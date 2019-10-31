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Китайцы выпустили свой «беби-Тигуан». Мы проверили, как он едет

Changan CS35 Plus — прямой конкурент Hyundai Creta и Renault Kaptur

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Changan CS35 plus выглядит продуктом, скорее, немецкого дизайна

Changan CS35 plus выглядит продуктом, скорее, немецкого дизайна

Опрометчиво было лезть в непроверенную лужу на кроссовере. Лужа оказалась грязной и ухабистой, я сбросил скорость, машина потеряла инерцию и забуксовала обоими колёсами. Почему не четырьмя? Потому что у Changan CS35 plus нет полноприводных версий, и это была та ситуация, когда я об этом пожалел.

По таким дорогам Changan CS35 plus едет, но не сказать, чтобы в кавалерийском темпе

По таким дорогам Changan CS35 plus едет, но не сказать, чтобы в кавалерийском темпе

Интересно, что, встав посреди лужи, кроссовер перевёл дух и обнаружил второе дыхание. Я давил на газ, система стабилизации грызла тормозами буксующее колесо, и мы медленно, по сантиметру в секунду, ползли в сторону тверди. И доползли.

Вот почему он едва не застрял: колёса покрылись грязью и скользкой листвой

Вот почему он едва не застрял: колёса покрылись грязью и скользкой листвой

На самом деле отсутствие полноприводных версий — не приговор. Например, у основного конкурента, Hyundai Creta, монопривод выбирают три четверти покупателей.

Как у всех В-классников, задние сиденья позволяют взрослому человеку ростом 180 сантиметров сесть за тобой, но без особого запаса

Как у всех В-классников, задние сиденья позволяют взрослому человеку ростом 180 сантиметров сесть за тобой, но без особого запаса

Объём багажника в 403 литра практически идентичен «кретовскому». Под полом — докатка

Объём багажника в 403 литра практически идентичен «кретовскому». Под полом — докатка

В остальном Changan CS35 plus укладывается в формат кроссоверов: у него просвет 180 миллиметров и вертикальная компоновка салона, что делает второй ряд сидений вполне пригодным, несмотря даже на компактность автомобиля — «Чанган» длиннее «Креты» лишь на шесть сантиметров. То есть твёрдый В-класс.

За счёт дизайна автомобиль кажется чуть крупнее, чем он есть на самом деле

За счёт дизайна автомобиль кажется чуть крупнее, чем он есть на самом деле

Внешне CS35 plus напоминает продукцию концерна Volkswagen, но до пародии не скатывается — дизайн неплох во всех ракурсах и тяготеет к европейским лекалам. То же касается интерьера: скажите мне, что это какой-нибудь Suzuki или та же Creta, я поверю.

Интерьер хорошо выглядит и аккуратно собран, но есть запах клея, а кожаная отделка груба на ощупь

Интерьер хорошо выглядит и аккуратно собран, но есть запах клея, а кожаная отделка груба на ощупь

В салоне — лёгкий запах клея (чайноводы говорят, он выветривается) и неплохие отделочные материалы. Кожзам, которым обтянута передняя панель и двери, не ощущается премиальным материалом, но «Чанган» и не претендует, зато качество пластика и подгонка панелей очень даже на уровне.

Сенсорный дисплей есть уже в базовой комплектации: он большой и в целом логичный. Но системы навигации нет даже за доплату

Сенсорный дисплей есть уже в базовой комплектации: он большой и в целом логичный. Но системы навигации нет даже за доплату

Зато в топовых версиях есть камера заднего вида и парктроник по кругу

Зато в топовых версиях есть камера заднего вида и парктроник по кругу

Люк есть в версии, которая стоит от 1,22 миллиона рублей&nbsp;

Люк есть в версии, которая стоит от 1,22 миллиона рублей 

Приборы вполне чёткие, а экран бортового компьютера между ними позволяет выводить разнообразную информацию

Приборы вполне чёткие, а экран бортового компьютера между ними позволяет выводить разнообразную информацию

Сиденья обиты кожей, имеют электрорегулировки, но, главное, у них хороший профиль

Сиденья обиты кожей, имеют электрорегулировки, но, главное, у них хороший профиль

Нет вопросов к базовой эргономике и настройке органов управления: ушли в прошлое времена, когда китайские машины грешили разболтанными креслами с вялым профилем, легковесными рулями и винегретом на центральной консоли. Он с первых минут ощущается автомобилем, который не слеплен из того, что было, а выполнен по некоему замыслу. Пусть не божественному, но вполне в духе современного автопрома.

Вот этот, кхм, бугорок слева от дисплея климат-контроля — оригинальный сенсор. Можно гладить его или управлять климатом с помощью сенсорных кнопок (красная и синяя стрелочки), но ни то, ни другое на ходу не удобно

Вот этот, кхм, бугорок слева от дисплея климат-контроля — оригинальный сенсор. Можно гладить его или управлять климатом с помощью сенсорных кнопок (красная и синяя стрелочки), но ни то, ни другое на ходу не удобно

Есть и спорные моменты, например, управление климат-контролем доверено паре выпуклых сенсоров, имитирующих традиционные «барашки». Этакие эрогенные зоны — гладишь вверх, температура растёт. Но на ходу делать это неудобно, и один раз я так увлёкся, что незаметно съехал на обочину. У CS35 plus удобный и наглядный круиз-контроль, но в его кнопках затерялся рычажок управления звуком магнитолы, и сделан он так, что вместо добавления звука чаще отключаешь его.

