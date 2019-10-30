Бултых! 15 кадров, как медвежата-двойняшки из зоопарка встречают свою первую осень

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило встречают свою первую осень. И, судя по всему, она их приводит в восторг — двойняшки прыгают, играют с канистрой и устраивают поединки.
Белые медвежата родились в Новосибирском зоопарке 11 декабря 2019 года. Их родители — медведи Кай и Герда, живущие в зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями шесть лет назад: сначала родилась Шилка, а через два года Ростик.
Случаи, когда медведицам удаётся выкормить сразу двух медвежат, довольно редки. Поэтому первое время работники Новосибирского зоопарка большое внимание уделяли сохранению спокойствия их мамы Герды и даже не убирали снег возле её вольера.
Имена этим медвежатам выбирали долго — устроили конкурс в два этапа: сначала зоопарк собирал все предложенные варианты, а потом желающие голосовали за пару имён, которая нравится им больше всего.
В итоге медвежат назвали Норди и Шайна.
Впервые на прогулку медвежата вышли спустя три месяца после рождения. Вы только посмотрите на этих неуклюжих крошек.
В мае они уже успели соскучиться по снегу и обрадовались сугробу из льдогенератора, когда он у них появился.
А во время летней жары Норди и Шайна предпочитали проводить время в бассейне с прохладной водой.
В июне в вольере специально для медвежат построили маяк, внутри которого расположен генератор льда.
Медведи полюбились многим новосибирцам: например, художница нарисовала серию скетчей о жизни белых медвежат из зоопарка. С их помощью она хотела привлечь внимание людей к проблеме таяния ледников.
Несколько дней назад медведю Каю, отцу медвежат, исполнилось 11 лет: он получил в подарок канистру и сломал её.