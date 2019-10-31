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Он и она
Проблема

Бум разводов в Новосибирске. Разбираемся почему (8 неожиданных причин и вердикт психолога)

Одни считают, что виной всему бедность — другие, наоборот, сетуют на меркантильность партнеров

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Одни считают, что над отношениями нужно работать. Другие, наоборот, придерживаются принципа «или просто, или никак»

Одни считают, что над отношениями нужно работать. Другие, наоборот, придерживаются принципа «или просто, или никак»

В нашем городе в этом году мода на разводы. К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие статистику загсов за первые шесть месяцев 2019 года. Как выяснили статистики, в Сибирском федеральном округе поженились 40,3 тысячи пар, а развелись 27,9 тысяч. Получается, на каждые 100 семей приходится 69 распавшихся. Эта ситуация волнует горожан, и на различных интернет-площадках они активно обсуждают причины такой антипопулярности института семьи и брака. Редакция SHE.НГС собрала самые распространенные и неожиданные мнения на этот счет и спросила у психолога Ирины Мамаевой, почему чуть что — так сразу «развод и девичья фамилия».

Все решают деньги

— У состоятельных людей не одна жена. А законная будет знать, что у ее мужа есть деньги, и молчать, сопеть в две дырки. А не захочет жить со мной, не держим. Ведь любимая, когда ты пришла ко мне жить, что у тебя было? Ничего. Это всё моё. Я этим теткам не завидую, как их трясет от ревности, — пишет пользователь Николай. Он хоть и холост, но свое мнение о разводах имеет.

С богатыми не разводятся?

    «Надо страдать»

    — Как раз поэтому и разводы кругом — люди изначально вступают в больные отношения, в которых «отношения — это ежесекундный труд», сплошные сложности и преодоления. Наоборот все — брак и отношения должны быть в радость и без всяких постоянных проблем и «работы». Если в отношениях ежесекундно нужно что-то преодолевать, трудиться, налаживать всю жизнь — то это значит только одно — что такие отношения нужно сразу обрывать. Жить в кайф просто надо и любить друг друга. Тогда и проблем серьезных будет мало, а когда они будут встречаться, то все преодолевать пара будет спокойно. Но русского человека хлебом не корми — дай пострадать, без этого брак не брак и отношения не отношения, просто нормально жить — не, это нам не подходит, — считает сибирячка, которая зарегистрирована на форуме под ником Юрист.

    Отношения — это труд или только «все в кайф»?

    Отношения — это труд или только «все в кайф»?

      Во всем виноваты стереотипы про женщин-домохозяек и мужчин-добытчиков

      — Дело еще и в неравномерности распределения ответственности за быт и детей. Знаю немало счастливых семей, где зарабатывает жена, а муж ходит на больничный по уходу за ребенком. Главное, правильно определить, что полезно для семьи, избежать распространенных выяснений «кто в доме хозяин». 

      Из-за дурацких установок у женщин — «я такая красивая, я создана для того, чтобы мужчина на меня всю жизнь работал, а я дома сидела», у мужчин «ну и что, что мы оба работаем, у жены же между ног ничего не болтается, значит готовить во вторую смену и полы мыть да ребенку памперсы менять — это дело женское, а я так, помогу иногда» часто семьи рушатся. Но если мужчина и женщина адекватные и оба уважают друг друга и самих себя, то такие проблемы либо вообще не возникают, либо быстро разрешаются, — считает жительница Новосибирска Юлия.

      Как делить обязанности, если оба работают? 

      Как делить обязанности, если оба работают? 

        «Без жены ничего бы не имел»

        — У нас с женой тоже были поводы развестись по молодости. Кто от этого бы выиграл? Ни я, ни жена, ни ребенок. Если бы не жена, я бы вообще неизвестно где сейчас оказался и ничего бы не имел. Вот уж действительно: муж — это голова семьи, а жена — это шея. Важно, чтоб шея была адекватная и вертела в правильном направлении. А так: 30 лет уже браку и все у нас хорошо! — поддерживает идею брака Вячеслав.

        «Вдвоем проще»

        — Мне кажется, что основная причина для женитьбы (помимо любви и чувств) — это простая экономическая выгода. Потому что ребенка проще рожать и жить в целом вдвоем, не на одну ЗП, а на две, вот и все. Очень маленький слой населения у нас зарабатывает столько, чтобы в одиночку спокойно может квартиру купить и на прожиток чтобы еще оставалось нормально. Вдвоем проще — по одиночке выжить сложнее в России — поэтому и живут. Не стояло бы финансового вопроса вообще — процентов 50% пар бы распалось сразу, — предполагает анонимный участник форума. 

        Вдвоем жить экономически проще?

        Вдвоем жить экономически проще?

