«Посмешили народ, зато жить веселее»: директор центра дорожного движения о «тупых» светофорах и двойных заборах

Андрей Романцов считает, что совсем скоро Новосибирск станет гораздо удобнее как для водителей, так и для пешеходов Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске за последний год произошло много нелепых событий, связанных с организацией дорожного движения. Двойные заборы, установленные по ГОСТУ, но не по логике, новые светофоры, которые создают пробки вместо того, чтобы их устранять, широкие выделенные полосы для общественного транспорта, которые приходится по несколько раз перерисовывать... НГС поговорил с директором городского центра организации дорожного движения Андреем Романцовым обо всех этих нововведениях. Про умную систему для тупых светофоров

— В городе есть система управления светофорами. Как она работает и как помогает водителям? — Другое название АСУДД (автоматической системы управления дорожным движением) — умная система управления тупыми светофорами. В прошлом году одна из компаний предложила нам поставить тест, запустить такую систему на улице Станционной от Медпрепаратов до площади Энергетиков, не включая саму площадь. Мы её потестировали и увидели, что достигли определенных результатов: машины поехали быстрее, мгновенная скорость разгона стала больше, количество проезжающих машин увеличилось, пробки остались, но их быстрее преодолевают. Город готов внедрять такую систему, но это лишь один из вариантов.

Сейчас в городе система управления светофорами работает только на одном отрезке улицы Станционной Фото: Александр Ощепков / НГС

Нам предлагают сегодня ещё несколько вариантов решения проблемы пробок. Теперь мы им предоставляем участки дороги. Понимаете, в чём проблема, нужен такой участок дороги, чтобы можно было видеть эффект. А то дадим короткий участок дороги: они здесь развяжут, а в округе появятся пробки. У нас, как у хирурга: задача — не навредить.



— Когда все светофоры Новосибирска будут подключены к автоматической системе управления? — Желание есть сделать всё и завтра. По факту мы пойдём этапами и с перехлёстом. И АСУДД появится, как только мы определимся, не какая фирма, а какое решение нам подходит. В АСУДД входит не только управление светофоров, у неё есть вторая составляющая — информационное табло, которое будет говорить автомобилисту: «Туда не езжай, сюда езжай. Там пробка, здесь сэкономишь». В мировых тенденциях это есть. И третье — это температура воздуха, температура покрытия, влажность и тому подобное. Вот это всё и будет АСУДД. Мы сейчас только к первому этапу приступаем.

К 2023 году на дорогах города должны появиться информационные табло, а часть светофоров будет контролировать компьютер Фото: Александр Ощепков / НГС

Мы же все знаем, что у нас недалёко время проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею — в 2023 году. На каких-то гостевых и наиболее важных маршрутах появятся и светофоры, и табло.

Будем надеяться, что сильно по бюджету это не ударит, иначе нам это не дадут сделать. Просто так никто никуда деньги выкидывать не будет. Много специалистов задействовано: из организаций дорожного движения, ГИБДД. Пока все смотрят на ситуацию, изучают. Есть же поговорка: русский мужик долго запрягает и быстро везёт. Мы сейчас, наоборот, в более выгодном положении: там посмотрели, здесь посмотрели...

— Почему режим работы светофоров на Коминтерна, Советской или Большевистской создает пробки? Можно ли этого избежать? — Светофорный объект запускается не с бухты-барахты: «А давай вот так воткнём? — А давай!». Считаются транспортные потоки, пешеходные потоки. С учётом ответвлений и всего другого прочего. Зачастую это единственно оптимальный режим. Можно обмануть человека, но компьютер сам себя не обманет. Я так же стою в утренней пробке на Большевичке, но пока у нас иного решения нет. Что касается перекрёстка Коминтерна и ГБШ (Гусинобродского шоссе. — Прим. ред.), там новый объект, он тоже посчитан. Понимаете, очень сложно запускать светофор там, где раньше его не было, и люди ездят как хотят: «Я решил вот так, значит вот так». Кто-то права на полосу заявил. И теперь нужно регулировать движение. Это сложно, люди долго привыкают. Опять же, это не просто так появилось. Теперь потоки должны устаканиться. Кто-то не будет ехать здесь, поедет в объезд, кто-то ещё перераспределит свой маршрут. На это уходит от полутора до двух месяцев, только после этого можно по новой приступить к просчёту моделей горения светофорных фаз.

Новые светофоры, из-за которых собираются длинные пробки, будут донастраивать только спустя месяц Фото: Александр Ощепков / НГС

Может случиться так, что не потребуется через полтора месяца ничего менять. Или придётся донастроить. Но для этого должно пройти определённое время, потому что это новый светофорный объект. На Окружной и Рекордной у нас тоже очень много жалоб было. Через полтора месяца мы его чуть-чуть поднастроили и жалоб стало меньше. Но всё равно человек едет и думает: «Негодяи, опять стою в пробке». Но не нужно путать «удобно» и «безопасно», часто эти вещи не сходятся.

