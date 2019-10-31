Китайцы выпустили свой «беби-Тигуан». Мы проверили, как он едет

Changan CS35 plus выглядит продуктом, скорее, немецкого дизайна Фото: Артём Краснов

Опрометчиво было лезть в непроверенную лужу на кроссовере. Лужа оказалась грязной и ухабистой, я сбросил скорость, машина потеряла инерцию и забуксовала обоими колёсами. Почему не четырьмя? Потому что у Changan CS35 plus нет полноприводных версий, и это была та ситуация, когда я об этом пожалел.

По таким дорогам Changan CS35 plus едет, но не сказать, чтобы в кавалерийском темпе Фото: Артём Краснов

Интересно, что, встав посреди лужи, кроссовер перевёл дух и обнаружил второе дыхание. Я давил на газ, система стабилизации грызла тормозами буксующее колесо, и мы медленно, по сантиметру в секунду, ползли в сторону тверди. И доползли.

Вот почему он едва не застрял: колёса покрылись грязью и скользкой листвой Фото: Артём Краснов

На самом деле отсутствие полноприводных версий — не приговор. Например, у основного конкурента, Hyundai Creta, монопривод выбирают три четверти покупателей.

Как у всех В-классников, задние сиденья позволяют взрослому человеку ростом 180 сантиметров сесть за тобой, но без особого запаса Фото: Артём Краснов

Объём багажника в 403 литра практически идентичен «кретовскому». Под полом — докатка Фото: Артём Краснов

В остальном Changan CS35 plus укладывается в формат кроссоверов: у него просвет 180 миллиметров и вертикальная компоновка салона, что делает второй ряд сидений вполне пригодным, несмотря даже на компактность автомобиля — «Чанган» длиннее «Креты» лишь на шесть сантиметров. То есть твёрдый В-класс.



За счёт дизайна автомобиль кажется чуть крупнее, чем он есть на самом деле Фото: Артём Краснов

Внешне CS35 plus напоминает продукцию концерна Volkswagen, но до пародии не скатывается — дизайн неплох во всех ракурсах и тяготеет к европейским лекалам. То же касается интерьера: скажите мне, что это какой-нибудь Suzuki или та же Creta, я поверю.



Интерьер хорошо выглядит и аккуратно собран, но есть запах клея, а кожаная отделка груба на ощупь Фото: Артём Краснов

В салоне — лёгкий запах клея (чайноводы говорят, он выветривается) и неплохие отделочные материалы. Кожзам, которым обтянута передняя панель и двери, не ощущается премиальным материалом, но «Чанган» и не претендует, зато качество пластика и подгонка панелей очень даже на уровне.

Сенсорный дисплей есть уже в базовой комплектации: он большой и в целом логичный. Но системы навигации нет даже за доплату Фото: Артём Краснов

Зато в топовых версиях есть камера заднего вида и парктроник по кругу Фото: Артём Краснов

Люк есть в версии, которая стоит от 1,22 миллиона рублей Фото: Артём Краснов

Приборы вполне чёткие, а экран бортового компьютера между ними позволяет выводить разнообразную информацию Фото: Артём Краснов

Сиденья обиты кожей, имеют электрорегулировки, но, главное, у них хороший профиль Фото: Артём Краснов

Нет вопросов к базовой эргономике и настройке органов управления: ушли в прошлое времена, когда китайские машины грешили разболтанными креслами с вялым профилем, легковесными рулями и винегретом на центральной консоли. Он с первых минут ощущается автомобилем, который не слеплен из того, что было, а выполнен по некоему замыслу. Пусть не божественному, но вполне в духе современного автопрома.

Вот этот, кхм, бугорок слева от дисплея климат-контроля — оригинальный сенсор. Можно гладить его или управлять климатом с помощью сенсорных кнопок (красная и синяя стрелочки), но ни то, ни другое на ходу не удобно Фото: Артём Краснов

Есть и спорные моменты, например, управление климат-контролем доверено паре выпуклых сенсоров, имитирующих традиционные «барашки». Этакие эрогенные зоны — гладишь вверх, температура растёт. Но на ходу делать это неудобно, и один раз я так увлёкся, что незаметно съехал на обочину. У CS35 plus удобный и наглядный круиз-контроль, но в его кнопках затерялся рычажок управления звуком магнитолы, и сделан он так, что вместо добавления звука чаще отключаешь его.

Шасси автомобиля, на первый взгляд, неплохо настроено Фото: Артём Краснов

На ходу CS35 plus кажется сбалансированным: на руль он реагирует естественно, хорошо держит прямую, пропорционально тормозит. Его подвеска неплохо справляется с рельсами, а при попытках ехать агрессивно чувствуется живость задней оси, которую усмиряет система стабилизации. По меркам кроссоверов он кажется весьма и весьма проворным.

