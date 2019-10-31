«Секретные объекты не снимаю, над ФСБ не летаю». Владельцы коптеров — о своей работе и новых правилах

Владельцы квадрокоптеров считают, что согласование полёта — муторное дело, и некоторые из них от неё отказываются Фото: коллаж НГС / Дмитрий Сидоровец / Вадим

Росавиация установила новые правила, по которым теперь нужно регистрировать приобретённые квадрокоптеры. Если у кого-то уже была подобная техника до обновления требований, то её необходимо было зарегистрировать до 27 октября. Журналист НГС узнал у владельцев квадрокоптеров в Новосибирске, как они относятся к новым правилам, выгодно ли им содержать такую технику и для каких целей они их используют.

Кратко о том, что изменилось Новые правила учёта беспилотных гражданских воздушных (БСВ) судов с максимальной взлётной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, к которым и относятся квадрокоптеры, вступили в силу с 27 сентября. Людям, покупающим такую технику, необходимо написать заявление о постановке на учёт с пометкой на конверте «учёт БСВ», приложить фотографию и отправить всё это в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию). Причем не самым удобным способом: по электронной почте нельзя, только передать лично или курьерской службой в экспедицию Росавиации (но именно туда; если отправите через общественную приёмную, то заявление тоже не рассмотрят).

Если вы купили эту технику давно, то всё равно нужно зарегистрировать свой квадрокоптер не позднее чем через 30 дней с момента вступления в силу этих правил, то есть заявление нужно было отправить до 27 октября. Но будут ли это делать все владельцы квадрокоптеров — вопрос.

Видео: Роман Жайворон

«Проще совсем отказаться от съемок на территории России» Житель Новосибирска Роман Жайворон рассказывает, что использует квадрокоптер, чтобы снимать горы, воду, поля, затонувшие корабли и прочую красоту.

— Теперь, видимо, только заграничную красоту буду снимать. Потому что с новым регламентом проще совсем отказаться от аэросъёмки на территории РФ. Читал в Instagram пару постов от тех, кто снимает профессионально, — все негодуют. Тем, кто использует коптер для работы, приходится либо систематически нарушать закон, либо признать, что владеть коптером экономически нецелесообразно. Приняли закон, ввели правила. Но сделать так, чтобы они были понятны и удобны к исполнению, никто не подумал, — считает он. Он думает, что от новых правил страдают все — в том числе те, кто их придумал.

— Для Росавиации — больше работы и ответственности. Для владельцев коптеров — фактическая невозможность летать. Больше безопасности не станет. Большинство продолжат летать «дикарём». Хорошо только тем, кому выделят бюджет на ловушки для коптеров, — уверен Роман Жайворон.

«Над ФСБ не летаю»

Другой новосибирец — Вадим, который пользуется квадрокоптером четвёртый год, — зарегистрирует свою технику, потому что без этого не согласовать ни одну съёмку. Он и раньше их согласовывал, несмотря на все сложности процедуры, потому что ему важны авторские права. Для него съемка с квадрокоптера не основная работа, а интересное хобби, которое приносит прибыль. Вадим сотрудничает с федеральными каналами: последняя съёмка, например, была для передачи «Поедем поедим», также он делал съёмку для последней части фильма «Ёлки». — Я состою в паблике, где обсуждается регистрация. Люди там делятся на две группы. Первая — это те, кто полёты никогда раньше не согласовывал. Они и регистрацию проходить не будут, потому что смысла не видят: считают, что торопиться предоставлять о себе данные государству точно не стоит — вдруг потом введётся какой-то налог на использование воздушного пространства или какие-то страховки. И вторая группа — те, кто согласовывал полёты, поэтому им нужна регистрация, — рассказывает Вадим.

Владельцы квадрокоптеров считают, что согласование полётов нужно отменить, а вот к регистрации они относятся лояльнее Фото: Дмитрий Сидоровец

По его словам, сейчас активно обсуждается следующее: хотят отменить согласование полёта высотой до 150 метров, поскольку высота полёта гражданских судов до захода на посадку не меньше 200 метров. Центр организации воздушного движения, который согласовывает съёмки, сейчас получает много заявок — это лишняя работа, бюрократия. Поэтому Вадим выступает за то, чтобы отменили согласование полётов высотой до 150 метров, и при этом он готов платить налог, лишь бы им не мешали.

Ещё один владелец коптера — Дмитрий Сидоровец — вообще готов летать без разрашения на высоте не выше 50 метров. — Регистрировать свою технику пока не буду: работаю как могу, секретные объекты не снимаю, над ФСБ не летаю, техники безопасности всегда придерживаюсь. Если бы упростили закон, например дали высоту до 50 метров без разрешения, я бы никогда его и не просил. У меня редко дрон поднимается выше 100, и то когда дома снимаю только, а так в основном 15–20 метров, — рассуждает он. Сидоровец всегда мечтал о необычных ракурсах фотографии, о кадрах с высоты птичьего полёта, поэтому в основном снимает недвижимость, свадьбы, музыкальные клипы, флешмобы и различные мероприятия.

