Китайцы выпустили свой «беби-Тигуан». Мы проверили, как он едет

Changan CS35 plus выглядит продуктом, скорее, немецкого дизайна

Опрометчиво было лезть в непроверенную лужу на кроссовере. Лужа оказалась грязной и ухабистой, я сбросил скорость, машина потеряла инерцию и забуксовала обоими колёсами. Почему не четырьмя? Потому что у Changan CS35 plus нет полноприводных версий, и это была та ситуация, когда я об этом пожалел.

По таким дорогам Changan CS35 plus едет, но не сказать, чтобы в кавалерийском темпе

В остальном Changan CS35 plus укладывается в формат кроссоверов: у него просвет 180 миллиметров и вертикальная компоновка салона, что делает второй ряд сидений вполне пригодным, несмотря даже на компактность автомобиля — «Чанган» длиннее «Креты» лишь на шесть сантиметров. То есть твёрдый В-класс.

Внешне CS35 plus напоминает продукцию концерна Volkswagen, но до пародии не скатывается — дизайн неплох во всех ракурсах и тяготеет к европейским лекалам. То же касается интерьера: скажите мне, что это какой-нибудь Suzuki или та же Creta, я поверю.

Есть и спорные моменты, например, управление климат-контролем доверено паре выпуклых сенсоров, имитирующих традиционные «барашки». Этакие эрогенные зоны — гладишь вверх, температура растёт. Но на ходу делать это неудобно, и один раз я так увлёкся, что незаметно съехал на обочину. У CS35 plus удобный и наглядный круиз-контроль, но в его кнопках затерялся рычажок управления звуком магнитолы, и сделан он так, что вместо добавления звука чаще отключаешь его.

На ходу CS35 plus кажется сбалансированным: на руль он реагирует естественно, хорошо держит прямую, пропорционально тормозит. Его подвеска неплохо справляется с рельсами, а при попытках ехать агрессивно чувствуется живость задней оси, которую усмиряет система стабилизации. По меркам кроссоверов он кажется весьма и весьма проворным.

Безальтернативный 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом вполне достаточен для городских разъездов, но при обгонах на трассе приходится выскребать все запасы его крутящего момента и давить педаль до самого пола. На самом деле динамика разгона — ноздря в ноздрю с той же Creta 1.6. С той лишь разницей, что у Creta есть 2-литровый мотор, а у Changan CS35 plus — нет. В Китае предлагается 1,4-литровый турбодвигатель с семиступенчатым преселективным «роботом», но к нам такая версия не добралась — скорее всего, из-за высокой цены.