Где хочу — там и ставлю. История одного забора, которым перекрыли удобную всем дорогу

Забор стоит поперёк популярного проезда и перекрывает путь к детскому саду Фото: Илья Калинин

В Челюскинском жилмассиве разгорелся конфликт из-за обычного забора. Одни жители установили его, чтобы по их двору не ездили посторонние автомобили. Другие жители возмутились, так как обычно этой дорогой они возили детей в детский сад и альтернативы у них сейчас нет — только бросать машину за несколько сотен метров и идти пешком. Журналист НГС Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта. История оказалась не так проста, какой казалась изначально. Что случилось

Жители Челюскинского жилмассива, которые водят детей в детский сад № 429 «Теремок» на улице Челюскинцев 15/2, возмутились появившимся в сентябре забором с воротами поперёк заезда с улицы 1905 года. Ограждение установили жители дома № 40 по улице Красноярская.



— Это был единственный прямой широкий пожарный подъезд внутрь квартала, где расположен детский сад. То есть с других сторон пожарка не проедет, потому что ей надо пробраться через три узкие арки между домами — там машина физически не заедет. Ещё внутри квартала минимум три дома — Красноярская 32, 34 и 36 — оказались без возможности подъезда машин спецслужб. Детский сад не маленький — три этажа, его посещают более 400 детей. По-хорошему, к такому объекту должно быть как минимум два пожарных подъезда, — говорит Екатерина, мама одного из детсадовцев.

Как проехать к «Теремку»

Теоретически внутрь квартала сейчас можно попасть с нескольких заездов. Но въезд со стороны улиц Челюскинцев и Красноярская проходит по узкой дороге между торговыми киосками микрорынка, где постоянно ходят люди. Здесь даже одна легковая машина пробирается с большим трудом. Вопрос вызывает также узкий и крутой поворот с Красноярской внутрь квартала между домами 32 и 34 — пожарной машине развернуться здесь будет крайне сложно.



Все остальные проезды с учётом многочисленных шлагбаумов и ограждений ведут к садику только через арки в длинном доме с адресом Челюскинцев, 15/1. Но арки эти, судя по их размерам и расположению, вряд ли были предназначены для проезда автомобилей и тем более крупногабаритной спецтехники. Так что заезд со стороны улицы 1905 года мимо дома на Красноярской, 40 был действительно самым удобным и быстрым.

Желтыми треугольниками на карте отмечены возможные пути подъезда. Но все они сейчас малодоступны. Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Что предпринимают противники забора Возмущенные жители района вместе с руководством садика обращались в администрацию Центрального округа с просьбой разобраться с проблемой. По мнению жителей, эта ситуация катастрофична не только в плане подъезда к детсаду спецтехники, но и машин, которые вывозят из учреждения мусор и привозят продукты. 30 сентября чиновники ответили возмущённым жителям, что провели проверку, обнаружили проблему и запланировали установить публичный сервитут на перегороженный участок внутриквартального проезда. Иными словами, дорога будет признана социально значимой и жители 40-го дома откроют проезд. Но случится это не ранее чем через месяц.

— Нам сообщили, что документы лежат на подписи у вице-мэра Алексея Кондратьева. Но в мэрии нам ответили, что он в отпуске до 26 ноября. То есть дело зависло. Но, опять же, моё личное мнение: вопросы безопасности детей должны решаться в срочном порядке. Независимо от отпуска или каких-то других причин у должностного лица, — возмущается жительница микрорайона Екатерина.

— Меня попросили, чтобы месяца полтора-два я этот вопрос не поднимала, потому что сервитут, конечно, невозможно за один день сделать. Но эту проблему знают все и вопрос этот решается. Думаю, что он решится в течение полутора-двух месяцев, — говорит заведующая детсада № 429 Нина Ключникова.

Аргументы защитников забора

Позицию жителей дома, по чьей инициативе поставили забор, объяснила корреспонденту НГС председатель правления ТСЖ «Устой» Ольга Пожарская.

— Эта территория никогда не считалась дорогой. Раньше просто был пешеходный проход. А устроил этот проезд председатель ТСЖ, которого мы потом убрали через суд. Он сделал его в начале 2000-х годов, для чего — непонятно, но сделали этот проезд как попало. У нас есть акт, что это дорожное полотно совершенно не предусмотрено для проезда, — объясняет председатель правления ТСЖ.



Тем не менее по удобному проезду в микрорайон стали заезжать все, а жителям 40-го дома на Красноярской приходилось круглый год тратиться на обслуживание дороги: зимой очищать от снега, в остальное время чинить проезжую часть, которая быстро изнашивалась.

— Кто-то особенно сильно активный из Челюскинского жилмассива всё время на нас жаловался, что мы плохо чистим дорогу. Мы постоянно ходили под штрафами, тратили на чистку и ремонт этого проезда очень много денег. Вот мы и начали решать эту проблему: после того, как 4,5 года пытались договориться со всеми, — говорит Ольга Пожарская.

Родители детей из «Теремка» требуют убрать забор немедленно, а не через месяц-два, как обещают чиновники Фото: Илья Калинин

С 2015 года, рассказывает Ольга Пожарская, они неоднократно обращались к чиновникам с просьбой решить проблему. Жильцы предложили городским властям признать дорогу социально значимой и возложить обслуживание на муниципалитет по договору или на баланс города. Либо признать социально незначимой, и тогда собственники дома сами решат, что делать со своей территорией. Подобные предложения жильцы озвучивали и в 2016 году, и в 2017-м. Пожарская уверяет, что с этим вопросом они ходили и в районную администрацию, и в ГИБДД, и в земельный комитет. Но от жителей, по её словам, везде отмахивались.



— Знаете, какой ответ мы получили в мэрии? Я наизусть его говорю: «Данная территория является территорией, принадлежащей собственникам жилого дома по улице Красноярская, 40. Обслуживает данную территорию ТСЖ "Устой". Для того чтобы уточнить границы вашей территории, вы можете обратиться в ООО "Геофонд"». Всё. Ну, то есть отписались очень хорошо, — вспоминает председатель правления ТСЖ «Устой» Ольга Пожарская.

Женщина утверждает, что не хотела ставить забор до самого последнего момента — надеялась договориться с чиновниками. Но 14 июня 2019 года на этом проезде сквозь асфальт провалился грузовик, разрушив ещё и теплотрассу, которая проходила под дорогой.

— Но самое страшное не в этом. Когда провалился грузовик, в 10 сантиметрах от него шли кабельные силовые линии электрических сетей. Если бы грузовик провалился ближе, то было бы две смерти: в грузовике сидели два человека. А всё от того, что дорожное полотно не соответствует никаким гостам и снипам — силовые сети идут тут сразу под тонким асфальтом. А техногенные воды проходят именно под полотном и постоянно всё подмывают. И у меня есть письмо от РЭС, где говорится, что они не согласовывают сквозной проезд по этой территории, потому что это опасно для жизни людей. Проезжать может там только спецтехника. А с пожарными мы всё согласовали, когда ставили забор с воротами, — рассказывает Ольга Пожарская.



Огромный провал починили только к концу сентября, но уже в середине того же месяца, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий, жильцы поставили забор.

Жильцы, установившие забор, пытались 4,5 года решить в различных инстанциях проблему с проездом Фото: Илья Калинин