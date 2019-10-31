Худеем к Новому году! 5 упражнений, которые можно делать, пока все едят

Не откладывай на лето то, что можно согнать сегодня Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Это после Нового года стены фитнес-клубов попытаются не треснуть, вмещая в себя желающих похудеть к лету. Мы предлагаем всё это время не ждать и быть в форме уже сейчас, тем более что для этого не нужно гигантских усилий, а надо всего лишь 15–20 минут вашего времени каждый день. В компании профессионального фитнес-тренера Алины Насыровой изучаем полезные упражнения, выполняя которые вы будете выглядеть великолепно. Не будем ждать условного понедельника и начнем прямо сейчас. Пресс



Упражнение «Скалолаз» заставит гореть не только мышцы пресса, но и всё тело. Примите положение в упоре лежа (на выпрямленных руках и носках стоп) и начинайте карабкаться. Важно комбинировать технику с дыханием: на выдохе согните правую ногу в колене и подтяните к груди, а на вдохе примите исходное положение. На втором выдохе повторите то же действие с левой ногой.



Следите за осанкой и не старайтесь брать высокий темп — лучше сделать меньше повторов, но правильно. Другие полезные упражнения для пресса ищите здесь. Грудь



Чтобы прокачать эту часть тела, нужно немного — всего-то коврик, гантели и энтузиазм. Делаем упражнение, популярное среди посетителей тренажерных залов: жим лежа на полу. Берем пару гантелей небольшого веса (2–4 килограммов будет достаточно). Ложимся на коврик, поднимаем гантели перед собой, руки держим на ширине плеч. Далее руки сгибаем в локтях до прямого угла между плечом и предплечьем. На усилии возвращаем руки в исходное положение. Выполняем упражнение в два-три подхода по 10–15 раз. Станет скучно — вспомните старые-добрые отжимания, которые развивают и руки, и мышцы груди. Попа



Ягодицы — такие же мышцы, их можно накачать при помощи упражнений. Одно из них — отведение ноги назад, стоя на четвереньках. Для большего эффекта приготовьте фитнес-резинку, она даст дополнительную нагрузку на мышцы. Исходное положение: стоя на четвереньках, резинка находится выше коленей. Отведите ногу назад, выпрямив ее в колене. Далее вернитесь в исходное. Выполняйте упражнение по 20 раз на каждую ногу, трех подходов будет достаточно.

В этом же положении можно отводить ногу в бок, или вовсе заменить упражнение на приседания. Как правильно их делать, узнайте в этом материале. Ноги



Можно делать простые динамичные выпады, а можно чуть усложнить упражнение ради красивых ног. Нужна только лестница. Вставайте к ней лицом, правой ногой шагайте по диагонали через ступеньку, задержитесь на долю секунды в нижней точке, выпрямитесь и подтяните левую ногу к правой. Следующий выпад влево выполняем левой ногой. Достигнув конца дистанции, вернитесь к началу быстрым шагом. Достаточно десяти подъемов на одну тренировку. Полезные альтернативы лестничных тренировок ищите по этой ссылке. Спина

Заниматься на фитболе можно хоть в спортзале, хоть дома, хоть в офисе. А упражнений с ним столько, что можно прокачать любую часть тела. Мы покажем, как сделать спину сильной и красивой.

Опираясь ногами в пол, расположитесь на фитболе животом вниз. Точкой опоры является район тазовых костей — низ живота. На выдохе опускаем туловище вниз, на вдохе разгибаемся, образуя туловищем прямую линию.