          «Все из-за красивых ног и немалой груди»

          — Раньше не принято было разводиться, стыдно было остаться женщине одной с ребенком, не нравилось, но многие жены терпели и пьющего, и бьющего мужа, и тяжелого по характеру, проживали много лет. Многие советские пары с многолетним семейным стажем сейчас доживают старость. А сейчас, если что не нравится, все — сразу на развод. 

          Раньше в женах ценились и имели большое значение бытовые качества хозяйки и не важно было, что не причесана она и в ситцевом халате. А теперь в большинстве случаев внешний вид имеет значение. Нужно с маникюром быть и с прической и не в халате, а с красивыми ногами и немалой грудью. И женщинам в мужчинах были важны хозяйственные качества, а не сколько он зарабатывает, какой профессии, какую жилплощадь имеет и машину. Раньше ценности другие были, — делится своим мнением Елена Б.

          В поликлиниках нужен участковый психолог

          — Сейчас во взрослую жизнь вышли дети из неполных семей. И человек хороший вырос, и воспитан, и начитан, а примера внутрисемейных отношений нет. Психологи утверждают, у людей воспитанных в неполной семье больше трудностей в построении совместных длительных отношений. Так же как как в семьях, где женщины терпели алкоголизм мужа, побои и тиранию, и унижения, но при этом не разводились и растили детей в этой атмосфере. В этом случае детям при выходе во взрослую жизнь тоже сложно построить (не как у родителей), а здоровые семейные отношения.

          Давно в поликлиниках нужно ввести участкового семейного психолога. Как мне кажется, это шанс сохранить хоть какие-то семьи и закоренелым одиночкам создать семью. Или для тех, кто подал на развод, обязать на месяц работы с семейным психологом, — предлагает анонимный форумчанин.

          Поможет участковый психолог?

            Одна из участниц дискуссии считает, что большое количество разводов связано с тем, что секс стал доступнее и женщины научились выживать самостоятельно

            Одна из участниц дискуссии считает, что большое количество разводов связано с тем, что секс стал доступнее и женщины научились выживать самостоятельно

            «Ты должен!»

            — Все женщины борются за равноправие, но когда дело касается конфликтов, то начинаются разговоры — «ты должен, ты обязан» и т. д. Тогда зачем это равноправие? По мне, самое главное в отношениях — научиться слушать партнёра и обсуждать эти темы. А не молчать и держать их в себе, потому что рано или поздно это выльется наружу. От этого хорошо никому не будет. В нашем современном мире никто не хочет трудиться над отношениями. Все хотят как проще. Не получилось с эти — найдем другого. Якобы сбегая от проблем. А они никуда не деваются, — эмоционально высказывается Дима. В.

            «Не получилось с этим — найдем другого» — рабочая схема? 

            «Не получилось с этим — найдем другого» — рабочая схема? 

              Психолог Ирина Мамаева напоминает, что большая часть разводов приходится на первые 3 года брака.


              — Часто супруги разводятся почти сразу после рождения ребёнка, т. к. уход за малышом — это ежедневный и ответственный труд и серьёзное испытание для молодой семьи. На второе место я бы поставила неоправданные ожидания от партнёра. Как правило, до вступления в брак партнёры не договариваются о совместных обязательствах, совместных целях и распределении ролей в семье. Например, жена ожидает, что муж будет полностью обеспечивать семью, а она заниматься только домом. А муж считает, что оба супруга должны принимать равное финансовое участие в бюджете семьи. Или, например, женщина хочет сразу после свадьбы завести детей, а муж хочет подождать пару лет, чтобы финансово окрепнуть.

              Также, по мнению эксперта, вступая в брак, особенно в молодом возрасте, люди пытаются уйти от реальности, т. е. от необходимости самостоятельно решать разные жизненные сложности. «Сбежать в семью» — так говорят про женщин, которые целиком и полностью посвящают себя семье. Это ни хорошо, ни плохо. Вопрос опять же мотивов. Если женщина развивается и реализует себя в этом — почему бы и нет. А если проживает не свою жизнь, а живёт только интересами семьи — то есть риск потерять себя. И если женщина прячется от реальной жизни за широкой спиной мужа — большой вопрос: что она будет делать, если вдруг мужа не будет рядом.

              — Глупо ждать от партнёра той безусловной любви. Не следует впадать в позицию инфантильного ребёнка, у которого одно желание: «Чтобы меня любили», а задавать себе вопрос: «Что я могу сделать для партнёра, чтобы наши отношения были счастливые и гармоничные?».

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                31 окт 2019 в 18:36

                Когда уже в России узаконят однополые браки? Это будут самые крепкие браки!

                Фото пользователя
                31 окт 2019 в 18:31

                Барышни виноваты в разводах в большинстве случаев.

                Гость
                31 окт 2019 в 18:37

                Яжематери и рсп никому не нужны. В проблемах в семье всегда виноваты женщины.