Простой водитель прошелся по Новосибирску и посмотрел, как (не)освещаются «зебры». Вот что он увидел

Новосибирец борется за нормальное освещение пешеходных переходов. По его мнению, многие из них сейчас опасны для горожан Фото: Евгений Воронцов

После очередного смертельного ДТП — на неосвещённом участке улицы Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска — с редакцией НГС связался читатель Евгений Воронцов. Новосибирец рассказал, что уже давно борется с городскими властями за освещение улиц и пешеходных переходов. Мы пообщались с Евгением и попросили рассказать, почему он потерял спокойствие в борьбе за светлые городские улицы. Публикуем его авторскую колонку на эту тему. Далее — от первого лица.

— Прочитал про ДТП, в котором погиб водитель. На фото с места происшествия хорошо видно, что на пешеходном переходе не работает фонарь, и получается, что завтра там могут пострадать ещё и пешеходы. Я сделал подборку фотографий по Ленинскому и Кировскому району с аналогичной проблемой. И больше всего меня поразило, что именно на переходах по какому-то стечению обстоятельств не работают фонари! Ощущение, будто город заброшен, никто не проверяет и не контролирует этот вопрос.

Новосибирец переживает, что тёмные улицы и перекрёстки могут спровоцировать ДТП. Например, вы видите на этой фотографии, что дорогу готовится перейти человек? Мы разглядели его с трудом Фото: Евгений Воронцов

Освещение на пешеходных переходах — это важный фактор безопасности людей. Особенно это становится актуально в осеннее время, когда темнеет рано, пешеходов становится плохо видно, а если ещё не работает фонарь и стоит дождливая погода, то такой переход становится вдвойне опасней. Именно потому, что я — автомобилист и давно за рулем, но при этом иногда хожу по вечерам пешком, прекрасно понимаю, как меня видят водители. Это и подтолкнуло меня запечатлеть, как в реальности обстоят дела с освещением переходов. Не знаю уж по какому стечению обстоятельств, но в тех местах, где я фотографировал, дорога была освещена хорошо, а переходы — плохо. С одной или двух сторон улицы фонари не работали.

Некоторые переходы не оборудованы даже специальной дорожной разметкой Фото: Евгений Воронцов

Освещение в Новосибирске, по моему мнению, разное: там, где строятся новые современные дома или кварталы, всё красиво и замечательно.

Стоит отойти чуть в сторону, и мы видим старые тусклые фонари, которые часто не работают.

Или фонари стоят в окружении зелени, освещая вместо улиц только крону деревьев. Именно поэтому во время поездок по вечерним улицам в глаза бросается контраст: фонари вроде есть, но как они работают — никто не следит.



У меня лично не случалось неприятностей из-за плохо освещения пешеходных переходов и, надеюсь, не случится. Надеюсь, власти обратят внимание на фонари, починят их и таких неприятностей не случится ни у пешеходов, ни у водителей, которые ежедневно проезжают или проходят эти затемнённые участки дорог.

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