На трассе мотора не хватает Фото: Артём Краснов

Безальтернативный 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом вполне достаточен для городских разъездов, но при обгонах на трассе приходится выскребать все запасы его крутящего момента и давить педаль до самого пола. На самом деле динамика разгона — ноздря в ноздрю с той же Creta 1.6. С той лишь разницей, что у Creta есть 2-литровый мотор, а у Changan CS35 plus — нет. В Китае предлагается 1,4-литровый турбодвигатель с семиступенчатым преселективным «роботом», но к нам такая версия не добралась — скорее всего, из-за высокой цены.

Селектор шестиступенчатого автомата Aisin удобен в пользовании Фото: Артём Краснов

Что ещё? Автомат работает интуитивно и мягко — это плюс. Двигатель на разгонах шумит — это минус. На ровных дорогах подвеска кажется оптимальной по жёсткости — плюс. На крупных выбоинах она пробивается — минус. Система стабилизации ненавязчива и эффективна — плюс. Задняя подвеска — полузависимая. Минус? С точки зрения возможности установить полный привод — да (обычно для его компоновки нужна независимая подвеска).

Это типичный кроссовер для города, главная задача которого — одолеть разбитый двор Фото: Артём Краснов

Но всё же Changan CS35 plus — это непритязательный кроссовер В-класса, главная задача которого сновать по городу и раз в месяц выбираться на пленэр. С этой точки зрения у CS35 plus всё на своим местах, и в этом смысле он напоминает упомянутый Hyundai Creta . Тот ведь тоже не является выдающимся автомобилем в каждой отдельно взятой дисциплине, но совокупность качеств сделала его безоговорочным лидером сегмента с первого месяца продаж. Есть ли шанс у «Чангана» повторить хотя бы половину этого успеха? Скорее всего нет — марке пока нужно просто заявиться о себе. Changan CS35 plus — это пока больше наглядная демонстрация возможностей, чем реальный претендент на лидерство. Взять хотя бы его цену.



По цене Changan CS35 plus близок к основным конкурентам — Hyundai Creta, KIA Soul, Renault Kaptur Фото: Артём Краснов

Прайс-лист стартует от 1,08 миллиона рублей, и это даже выше, чем у базовой Creta (от 974 тысяч). Правда у «Чангана» лучше базовая комплектация — сразу есть кондиционер, мультимедийная система, легкосплавные диски, противотуманные фары, система стабилизации, передние подушки безопасности и так далее. Но даже при прочих равных Creta как минимум не дороже, а у базового «Чангана» к тому же нет подогрева сидений — он доступен со второй комплектации за 1,13 миллиона.

Крупные кнопки подогрева сидений расположены на центральном тоннеле Фото: Артём Краснов

То же касается топовой версии CS35 plus (от 1,22 миллиона): за эти деньги кроссовер получает люк в крыше, камеру заднего вида, сиденья с электрорегулировками, боковые подушки безопасности, а салон из кожзама и бесключевой доступ положены уже со второй версии. Но если учитывать только наиболее принципиальные опции, особенного перевеса над «Кретой» не получается всё равно. И это не удивительно, ведь Creta локализована, а CS35 plus поставляют из Китая со всеми сопутствующими обременениями.

Даже по меркам кроссоверов проходимость у него на нижней границе: полного привода нет, просвет лишь на сантиметр больше, чем у адаптированных для России легковушек Фото: Артём Краснов

Производитель считает прямым конкурентом KIA Soul, которая тоже не имеет полноприводных версий, а при прочих равных получается чуть дороже «Чангана», хотя и не сказать, что разгромно. Можно записать в конкуренты и Renault Kaptur, за который просят сравнимые деньги, и в целом его цена «в рынке». Другое дело, что этого вряд ли достаточно для больших претензий.

Конкуренция в сегменте В-кроссоверов очень велика, и Changan придётся непросто. Но задатки есть Фото: Артём Краснов

С учётом малоизвестности бренда Changan в России и его слишком азиатского звучания трудно представить, почему наш потребитель из всех конкурентов выберет именно Changan CS35 plus. Кроссовер оставляет цельное впечатление, но предубеждения — сильная штука. Бороться с ними марка намерена в том числе с помощью пятилетней гарантии на автомобиль ( познакомиться с договором можно здесь ), и я в целом не удивлюсь, если очень скоро автомобили вроде таких вот «Чанганов» будут теснить «корейцев» и «французов».

