлой неделей. 

1

Общегородской Хеллоуин

Самое масштабное событие наступающих выходных — это общегородской Хеллоуин. В подземном пространстве соберется всякая разная нечисть (а может быть это будет столпотворение Пеннивайзов, Джокеров и Малефисент), но не суть. Все выходные будет длиться безудержное веселье, литры «Кровавой Мэри» прольются рекой и безумные танцы до утра, куда без них. Думаем заранее про костюм — за него практически во всех заведениях, которые отмечают праздник, будут бонусы и подарки.

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 1 и 2 ноября
Во сколько: с 22:00 до 07:00
Сколько стоит: 600 рублей, если покупать заранее, на месте: 1 ноября — 700 рублей, 2 ноября — 1000 рублей, в оба дня — +300 рублей, если вы пришли без костюма, действует ограничение по возрасту — 18+

2

Фатальный лагерь «Ред Ярд»

Уютный двор на Комунистической на выходные тоже превращается в жуткое место — фатальный лагерь «Ред Ярд». Будет гример — подберите заранее картинку с понравившимся образом. Тыквенный эль по классике. Надеваем желтый плащ, берем красный шарик и вперед, не прогадаете. Тема актуальна с прошлого года и по сей день. Музыка, танцы, веселье, приходим и веселимся в хеллоуинском антураже, не забываем делать фото и выкладывать их в Сеть. 

Где: бар The Rooks
Когда: c 31 по 2 ноября
Во сколько: в течение дня 
Сколько стоит: вход свободный, действует ограничение по возрасту 18+

3

Концерт ростовского рэпера My Wave$

Понедельник — выходной день, почему бы не послушать живую музыку? Приезжает ростовский рэпер My Wave$ — музыкант вылетел в масштабный тур Save Us Tour по 22 городам России и СНГ. Вместе с ним гастролирует специальный гость Ameriqa. Иногда My Wave$ называют российским Weeknd, особенно после песни Rock Star. Приятная музыка, ненавязчивая — самое-то расслабиться после двух ночей ужаса.

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 4 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 1000 рублей

4

Фотоночь от группы «Энтузиастов»

Фотоночь от группы «Энтузиастов» — это мероприятие для тех, кто видит мир исключительно через объектив и любит красивые фотографии. Прийти нужно с распечатанным снимком, любым. Все фото развесят на сушку и начнется основная программа — лекции по мобильной фотографии, почему старая плёнка это выгодно, тренды современной фотографии и многое другое. Фотосессия тоже будет, поэтому — приоденьтесь.

Где: бар-лекторий «Поток»
Когда: 2 ноября
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: вход свободный, но с распечатанным фото 

5

Съёмка комедийного шоу «Россия не сегодня»

Съёмка комедийного шоу «Россия не сегодня» вместе со зрителями пройдет в понедельник. Горячие новости, важные темы, смешные шутки (по большей части), в роли ведущего стендап-комик Виталий Косарев. Давно хотели ощутить себя гостем в зале юмористического шоу и посмеяться от души — очень советуем посетить, потому что правда будет весело, мы не шутим.


Где: центр «Синяя цапля», Каинская, 8Б
Когда: 4 ноября

Во сколько: 15:00

Сколько стоит: 200 рублей

6

В кино: «Терминатор: Тёмные судьбы»

Все тот же «Терминатор: Тёмные судьбы», Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмильтон. В этой истории Сара Коннор превратилась в охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс — смесь человека и машины.

16+

7

В кино: «Семейка Аддамс»

Старая добрая «Семейка Аддамс» — всё тот же сюжет, только в мультипликационном варианте. Любимые герои: Мортиша, Гомес, Уэнздей, Пагсли и остальные снова ждут зрителей на большом экране. Мрачная, черная и жуткая атмосфера своеобразной семейки, где бабушка выпивает пару капель яда перед сном, любимая площадка для игр у детей — кладбище, папа любит прогулки в ненастную погоду, а мама — исключительно чёрный цвет. 

Рекомендовано присутствие родителей

8

В кино: «Верность»

Этот фильм называют русской вариацией «50 оттенков серого» — драма о разваливающихся отношениях семейной пары, которая вместо того, чтобы просто поговорить, ударяется в беспорядоченные случайные связи. «Верность» — кино о том, где оба героя не замечают, как их параллельная тайная жизнь становится всё более подлинной, чем реальная, и опасной. 

18+

9

В кино: «Дитя погоды»

Японский мультфильм режиссера Макото Синкай — «Дитя погоды». Про любовь, про случайную встречу посреди Токио под бесконечным дождем. Она никогда не унывает и обладает даром менять погоду силой мысли, там, где она — всегда солнце. Он мечтает начать новую жизнь в большом городе. Вместе они изменят этот мир навсегда. 

12+

10

В кино: «Ленин. Неизбежность»

Историческая драма — «Ленин. Неизбежность» — покажет этапы жизни Владимира Ильича во время Первой Мировой войны. Посвятив всю свою жизнь подготовке к революции, Ленин упустил ее начало и теперь ищет возможность вернуться в Россию из Цюриха, чтобы взять дело в свои руки. Вариантов у него немного, и, в конце концов, остается самый невероятный вариант — пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде. 

12+

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КОММЕНТАРИИ (20)

Удаленщик
1 ноя 2019 в 15:34

Господи, это что за диет нулевых статью писало? С каких это пор Хэллуин главный праздник? Давайте еще начнем день благодарения праздновать или Бостонское чаепитие. И про Ленина у него ужас, ужас ребятки это при современном переферийном капитализме жить.

1 ноя 2019 в 16:05

Чем заняться в субботу и в воскресенье, нормальные люди найдут.
А ненормальные будут перекладывать трамвайные рельсы и истерично готовиться к следующему хеллоувину, попутно прославляя МЭРА.

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1 ноя 2019 в 16:02

Как же обрыдло это настырное навязывание идиотской бесовщины.