Ночь ужасов, беспорядочные связи и камбэк Ленина: 10 крутых событий выходных

Наступают первые ноябрьские выходные. Жуткие. Потому что на 1 и 2 ноября выпадает празднование Хеллоуина — не удивляйтесь, если на улице вам встретятся раскрашенные люди в самых невероятных костюмах (продавцы тыкв в душе ликуют). Массовые гулянья немного сбили гастрольный график звёзд — к нам заехал не сильно известный, но вполне приятный ростовский музыкант My Wave$ — слушать можно, танцевать — нет. Нетривиальный способ провести понедельник — съемка в телешоу, как вам? И недорого. В кино — о, ужас, снова Ленин и революция. А еще — возвращение Терминатора, история в стиле «50 оттенков серого», только по-русски, японские мультики и старая добрая семейка Аддамс — набор гораздо лучше, в сравнении с прошлой неделей.

