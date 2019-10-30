Бултых! 15 кадров, как медвежата-двойняшки из зоопарка встречают свою первую осень

Знаменитый прыжок белого медведя в его первую осень Фото: Густаво Зырянов / НГС

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило встречают свою первую осень. И, судя по всему, она их приводит в восторг — двойняшки прыгают, играют с канистрой и устраивают поединки.

Детёныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Но разве поверишь в это, глядя на борьбу двух косолапых толстячков? Фото: Густаво Зырянов / НГС

Белые медвежата родились в Новосибирском зоопарке 11 декабря 2019 года. Их родители — медведи Кай и Герда, живущие в зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями шесть лет назад: сначала родилась Шилка, а через два года Ростик.

Новорождённые медвежата весят около 600–700 граммов. Сейчас им около года и вес их измеряется десятками килограммов Фото: Густаво Зырянов / НГС

Случаи, когда медведицам удаётся выкормить сразу двух медвежат, довольно редки. Поэтому первое время работники Новосибирского зоопарка большое внимание уделяли сохранению спокойствия их мамы Герды и даже не убирали снег возле её вольера.

Игра в царя горы смешивается с операцией по захвату канистры Фото: Густаво Зырянов / НГС

Имена этим медвежатам выбирали долго — устроили конкурс в два этапа: сначала зоопарк собирал все предложенные варианты, а потом желающие голосовали за пару имён, которая нравится им больше всего.

А здесь уже начинается медвежий водный волейбол Фото: Густаво Зырянов / НГС

В итоге медвежат назвали Норди и Шайна.

Чтобы игра была ещё интереснее, иногда нужно придать игрушке свою форму Фото: Густаво Зырянов / НГС

Впервые на прогулку медвежата вышли спустя три месяца после рождения. Вы только посмотрите на этих неуклюжих крошек.

Чтобы поймать мяч, порой приходится жертвовать собой Фото: Густаво Зырянов / НГС

В мае они уже успели соскучиться по снегу и обрадовались сугробу из льдогенератора, когда он у них появился.

И после такой игры, конечно, надо немного передохнуть Фото: Густаво Зырянов / НГС

А во время летней жары Норди и Шайна предпочитали проводить время в бассейне с прохладной водой.

А потом можно снова прыгать в воду с новыми силами Фото: Густаво Зырянов / НГС

Можно лапами включить функцию гидромассажа Фото: Густаво Зырянов / НГС

В июне в вольере специально для медвежат построили маяк, внутри которого расположен генератор льда.

Или заняться плаваньем в размеренном темпе Фото: Густаво Зырянов / НГС

Но двое одного не ждут, поэтому приходится выходить Фото: Густаво Зырянов / НГС

Медведи полюбились многим новосибирцам: например, художница нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка. С их помощью она хотела привлечь внимание людей к проблеме таяния ледников.

А вы там в офисах своих сидите? Фото: Густаво Зырянов / НГС

Пока в городе нет дождя, можно устроить свой небольшой Фото: Густаво Зырянов / НГС

И спокойно наслаждаться остатком дня Фото: Густаво Зырянов / НГС

Несколько дней назад медведю Каю, отцу медвежат, исполнилось 11 лет: он получил в подарок канистру и сломал её.