«Японки» круче «немцев»: топ-5 пафосных японских авто, которым позавидуют владельцы Mercedes и BMW

В целом японский автопром (за исключением премиальных Lexus и Infiniti) воспринимается в Новосибирске как что-то массовое и заурядное, хоть и надежное. Но есть модели, которые существуют фактически сами по себе, в отрыве от материнского бренда, — такие машины считаются престижными, премиальными и даже пафосными. Какие японские авто высоко ценятся у новосибирцев и могут дать фору заслуженным немецким маркам — подробнее в обзоре НГС.АВТО. Nissan GT-R

GT-R не продается обычными дилерами Фото: auto.ru

Этот японский спорткар хоть и выпускается под массовым брендом Nissan, но больше ассоциируется с сегментом автомобилей для избранных, любителей спорта и драйва. Обычные дилеры Nissan даже не продают GT-R, для этого надо получить специальный статус. Сейчас на отечественном рынке представлен GT-R первого поколения 2016 модельного года, который оснащен 3,8-литровым наддувным мотором мощностью 555 л. с., роботизированной КП и полным приводом. Первую сотню машина берет за 2,8 секунды, многие «немцы» этому могут только позавидовать. Стоимость автомобиля составляет 7,6–7,7 миллиона рублей. Вот несколько таких машин, которые продаются прямо сейчас.



Toyota Land Cruiser 200



Land Cruiser 200 высоко ценится в Сибири Фото: auto.ru

«Крузак» в Сибири — это больше чем «крузак». От массовой «Тойоты» фактически одно название — в остальном это вполне себе премиальный автомобиль с высокой репутацией, символизирующий успех и достаток. Land Cruiser годится как для жизни в городе, так и для езды по бездорожью, а недостатки автомобиля в виде устаревших технических решений и повышенного расхода топлива перекрываются престижностью, ликвидностью и уважительным отношением к машине на дороге. Стоимость Land Cruiser 200 лежит в диапазоне от 4 до 6 миллионов рублей. Вот список выставленных на продажу. Toyota Camry

Camry олицетворяет собой весь бизнес-класс Фото: auto.ru

Седан Camry тоже больше воспринимается по названию модели, а не по названию бренда Toyota. Машина часто используется для перевозок чиновников различного уровня, что добавляет ей престижа и солидности. Фактически Camry стала олицетворением автомобиля бизнес-класса на отечественном рынке. Camry существенно доступней Land Cruiser, сейчас это самая популярная «Тойота» на вторичном рынке в Новосибирске — модель даже опережает более дешевую «Короллу». Цена новой Camry составляет 1 573 000 - 2 499 000 рублей. Посмотреть их можно здесь.

Mazda CX-9



Mazda CX-9 выглядит агрессивно и свежо Фото: auto.ru

Этот автомобиль не просто Mazda, а огромный кроссовер на 7 человек, по уровню своего оснащения и отделки максимально приближенный к премиальным немецким машинам. CX-9 имеет ярко выраженную агрессивную внешность, автомобиль солидно смотрится в транспортном потоке, воспринимается как самая последняя новинка автопрома. Купить Mazda CX-9 можно по цене от 2 795 000 до 3 357 000 рублей — деньги, соизмеримые со стоимостью компактных немецких кроссоверов. Выбор богат: смотрите сами. Nissan Patrol



Nissan Patrol можно купить по хорошей цене на вторичке Фото: auto.ru

Внедорожник Nissan Patrol у нас больше не продаётся, поскольку машина не может конкурировать с Toyota Land Cruiser 200, но его гигантские размеры и внешность, почти полностью идентичная премиальному Infiniti QX80, делают автомобиль весьма заметным в потоке — от такого хочется держаться подальше. Patrol имеет схожие проблемы с Land Cruiser 200, в частности повышенный расход топлива, но предоставляет своему владельцу высокий уровень комфорта и чувство полной защищенности. Относительно свежие экземпляры Nissan Patrol 2015 года можно приобрести по цене около 2 миллионов рублей.

Какое японское авто вы приобрели бы вместо «немца»?