Шасси автомобиля, на первый взгляд, неплохо настроено

Шасси автомобиля, на первый взгляд, неплохо настроено

На ходу CS35 plus кажется сбалансированным: на руль он реагирует естественно, хорошо держит прямую, пропорционально тормозит. Его подвеска неплохо справляется с рельсами, а при попытках ехать агрессивно чувствуется живость задней оси, которую усмиряет система стабилизации. По меркам кроссоверов он кажется весьма и весьма проворным.

На трассе мотора не хватает

На трассе мотора не хватает

Безальтернативный 1,6-литровый двигатель мощностью 128 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом вполне достаточен для городских разъездов, но при обгонах на трассе приходится выскребать все запасы его крутящего момента и давить педаль до самого пола. На самом деле динамика разгона — ноздря в ноздрю с той же Creta 1.6. С той лишь разницей, что у Creta есть 2-литровый мотор, а у Changan CS35 plus — нет. В Китае предлагается 1,4-литровый турбодвигатель с семиступенчатым преселективным «роботом», но к нам такая версия не добралась — скорее всего, из-за высокой цены.

Селектор шестиступенчатого автомата Aisin удобен в пользовании

Селектор шестиступенчатого автомата Aisin удобен в пользовании

Что ещё? Автомат работает интуитивно и мягко — это плюс. Двигатель на разгонах шумит — это минус. На ровных дорогах подвеска кажется оптимальной по жёсткости — плюс. На крупных выбоинах она пробивается — минус. Система стабилизации ненавязчива и эффективна — плюс. Задняя подвеска — полузависимая. Минус? С точки зрения возможности установить полный привод — да (обычно для его компоновки нужна независимая подвеска).

Это типичный кроссовер для города, главная задача которого — одолеть разбитый двор

Это типичный кроссовер для города, главная задача которого — одолеть разбитый двор

Но всё же Changan CS35 plus — это непритязательный кроссовер В-класса, главная задача которого сновать по городу и раз в месяц выбираться на пленэр. С этой точки зрения у CS35 plus всё на своим местах, и в этом смысле он напоминает упомянутый Hyundai Creta. Тот ведь тоже не является выдающимся автомобилем в каждой отдельно взятой дисциплине, но совокупность качеств сделала его безоговорочным лидером сегмента с первого месяца продаж. Есть ли шанс у «Чангана» повторить хотя бы половину этого успеха? Скорее всего нет — марке пока нужно просто заявиться о себе. Changan CS35 plus — это пока больше наглядная демонстрация возможностей, чем реальный претендент на лидерство. Взять хотя бы его цену.

По цене Changan CS35 plus близок к основным конкурентам — Hyundai Creta, KIA Soul, Renault Kaptur

По цене Changan CS35 plus близок к основным конкурентам — Hyundai Creta, KIA Soul, Renault Kaptur

Прайс-лист стартует от 1,08 миллиона рублей, и это даже выше, чем у базовой Creta (от 974 тысяч). Правда у «Чангана» лучше базовая комплектация — сразу есть кондиционер, мультимедийная система, легкосплавные диски, противотуманные фары, система стабилизации, передние подушки безопасности и так далее. Но даже при прочих равных Creta как минимум не дороже, а у базового «Чангана» к тому же нет подогрева сидений — он доступен со второй комплектации за 1,13 миллиона.

Крупные кнопки подогрева сидений расположены на центральном тоннеле

Крупные кнопки подогрева сидений расположены на центральном тоннеле

То же касается топовой версии CS35 plus (от 1,22 миллиона): за эти деньги кроссовер получает люк в крыше, камеру заднего вида, сиденья с электрорегулировками, боковые подушки безопасности, а салон из кожзама и бесключевой доступ положены уже со второй версии. Но если учитывать только наиболее принципиальные опции, особенного перевеса над «Кретой» не получается всё равно. И это не удивительно, ведь Creta локализована, а CS35 plus поставляют из Китая со всеми сопутствующими обременениями.

Даже по меркам кроссоверов проходимость у него на нижней границе: полного привода нет, просвет лишь на сантиметр больше, чем у адаптированных для России легковушек

Даже по меркам кроссоверов проходимость у него на нижней границе: полного привода нет, просвет лишь на сантиметр больше, чем у адаптированных для России легковушек

Производитель считает прямым конкурентом KIA Soul, которая тоже не имеет полноприводных версий, а при прочих равных получается чуть дороже «Чангана», хотя и не сказать, что разгромно. Можно записать в конкуренты и Renault Kaptur, за который просят сравнимые деньги, и в целом его цена «в рынке». Другое дело, что этого вряд ли достаточно для больших претензий.

Конкуренция в сегменте В-кроссоверов очень велика, и Changan придётся непросто. Но задатки есть

Конкуренция в сегменте В-кроссоверов очень велика, и Changan придётся непросто. Но задатки есть

С учётом малоизвестности бренда Changan в России и его слишком азиатского звучания трудно представить, почему наш потребитель из всех конкурентов выберет именно Changan CS35 plus. Кроссовер оставляет цельное впечатление, но предубеждения — сильная штука. Бороться с ними марка намерена в том числе с помощью пятилетней гарантии на автомобиль (познакомиться с договором можно здесь), и я в целом не удивлюсь, если очень скоро автомобили вроде таких вот «Чанганов» будут теснить «корейцев» и «французов».

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Житель центра
    31 окт 2019 в 08:33

    Впрочем для новосибирских автоведроводителей сойдёт, им без разницы на чём стоять в пробках. Им главное что на СВОЁМ, и всё равно, что половина их никчёмного бюджета уходит на содержание поганого корыта.

    Житель центра
    31 окт 2019 в 08:31

    Ржавое, гнилое, уродливое ведро. Цена ему - тысяч 200. Больше он просто не стоит. Корыто.

    Андрюша
    31 окт 2019 в 08:46

    Симпатичный автомобиль, надо деньги копить и покупать.