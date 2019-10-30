«За что я такая родилась?»: история сексуальной сибирячки, рост которой — всего 130 см (парни в восторге)

Особенную внешность Валерия считает своим достоинством — она никогда не стеснялась своего роста Фото: Валерия Панфилова

Эту девушку очень легко запомнить, если вы увидите ее однажды. И мужское, и женское внимание, безусловно, будет приковано к ней. Рост Валерии Панфиловой — всего 130 сантиметров, но это не мешает ей быть душой компании, влюбляться, расставаться, снова влюбляться, работать и жить полноценной жизнью. Свою внешность Валерия считает исключительно достоинством — в социальных сетях она публикует откровенные фотографии (что невероятно будоражит мужчин) и абсолютно не стесняется. Корреспондент SHE.НГС пообщалась с Валерией — она рассказала о том, как выживать в этом мире, если ты другая (есть несколько важных правил).



О себе

Валерии 25 лет, есть высшее образование в сфере менеджмента организации, сейчас работает фотографом Фото: Валерия Панфилова

— Мой рост — 130 сантиметров. Я назову это врождённой особенностью, мои родители стандартного роста, папа даже высокий. Есть родная старшая сестра, тоже обычного роста. И в роду у меня нет никого с такой особенностью. Я не могу назвать это болезнью, потому что в жизни я ощущаю себя обычным здоровым человеком и здоровее многих буду. Родителям тоже было не легко в том плане, что я другой человек, на меня реагируют люди. Самое главное, что они мне как своему ребёнку дали всё: воспитание, образование. А выживать в обществе — это моя задача. Сейчас они спокойны, знают мою позицию и безразличие к реакциям людей. Насколько помню, они искали методы исправить это как-то, операции разные. Но слава богу, что ни на что не решились. Про красоту и откровенность

Откровенные фото девушка выкладывает, потому что это красиво, она не считает, что это как-то влияет на её репутацию

Фото: Валерия Панфилова

— Я люблю себя, люблю свою уникальность, свои достоинства и даже недостатки. Был период, когда я ещё не осознала плюсы своей внешности и, наверное, в то время не считала себя красивой. Даже думала, за что я такая родилась. В какой-то момент я начала думать иначе, стала заниматься спортом, перестала красить волосы в чёрный. Увлекалась фотографией и начала много фотографировать себя, чтобы принимать такой, какая есть, что-то менять и пробовать новое.

Почему такие фотографии? Очень люблю эстетику тела. Мне всегда нравились красивые откровенные фотографии девушек, и я смотрела на них не с мыслью о плохой репутации, а с мыслью, что это действительно красиво. И тогда я подумала — почему я не могу так же и почему кто-то не подумает так же, как и я — что это просто красивая фотография. О росте и знакомствах

Маленький рост никогда не был проблемой для Валерии, наоборот, за счет него у девушки появляется много знакомств в разных сферах Фото: Валерия Панфилова

— Я не зацикливаюсь на том, что я маленького роста, я настолько привыкла к этому, что забываю иногда, что я другая. Помогает рост в том, что меня легко заметить и запомнить. Например, если я схожу в какое-нибудь заведение, в следующий раз, когда я приду, меня там уже могут встретить по-другому, более дружелюбно, потому что запомнили. За счёт моей уникальности у меня много знакомств в жизни, люди часто подходят ко мне познакомиться, в социальных сетях могут написать. Благодаря этому я подружилась с интересными людьми. Мой рост не мешает мне в жизни, разве что иногда в процессе съёмки на работе я хотела бы взять ракурс повыше. С одеждой проблем нет, а вот с обувью сложнее. Мой размер идёт как детский, а детская обувь обычно с бантиками, узорами, а мне — человеку взрослому — такое не подходит, на каблуках — неудобно.

Про злых людей

Самое главное правило Валерии — не пропускать негатив через себя и не обращать внимание на то, что говорят люди Фото: Валерия Панфилова

— Мир не без идиотов, везде найдётся недалекий человек, который захочет задеть тебя твоей отличительной чертой. В моей жизни проскальзывали слова и «карлик», и «лилипут». Раньше меня это задевало, но со временем прошло. Люди, если они умные, понимают, что некрасиво даже не в плане насмешки употреблять подобные слова. Такие люди мне просто становятся неприятны, это как безногому кричать, что у него нет ног. Такое ужасное поведение человека вызывает отвращение, и если честно — жалость. Важно научиться не обращать внимание. Как ты себя поставишь, так люди и будут относиться к тебе. В школе я заслужила уважение и никаких издевательств в мою сторону не было, я очень хорошо дружила со всеми. Негатив в мою сторону если и бывает, то я такие моменты быстро забываю. Меня очень сложно задеть, я не пропускаю через себя весь негатив, который несут люди. О мужчинах

Мужчины часто пишут Валерии, чтобы познакомиться Фото: Валерия Панфилова

— Я обладаю магнетизмом. Чаще всего мужчины говорят о моей сексуальности, о том, что я вызываю физический интерес. Я уже привыкла к этому и отношусь спокойно. А вот когда человек со мной пообщается побольше, для него я уже становлюсь не просто привлекательной, но и умной. Многие удивляются этому, потому что есть стереотип — если у девушки такие фотографии, то в жизни она глупая. Обычно со мной знакомятся в Instagram.

Я редко хожу в какие-либо заведения, но если там появляюсь, внимание мне обеспечено. Мне приятно, когда подходят и говорят комплименты, я всегда очень вежливо благодарю. А о романах мне рассказать нечего, на данный момент со мной рядом нет мужчины. Если говорить о том, кого я бы хотела видеть рядом с собой — мне нравятся брутальные, с бородой, темноволосые и кареглазые. Стандартного роста. Я хочу такого, с кем я смогу наконец-то почувствовать себя слабой и защищённой, за спиной сильного мужчины.

Об отношении к жизни

В последнее время Валерия стала больше ценить тишину и спокойствие — девушка редко куда-то выходит Фото: Валерия Панфилова

— Сразу же вспомнила, какие безумные мы порой бываем с друзьями и как иногда мы можем просто спокойно сидеть за столом, часами пить чай и разговаривать обо всем. Все очень зависит от настроения, обстановки и людей, которые рядом. Знакомых у меня много, я очень легко нахожу общий язык со всеми, а вот близких друзей очень мало. И мне большего не надо, я безумно дорожу теми людьми, что есть вокруг меня.



На данный момент Валерия не планирует куда-то переезжать, но не исключает того, что ее может привлечь другой город Фото: Валерия Панфилова

— Мысль о том, чтобы переехать в другой, более большой город, была мимолётной. Мне часто говорят о том, что мне нужно пользоваться своими внешними данными и у меня большие перспективы. Можно вести блог, стать мотивацией для других.