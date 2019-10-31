19 красавиц, которые ворочают деньгами: разглядываем участниц необычного конкурса красоты

19 красавиц из сферы финансов соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года в Новосибирске. Основным организатором конкурса является «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — модельное агентство «Красота Сибири».
Участницы разделены на две подгруппы — «Мисс» и «Миссис». Сам конкурс состоит из нескольких этапов. По словам одного из организаторов Ангелины Танаковой, сначала девушки делали презентацию о себе и о компании, в которой работают. Затем прошла фотосессия в деловом стиле, для которой открыта отдельная номинация с призом зрительских симпатий. 9 ноября состоится творческий этап, а 28 ноября — финал, где по итогам всех состязаний выберут «Мисс» и «Миссис Финанс» 2019.
— Красота — это важный социально-экономический фактор. Конкурс вызывает здоровый ажиотаж с точки зрения корпоративной культуры, позиционирования участниц, их самоопределения и личностного роста. Для нас это очень важно, — рассказал президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов.
Кто участвует в конкурсе:
Год назад блондинка из Новосибирска пробилась в финал конкурса офисных красавиц, победительнице которого предназначалось 2 миллиона рублей.