— Как защитить человека на пешеходном переходе от ДТП? Везде ли нужны светофоры или можно обойтись «лежачим полицейским»? — Если человек решил кого-то сбить, тут не поможет ничего. Пешеходные переходы, регулируемые светофорным объектом, описаны в ГОСТе: больше двух полос — должен быть светофор. Если мне память не изменяет, минимум между светофорами должно быть 200 метров. И тут нам не нужно ничего выдумывать. В городе практически нет таких нерегулируемых пешеходных переходов. — Как выбирается место, где нужен светофор? Во сколько обходится установка?

— Жёсткая математика, на самом деле: подчитали, поняли и ставим светофорный объект. Как быстро мы его поставим — это уже другой вопрос. Если взять обычный перекрёсток, то там очень большой объём работы, кроме того, он должен быть огорожен ограждениями второй группы. На самом деле работы получается очень много. Я не буду врать — у нас большая программа по установке светофорных объектов, рассчитанная на два года. Стоимость обустройства светофоров зависит от перекрёстка. В среднем, не считая ограждений, только на светофорные объекты уходит от 400 тысяч рублей. Это без подключения, только оборудование и работы по установке. Двойные заборы — зато народ посмешили — Недавно Новосибирск прославился двойными заборами. Почему они появляются в городе? — Может быть, причина не только в головотяпстве тех, кто ставил, хотя и такое встречается. На мой взгляд, есть проблема в расхождении законодательных актов. Закон чётко определяет: пешеходный переход регулируемый — установите 50 метров ограждений и с той, и с другой стороны. И тут мы сталкиваемся с противоречием с другим законом и объяснить, доказать это зачастую очень трудно.

Двойные заборы объясняются расхождениями в законах — по нормам, от пешеходного перехода нужно поставить 50 метров ограждений Фото: Александр Ощепков / НГС

— Выходит, проще просто поставить забор?

— Не то, что бы его легче поставить... У нас есть определённое решение для этих расхождений. Таких ляпов больше не будет. Тут две проблемы: закон и человеческий фактор. Будем стараться, чтобы таких проблем было меньше и меньше. Ну да, посмешили народ, но зато так жить веселее. — Неужели нельзя было выбрать менее страшные заборы? — В чём они страшные? А житель города готов платить в три раза больше за чугун? Это продиктовано, во-первых, дешевизной, во-вторых, эти конструкции разборные, и нам ничто не мешает со временем их демонтировать. И они секционные, мы их доставляем на места.

Двойной забор в Павловском сквере — один из последних. Дорожники придумали, как в будущем избежать таких казусов Фото: Стас Соколов / НГС

Как бы ни ругали жители города эти ограждения, они спасли много жизней. Раз в неделю мы получаем информацию, что там ограждения сбили, там сбили. Оно выполняет свои функции. Представьте стоимость замены чугунного ограждения. А здесь — секции раскрутили, выдернули, поставили новые с запасом.

— Разве в ГОСТе нет требований к внешнему виду ограждений? Почему бы их просто не покрасить? — Есть ГОСТ, но он больше относится к высоте. К внешнему виду, да, тоже есть — это один из вариантов ГОСТа, вплоть до того, окрашен или оцинкован. У нас оцинковка. Мы экономим на ежегодной покраске. Внешний вид — представляете, сколько ограждений приросло? — их все нужно покрасить. На мой взгляд, оцинковка красивее и приятней. И такие ограждения простоят, пока их не собьют. А оцинковка защищает от ржавчины при нормальном должном уходе лет 10 точно. Место, куда стекаются все жалобы — Вы запустили в работу диспетчерский пункт, который должен следить за ситуацией в городе. Как он работает сейчас? Помогает ли? — Наполнение, конечно, страдает, но свою основную функцию он выполняет: управляет всеми подразделениями департамента в режиме 24 часа. Сюда стекается вся информация: от жителей, ДЭУ, Горзелнхоза, от всех подразделений, от ЕДДС. Жители прекрасно знают телефон, набирают напрямую круглосуточно: там люк открыт, здесь не убрано, тут светофор отключился... Вся информация собирается, направляется ответственным лицам и принимается отчёт, выполнено или нет, по какой причине и когда. Жалобы бывают разные. — Если что-то сломалось, как быстро устраняют поломку? — Как правило, службы настроены быстро реагировать: люк должен быть закрыт в течение часа-двух. Светофоры восстанавливают в среднем в районе часа тридцати — часа сорока. Водители очень не любят наши светофоры — за год сбили уже 18 штук. По большому счёту, каждая поломка светофора регламентирована. Если светофор просто не работает, нам даются сутки, мы реагируем за час-два. Если сбили светофорную стойку, то должны сделать за пять суток, а укладываемся в трое суток.

