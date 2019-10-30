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Бултых! 15 кадров, как медвежата-двойняшки из зоопарка встречают свою первую осень

Пока вы мерзнете, эти маленькие белые мишки с разбега прыгают в ледяную воду и играют с канистрой

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Знаменитый прыжок белого медведя в его первую осень

Знаменитый прыжок белого медведя в его первую осень

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило встречают свою первую осень. И, судя по всему, она их приводит в восторг — двойняшки прыгают, играют с канистрой и устраивают поединки. 

Детёныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Но разве поверишь в это, глядя на борьбу двух косолапых толстячков?

Детёныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Но разве поверишь в это, глядя на борьбу двух косолапых толстячков?

Белые медвежата родились в Новосибирском зоопарке 11 декабря 2019 года. Их родители — медведи Кай и Герда, живущие в зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями шесть лет назад: сначала родилась Шилка, а через два года Ростик.

Новорождённые медвежата весят около 600–700 граммов. Сейчас им около года и вес их измеряется десятками килограммов

Новорождённые медвежата весят около 600–700 граммов. Сейчас им около года и вес их измеряется десятками килограммов

Случаи, когда медведицам удаётся выкормить сразу двух медвежат, довольно редки. Поэтому первое время работники Новосибирского зоопарка большое внимание уделяли сохранению спокойствия их мамы Герды и даже не убирали снег возле её вольера.

Игра в царя горы смешивается с операцией по захвату канистры

Игра в царя горы смешивается с операцией по захвату канистры

Имена этим медвежатам выбирали долго — устроили конкурс в два этапа: сначала зоопарк собирал все предложенные варианты, а потом желающие голосовали за пару имён, которая нравится им больше всего. 

А здесь уже начинается медвежий водный волейбол&nbsp;

А здесь уже начинается медвежий водный волейбол 

В итоге медвежат назвали Норди и Шайна.

Чтобы игра была ещё интереснее, иногда нужно придать игрушке свою форму

Чтобы игра была ещё интереснее, иногда нужно придать игрушке свою форму

Впервые на прогулку медвежата вышли спустя три месяца после рождения. Вы только посмотрите на этих неуклюжих крошек.

Чтобы поймать мяч, порой приходится жертвовать собой

Чтобы поймать мяч, порой приходится жертвовать собой

В мае они уже успели соскучиться по снегу и обрадовались сугробу из льдогенератора, когда он у них появился.

И после такой игры, конечно, надо немного передохнуть

И после такой игры, конечно, надо немного передохнуть

А во время летней жары Норди и Шайна предпочитали проводить время в бассейне с прохладной водой.

А потом можно снова прыгать в воду с новыми силами

А потом можно снова прыгать в воду с новыми силами

Можно лапами включить функцию гидромассажа

Можно лапами включить функцию гидромассажа

В июне в вольере специально для медвежат построили маяк, внутри которого расположен генератор льда.

Или заняться плаваньем в&nbsp;размеренном темпе

Или заняться плаваньем в размеренном темпе

Но двое одного не ждут, поэтому приходится выходить

Но двое одного не ждут, поэтому приходится выходить

Медведи полюбились многим новосибирцам: например, художница нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка. С их помощью она хотела привлечь внимание людей к проблеме таяния ледников.

А вы там в офисах своих сидите?&nbsp;

А вы там в офисах своих сидите? 

Пока в городе нет дождя, можно устроить свой небольшой

Пока в городе нет дождя, можно устроить свой небольшой

И спокойно наслаждаться остатком дня&nbsp;

И спокойно наслаждаться остатком дня 

Несколько дней назад медведю Каю, отцу медвежат, исполнилось 11 лет: он получил в подарок канистру и сломал её. 

Успели ли вы полюбоваться этими медвежатами в зоопарке?

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    Новосибирский зоопаркбелые медвежатаживотные

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      Фото пользователя
      30 окт 2019 в 17:33

      Как им в неволе живеться?

      Точняк
      30 окт 2019 в 17:34

      РСП обожают смотреть на медведей.Часто водят туда своих деток.

      Фото пользователя
      30 окт 2019 в 17:34

      Даже зверятам в зоопарке нужны сотрудники чопа.для охраны.