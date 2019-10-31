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Стиль и красота
Конкурс

19 красавиц, которые ворочают деньгами: разглядываем участниц необычного конкурса красоты

Организаторы конкурса уверенно заявляют: «Красота — это важный социально-экономический фактор»

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Участницы поучаствовали в фотосессии в деловом стиле — по этим кадрам определят, кому достанется приз зрительских симпатий&nbsp;

Участницы поучаствовали в фотосессии в деловом стиле — по этим кадрам определят, кому достанется приз зрительских симпатий 

19 красавиц из сферы финансов соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года в Новосибирске. Основным организатором конкурса является «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — модельное агентство «Красота Сибири».

Участницы разделены на две подгруппы — «Мисс» и «Миссис». Сам конкурс состоит из нескольких этапов. По словам одного из организаторов Ангелины Танаковой, сначала девушки делали презентацию о себе и о компании, в которой работают. Затем прошла фотосессия в деловом стиле, для которой открыта отдельная номинация с призом зрительских симпатий. 9 ноября состоится творческий этап, а 28 ноября — финал, где по итогам всех состязаний выберут «Мисс» и «Миссис Финанс» 2019.

— Красота — это важный социально-экономический фактор. Конкурс вызывает здоровый ажиотаж с точки зрения корпоративной культуры, позиционирования участниц, их самоопределения и личностного роста. Для нас это очень важно, — рассказал президент Новосибирского банковского клуба Владимир Женов.

Кто участвует в конкурсе:

Кристина Алтухова — начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования&nbsp;ПАО «Сбербанк»:&nbsp;«Душа стремится ко всему яркому и творческому»

Кристина Алтухова — начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования ПАО «Сбербанк»: «Душа стремится ко всему яркому и творческому»

Кристина Варфоломей — руководитель направления ООО МФК «КОНГА»:&nbsp;«Всегда в движении, готова замотивировать даже самого демотивированного человека»

Кристина Варфоломей — руководитель направления ООО МФК «КОНГА»: «Всегда в движении, готова замотивировать даже самого демотивированного человека»

Ульяна Гусева — старший кредитный аналитик сектора кредитных аналитиков «Бизнес» ПАО «Сбербанк»:&nbsp;«Моя мотивация — сравнивать себя сегодняшнюю с предыдущими успехами и быть лучше с каждым днём»

Ульяна Гусева — старший кредитный аналитик сектора кредитных аналитиков «Бизнес» ПАО «Сбербанк»: «Моя мотивация — сравнивать себя сегодняшнюю с предыдущими успехами и быть лучше с каждым днём»

Людмила Гюлметова — руководитель центра ипотечного кредитования АКБ «Абсолют Банк»:&nbsp;«Если есть книга, то мне никогда не будет скучно!»

Людмила Гюлметова — руководитель центра ипотечного кредитования АКБ «Абсолют Банк»: «Если есть книга, то мне никогда не будет скучно!»

Валентина Кормильцева — сотрудник отдела центра поддержки клиентов и андеррайтинга ООО МФК «Лайм-Займ»: «Упрямая и целеустремлённая»

Валентина Кормильцева — сотрудник отдела центра поддержки клиентов и андеррайтинга ООО МФК «Лайм-Займ»: «Упрямая и целеустремлённая»

Мария Косурина — менеджер по работе с клиентами ООО МКК «Ваш инвестор»: «Моя жизнь — это любовь и постоянное движение»

Мария Косурина — менеджер по работе с клиентами ООО МКК «Ваш инвестор»: «Моя жизнь — это любовь и постоянное движение»

Светлана Косухина — старший менеджер по работе с юрлицами АО «Банк Акцепт»:&nbsp;«Ответственная и активная: мне нравится работать на результат»

Светлана Косухина — старший менеджер по работе с юрлицами АО «Банк Акцепт»: «Ответственная и активная: мне нравится работать на результат»

Ольга Ланцева — главный специалист отдела партнёрских продаж АО «Газпромбанк»:&nbsp;«Мир удивительный, дарит огромное количество возможностей, главное — умело их использовать»