Видео: Дмитрий Сидоровец

«Коптеры будут потихоньку продавать»

Раньше, говорят владельцы коптеров, полиция ими особо не интересовалась и штрафы были не такими страшными. — Полиция раньше в принципе и не знала, какие законы квадрокоптеры нарушают: могли и отпустить. Но когда начали появляться ролики Навального, за коптеры взялись жёстче. Начали ловить за полёты на площади Ленина, штрафы выписывали. Раньше штрафы были от 3 до 5 тысяч рублей, сейчас — от 20 до 50 тысяч. Желающих полетать в центре города без согласования заметно поубавится. Штраф был эквивалентен одной съёмке, можно было и в ноль сработать, а теперь иначе. Я думаю, что коптеры будут потихоньку продавать. Те, кто оставят технику, будут продолжать полёты, но больше в непопулярных местах, за городом, — уверен он.

Раньше многие не согласовывали полёты, потому что были небольшие штрафы и их не всегда выписывали. Теперь же штрафы увеличились практически в 10 раз, и устраивать подобные съёмки убыточно Фото: Дмитрий Сидоровец

Дмитрий Сидоровец подтверждает, что раньше не было никаких проблем с полицией по поводу полётов.

— Я сам не летаю там, где лучше не стоит: зачем лишний раз провоцировать полицию. Подходили пару раз, просто интересовались что да как, но мы сразу находили общий язык и никто ничего не выписывал, — говорит Дмитрий.



«Согласование каждого полёта — завуалированная форма запрета» Основной проблемой для владельцев квадрокоптеров остаётся согласование. — Представьте, что вы купили надувную лодку. И вышел закон, который обязывает вас регистрировать плавучее средство и согласовывать каждый спуск на воду с береговой охраной. Ведь вы представляете потенциальную опасность для судов, себя и пассажиров, верно? Согласование в виде заявления с планом маршрута, рассмотрение — одна-две недели. С коптерами примерно так, — приводит пример Роман Жайворон.

Видео: Роман Жайворон

Он считает, что регистрация самого коптера — это ещё меньшее зло, потому что один раз её потерпеть можно.

— Но согласование каждого полёта с Росавиацией — это такая завуалированная форма запрета. Интересно послушать впечатления того, кому это удалось. Допустим, вам согласовали полёт и признали его безопасным. Но что мешает вам нарушить план полёта в процессе? Ничего. Кто будет контролировать параметры вашего полёта: высоту, дальность зоны? Никто. А если вас поймают на нарушении, получается, Росавиация выдала разрешение не тому человеку. Зачем ведомству дополнительная ответственность и бумажная нагрузка? Они точно не заинтересованы, чтобы выдавать разрешения быстро и легко, — замечает Роман Жайворон.

Сам он не пробовал проходить такую процедуру, но наслышан от других.

Новосибирцам проще снимать в других странах, чем в своей. Этот кадр Роман Жайворон сделал на Кипре Фото: Роман Жайворон

— Возможно, я не прав. Но я не понимаю, зачем такой сложный регламент. Существуют запретные зоны и высоты — мой коптер просто не взлетит в такой зоне, ему запретит встроенное ПО. Информацию о таких зонах можно передавать производителям коптеров, чтобы они добавляли её в обновления своего ПО. В этом случае будет целесообразно регистрировать коптеры в базе, но согласовывать каждый полёт не нужно, — рассуждает Роман Жайворон.

«Заявку на год вперёд я тоже подать не могу» Вадим рассказал, как происходят согласование полётов в Новосибирске. Сначала нужно подать заявку в мэрию города, которую чиновники рассматривают два-три дня и потом отвечают, разрешён полёт или нет. Если разрешают, то нужно отправить представление на временный режим в зональный центр организации воздушного движения, где можно получить предварительное согласование. За пять дней до полёта эту же заявку нужно отправить в Москву, потому что там устанавливают временный режим. И непосредственно за сутки до полёта или за два часа нужно позвонить в зональный центр и сказать, что скоро состоится полёт.

— Само согласование полётов — дело достаточно муторное, занимает около 10 дней. Какие-то ситуативные моменты, например красивый закат, я не могу поснимать, потому что не могу предугадать за 10 дней, что он будет 31 октября с 18:00 и мне нужно быть в воздухе. И заявку на год вперёд я тоже подать не могу, потому что мне нужно указать время, место и цель полёта. В марте один из институтов СО РАН в Новосибирске заказал разработку беспилотника за 100 миллионов — зачем учёным понадобился такой аппарат, они пока держат в секрете. Если у вас была какая-то сложная ситуация во время съёмки с квадрокоптера, расскажите об этом автору этого текста и журналисту НГС Марии Тищенко.