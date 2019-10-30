Останутся только «Одноклассники»? Что случится с интернетом после 1 ноября

Есть интернет? Будем изолировать! Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Сначала они приказали операторам связи передавать данные пользователей и их родственников, потом начали блокировать сайты за «фейковые новости», затем пришли за VPN и потребовали блокировать способы обхода блокировок. Законы, закручивающие гайки в Рунете, растут с такой скоростью, что это уже больше похоже не на репрессии в Сети, а на генерацию идей разной степени вменяемости — так нейросеть генерирует тексты, песни, котов и мемы. Совсем скоро нас ждет еще одно изменение сетевого климата: 1 ноября вступает в силу закон о «суверенном интернете». Что он изменит? Как вы это почувствуете? И когда Россию отключат от глобальной Сети?



Что за закон?

Закон о «суверенном интернете» Владимир Путин подписал 1 мая 2019 года. Авторы инициативы — трио из сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой и депутата Госдумы Андрея Лугового. Официально цель закона — защитить российский интернет от внешних угроз. Операторы связи обязаны устанавливать специальные технические средства, которые будут ограничивать распространение запрещенных в России данных и фильтровать трафик. В случае реальной угрозы Роскомнадзор возьмет управление Рунетом в свои руки.

Пока вы читаете этот текст, голова Андрея Клишаса генерирует новые инициативы Фото: Council.gov.ru

Фильтровать трафик будет специально созданная компания «Данные — центр обработки и автоматизации». По данным системы СПАРК, учредителем компании значится серийный предприниматель Олег Бабенко, который раньше не имел отношения к сфере телекоммуникаций и занимался консультированием по вопросам коммерческой деятельности и девелопментом. А вот генеральный директор организации — экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов.

Что он изменит?

В общих чертах закон дает государству право контролировать интернет, а вместе с тем — «защищать» нас от нежелательной государству информации. Но сказать, что 1 ноября мы проснемся и не сможем выйти в глобальную Сеть, нельзя.



— С этой точки зрения можно посмотреть на закон Яровой, на борьбу с Telegram, которые де-юре есть, и мы всех де-юре победили, а на практике на нашей реальной жизни это не сказалось почти никак. За исключением того, когда весной 2018 года у всех падали мессенджеры. Это было очень больно, — отмечает управляющий партнер email-агентства Inbox Marketing Даниил Силантьев. — Но в реальности время прошло, а ничего не изменилось. Государству отрапортовали, и мы живем дальше нормальной жизнью.

Запрещенный контент есть? А если найдем? Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Однако время от времени, по мнению экспертов, пользователи будут ощущать на себе последствия изолирующих работ. Например, нападки на провайдеров и попытки изменить инфраструктуру в реальности приведут к ухудшению качества связи для всех категорий потребителей — от простых людей до мегакорпораций. — На технологической связности Сети это может отразиться крайне негативно. В том числе и по части доступности, — уверен IT-эксперт Никита Кардашин. — Многие каналы сейчас резервируются через заграницу. В какой-то момент отсечь эти резервы и сказать, что теперь весь трафик уходит внутрь, конечно, можно, но это приведет к тому, что часть трафика просто не дойдет до потребителя. Качество услуг при этом очевидно пострадает. Избежать последствий можно, если перестроить всю структуру маршрутизации. Но на это объективно уйдут годы.

Со слов специалистов, проблемы со связью будем ощущать минимум раз в год, во время учений по изоляции Рунета. Постановление об учениях подписал Дмитрий Медведев. В это время специалисты Минкомсвязи, ФСБ, Минобороны, ФСО, ФСТЭК, Россвязи, Роскомнадзора, а также региональные власти будут проверять, как работает суверенизация, выявлять угрозы устойчивому интернету и совершенствовать законодательство. Если появятся угрозы, начнутся внеплановые учения.

— Разумеется, на стабильности работы интернета положительным образом это не скажется, и даже какое-то время сети «поколбасит», — говорит директор хостинговой компании NetAngels Антон Халиков. — Но потом всё придет в равновесное состояние, пока депутаты следующую инициативу не придумают. За интернет будем платить больше?

«Информационная безопасность» — один из подразделов нацпроекта «Цифровая экономика», на исполнение которого до 2024 года планируется потратить больше 1,6 триллиона рублей. Но председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин уверен, что пользователи никаких дополнительных трат не понесут.



— По заверениям авторов и профильных органов исполнительной власти, расходы, необходимые для закупки оборудования противодействия угрозам, заложены в бюджете Российской Федерации на 2019–2021 годы в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в части, относящейся к федеральному проекту «Информационная безопасность», — утверждает Левин.

Авторы закона о суверенном интернете утверждают, что он вообще не о том, чтобы обобрать пользователей. По заверениям того же Левина, с 1 ноября мы получим резервную систему обеспечения доступности ресурсов интернета, которая сделает услуги связи надежнее и качественнее. За те же деньги. У экспертов отрасли эти слова вызывают недоверие.

— Структура затрат на реализацию этих проектов сейчас до конца не понятна. Но все затраты, которые понесут операторы, так или иначе (либо через инвестиционный, либо через операционный бюджеты) будут раскиданы на абонентов, — говорит Никита Кардашин. — Повышение тарифов произойдет точно. В каком оно объеме будет и как произойдет — резко или плавно, — зависит от конкретных операторов. Избежать этого вряд ли удастся, потому что бюджет общий, и если на что-то деньги потрачены, значит, где-то их не хватит.

— Все слова о врагах, которые отключат интернет, и только Россия спасется, не очень много отношения к реальности имеют. Очевидно, что авторы законопроекта не особо хорошо представляют, как работает интернет в принципе, — говорит Нина Александрова, IT-эксперт, сертифицированный аналитик Google. — Простых смертных, вероятнее всего, эти телодвижения никак не коснутся — кроме возможного роста цен на услуги связи и возможной недоступности части мировых сервисов. Страна готова к суверенному интернету?

Чтобы проверить, как будет работать суверенный интернет и как поведет себя техника, по традиции выбрали регионы для проведения эксперимента. В конце сентября испытания начались в УрФО. Оборудование установили в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах на сетях крупнейших операторов связи («Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «ВымпелКом», «ЭР-Телеком Холдинг» и «Екатеринбург-2000»). Подробности эксперимента, а также вероятность его успеха, особо никто не разглашал, но к финалу теста опасения об успехе предприятия появились и у IT-сообщества, и наверху.

— В ближайшее время никакого автономного Рунета не будет. Точнее, он будет, но только на бумаге, — считает Антон Халиков. — Насколько я в курсе, нет ни полного перечня документов для него, ни оборудования в масштабах страны. Есть тестовая инсталляция на Урале, и тоже непонятно, работает ли она. Также руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обещал наконец надежно заблокировать Telegram, но, как видите, он работает, несмотря ни на что.

За несколько дней до вступления в силу закона о «суверенном интернете» мнение специалистов о том, что быстро ничего не произойдет, подтвердил советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков. В разговоре с «Новой газетой» он заявил, что Россия не готова к исполнению закона — на данный момент элементарно не установлено достаточное количество систем фильтрации трафика.

— Технологически страна не готова. Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, в том числе защищая свои информационные сети и системы. Поэтому закон будет реализовываться постепенно — по мере технологической готовности, — объяснил Песков.