Ольга Ланцева — главный специалист отдела партнёрских продаж АО «Газпромбанк»: «Мир удивительный, дарит огромное количество возможностей, главное — умело их использовать»

Ольга Локайчук — финансовый советник OOO «PRIME BONDS»:&nbsp;«Моя жизнь держится на трёх китах: саморазвитие, достижение целей и любовь и поддержка моих близких»

Ольга Локайчук — финансовый советник OOO «PRIME BONDS»: «Моя жизнь держится на трёх китах: саморазвитие, достижение целей и любовь и поддержка моих близких»

Анна Локтионова — ведущий специалист по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие»:&nbsp;«Для меня нет ничего лучше, чем новые возможности, новые цели и результаты»

Анна Локтионова — ведущий специалист по подбору персонала ПАО Банк «ФК Открытие»: «Для меня нет ничего лучше, чем новые возможности, новые цели и результаты»

Вероника Савина — ведущий финансовый аналитик ООО МКК «Ваш инвестор»:&nbsp;«Я — достиженец. Моё имя переводится как "приносящая победу"»

Вероника Савина — ведущий финансовый аналитик ООО МКК «Ваш инвестор»: «Я — достиженец. Моё имя переводится как "приносящая победу"»

Ольга Седнева — руководитель отдела администрирования ООО «КонсалтингГрупп» (ROSA` consulting group):&nbsp;«На работе каждый день я чувствую, что нужна. А на конкурсе мне немного не по себе. Так что участие в нём для меня уже победа»

Ольга Седнева — руководитель отдела администрирования ООО «КонсалтингГрупп» (ROSA` consulting group): «На работе каждый день я чувствую, что нужна. А на конкурсе мне немного не по себе. Так что участие в нём для меня уже победа»

Вера Сорокина — помощник юриста ООО «Юсконсалт»: «Возможность испытать себя и проверить на прочность»

Вера Сорокина — помощник юриста ООО «Юсконсалт»: «Возможность испытать себя и проверить на прочность»

Екатерина Тен — старший консультант АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»: «Я пришла узнать, чем я смогу удивить себя, организаторов и людей, которые будут меня поддерживать»

Екатерина Тен — старший консультант АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»: «Я пришла узнать, чем я смогу удивить себя, организаторов и людей, которые будут меня поддерживать»

Кристина Толстых — отдел продаж банка «Левобережный»: «Наслаждаюсь каждым моментом и не стесняюсь быть счастливой»

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Евгения Хлюстина — менеджер ООО «Лидер инвест групп»: «Я стараюсь всегда быть собой и никогда не сдаюсь»

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Ольга Ходкевич — руководитель направления по работе с состоятельными клиентами АКБ «Абсолют Банк»: «Мне нравится развиваться в разных сферах, и этот конкурс стал для меня личным вызовом»

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Елена Чарушина — директор по работе с ключевыми партнёрами ПАО «Банк УРАЛСИБ»: «Твёрдо верю в постулат — всё, что ни делается, всё к лучшему!»

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Софья Шульженко — главный специалист отдела развития корпоративного бизнеса АО АБ «РОССИЯ»: «Хрупкая, но целеустремленная — ломаю стены и препятствия»

Софья Шульженко — главный специалист отдела развития корпоративного бизнеса АО АБ «РОССИЯ»: «Хрупкая, но целеустремленная — ломаю стены и препятствия»

Год назад блондинка из Новосибирска пробилась в финал конкурса офисных красавиц, победительнице которого предназначалось 2 миллиона рублей.

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конкурс красотыфинансыбанкиНовосибирский банковский клубВладимир Женов

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Андрюша
    31 окт 2019 в 19:35

    Как понять кто из них не замужем?

    31 окт 2019 в 19:38

    И как тут выбирать???Мне все нравятся.

    Фото пользователя
    31 окт 2019 в 19:36

    В целом видно что с финансами отлично справляются. На одну только косметику поди бюджет среднестатистической семьи осваивают %)