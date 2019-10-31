19 красавиц, которые ворочают деньгами: разглядываем участниц необычного конкурса красоты

Участницы поучаствовали в фотосессии в деловом стиле — по этим кадрам определят, кому достанется приз зрительских симпатий

19 красавиц из сферы финансов соревнуются за титул «Мисс/Миссис Финанс» 2019 года в Новосибирске. Основным организатором конкурса является «Новосибирский банковский клуб», соорганизатор — модельное агентство «Красота Сибири».



Участницы разделены на две подгруппы — «Мисс» и «Миссис». Сам конкурс состоит из нескольких этапов. По словам одного из организаторов Ангелины Танаковой, сначала девушки делали презентацию о себе и о компании, в которой работают. Затем прошла фотосессия в деловом стиле, для которой открыта отдельная номинация с призом зрительских симпатий. 9 ноября состоится творческий этап, а 28 ноября — финал, где по итогам всех состязаний выберут «Мисс» и «Миссис Финанс» 2019.