Сейчас в диспетчерском пункте работают три человека — рабочий день здесь длится 12 часов Фото: Александр Ощепков / НГС

— Почему светофоры иногда не работают в течение нескольких дней? Неужели они ломаются сразу после того, как их починят?

— Бывает и такое. Почему светофор может долго не работать? Бывают экстренные работы электро-сетевых компаний, когда отключают электричество и восстанавливают последствия аварии, а светофор в это время не может работать. Я не буду скрывать, бывает. Как на перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев на прошлых выходных. Мы к нему приезжаем, чиним, уезжаем — он отключается. В чём причина — непонятно. Каждое оборудование любит ласку. Приехали, погладили — может, ему этого не хватает? Не успели доехать до следующего светофора, им диспетчер пишет в WhatsApp. Они возмущаются, ведь только что там были. Диспетчер говорит, что снова не работает.

ГЦОДД сам производит и устанавливает дорожные знаки — это дешевле, чем заказывать у подрядчика Фото: Александр Ощепков / НГС

Старые светофоры — все резинки и прочее уже ссохлось, вот дождик и пробивается туда. И если светофоры во время дождя или снега вылетают, то именно такие. Новые вылетают реже. Темноту на улицах придётся ещё долго терпеть — Почему в некоторых новых микрорайонах нет освещения? — Рабочая группа рекомендует застройщику, но, к сожалению, она не может его заставить проложить тротуары, провести освещение, посадить озеленение. Кто-то соглашается, кто-то нет. Если он будет делать улицы, тротуары, освещать, озеленять — он же заложит свои траты в стоимость квартир. А заставить жёстко — у нас нет инструментов. И после того как люди въедут в свои квартиры, это становится головной болью не только жильцов, но и нашей головной болью. Не всё мы можем сделать сразу, здесь и сейчас. Как правило, мы тяжело вздыхаем и думаем, где бы выкроить деньги, чтобы это сделать.

Многие микрорайоны стоят без освещения, потому что застройщика невозможно заставить провести свет Фото: Александр Ощепков / НГС

— Если не всё сразу, то когда стоит жителям ждать освещения в своих дворах?

— Для примера: в середине лета ввели один новый объект, микрорайон. А у нас на этот год все лимиты уже расписаны. И поставить им срочно-срочно освещение вряд ли кто-то сможет. Боюсь, даже на следующий год. К сожалению, с линиями освещения у нас очень большой объём работы. И нам приходится изворачиваться и помогать людям. Наверное, плохо так говорить, но так получается. Мы не волшебники, мы только учимся. Весь Красный будет в платных парковках — Недавно появилась информация, что на Красном поставят больше 400 паркоматов и сделают все бесплатные парковочные карманы платными. Неужели у нас мало платных парковок? — У нас задача — разгрузить город, дать возможность приехать в центр и выполнить свои дела. Тебе нужно завезти документы, тебе нужно всего 15 минут. Наша задача предоставить место. Из мест стоянки машин сделать места парковки. А во-вторых — да, заработать.

— Как скоро появятся такие паркоматы? — 430 парковочных мест от Южной площади до улицы Северной планируем поставить за два года. Подрядчик должен поставить, затем будем проводить опытную эксплуатацию в течение 6 месяцев. Будем смотреть, как работают, допиливать и устранять недостатки. В этом году подрядчик уже должен начать их устанавливать.

За два года на Красном проспекте почти полностью исчезнут бесплатные парковки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Но ведь после внедрения платных парковок водители могут просто передвинуться на соседние улицы.

— Часть народа уйдёт, часть передвинется на пустые улицы. Но мы рано или поздно и до них доберёмся. Во многих дворах уже сейчас стоят шлагбаумы. Поймите одно: у нас с теми городами, где это уже реализовано, немножко разные задачи. Развитие платных парковок — это одна из составных частей более глобальной вещи. Нам нужно сделать город без пробок. Город не только для водителей — К вопросу о головотяпстве: недавно на Ватутина ругали очень широкую полосу для общественного транспорта. Почему нельзя было сделать её по ГОСТу? — Да, она нанесена широко, но в то же самое время она сделана чётко по ГОСТу. В связи с тем, что это старая улица, плотная застройка, нет реконструкции и ремонта дороги — вот если бы реконструкция была, мы бы нанесли её иначе. Ватутина — кривая улица. Будет смешно, если разметочная машина будет ехать таким образом и наносить кривую разметку. Не очень красиво было бы, нас бы засмеяли. Уже вижу заголовки: «Нарисовали кривую разметку». Что нам приходится делать? Брать минимальное расстояние от края в самом коротком месте дороги и вести её параллельно. Да, нам говорят: «Вот здесь есть поворот направо», поэтому мы ведём прерывистую, позволяя перестраиваться.

Романцов уверен, что выделенки успешно справляются со своими функциями Фото: Ольга Бурлакова / НГС