«Мам, так и родить можно»: репортаж из деревни, которая на пару секунд «подпрыгнула» от землетрясения

В эпицентр землетрясения попали несколько сёл в Искитимском районе, расположенных рядом с угольным карьером. Работы на нём, по словам сейсмологов, и спровоцировали подземные толчки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Утром 29 октября под Новосибирском произошло землетрясение — подземные толчки затронули несколько сёл в Искитимском районе, но вибрацию ощутили и жители Академгородка, а также ОбьГЭСа. Пока в районе обследуют здания на предмет возможного обрушения, сельчане с улыбкой замечают: «Бывает». Корреспонденты НГС побывали в деревне, которая на несколько секунд буквально подпрыгнула от подземных толчков. Подробности — в репортаже.

Деревня Харино раскинулась посреди глубоких оврагов в 90 километрах от Новосибирска. Деревушка на три улицы без интернета и сотовой связи сегодня прославилась на всю страну — она ближе всех находилась к эпицентру утреннего землетрясения.

В деревне живет чуть больше ста человек Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Землетрясение магнитудой 4,5 балла, по официальным данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, произошло в 8:30, его эпицентр находился между Харино и селом Девкино на глубине 14 километров. Сейсмологи говорят, что оно стало рекордным для нашей области.

— А вы что, про наше землетрясение приехали писать? — удивляется Светлана, продавщица сельского магазинчика в Харино, заметив корреспондентов НГС. — Я умывалась, на часах было где-то без двадцати девять. А у нас на кронштейнах висит обогреватель объемом 50 литров. Слышу: «Дуф-дуф-дуф!». Поворачиваюсь — а он прям по стене стучит. Это продолжалось несколько секунд. Дочь беременная из спальни вышла, напуганная, говорит: «Мам, так и родить можно!». Говорит, над кроватью стенка шаталась, забрякали все стаканчики в доме.

По словам местных жителей, такие толчки их обычно не удивляют, но сегодняшний оказался особенно сильным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Многие заметили тряску по дребезжащей посуде, у некоторых зашатались стены и машины Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сельчане привыкли к толчкам и на расспросы о землетрясении отвечают со скромной улыбкой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Местные подобным толчкам действительно не удивляются и говорят: «Что тут такого». — Бывают регулярно взрывы на карьере, иногда от них двери хлопают. А землетрясение летом было как-то, качало нас, а чтобы прям большие тряски, чтобы что-то трескалось — нет. На этот раз, наверное, стены разве что ходили, — рассказывает Светлана.



Светлана имеет в виду техногенные взрывы на угольном разрезе, который входит в компанию АО «Сибирский антрацит» — он расположен в паре километров от Харино. Такие взрывы, со слов местных, бывают часто, как и сильный ветер вроде сегодняшнего. Так что разобрать, откуда шум и что и от чего падает, им сложно.

Горловский угольный бассейн — это узкая впадина около 7 километров в ширину и около 200 километров в длину Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Он расположен в нескольких километрах от Харино Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Именно добытчиков угля сейсмологи и обвиняют в подземных толчках Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Это не первое уже землетрясение, но оно нас не пугает. Уже раз пять за полтора года такое было, — вспоминает Василий, житель Харино. — Тряхнуло маленько — и всё, мы даже не сразу и поняли. Я пил чай на кухне за столом — стол немного подпрыгнул. Уже привычно.

— Я на огороде в этот момент работал — ничего не заметил. А супруга была дома, сказала: «Тряхануло хорошо». У меня машины затряслись, фонарик во дворе упал. Нечасто у нас такое происходит, но так сильно ещё не было, — вторит Василию его сосед Александр, чей дом находится на окраине деревни.

Искитимский район часто оказывается в эпицентре небольших землетрясений — они происходят здесь несколько раз в год Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но, со слов сейсмологов и жителей района, это землетрясение оказалось особенно сильным Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Учёные считают, что магнитуда будущих землетрясений будет нарастать Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Особенно сильно землетрясение ощутили люди, которые живут в радиусе 10 километров от эпицентра. В эту зону попали деревни Харино, Девкино, Усть-Чём и Белово. Отголоски землетрясения на этот раз дошли и до Искитима с Новосибирском. Об этом утром жители Академгородка и ОбьГЭСа сообщили в редакцию НГС.



— Я в центре Академгородка живу, в хрущёвке, на последнем, четвёртом, этаже. В 8:30 проснулась — у меня задребезжали стёкла. Я соскочила, думаю: что, землетрясение, что ли, началось? Документы приготовила. Но потом посмотрела: наверное, думаю, от сильного ветра.



В Харино повсюду овраги Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вместе с Харино в эпицентр попали ещё несколько деревень под Искитимом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сотрудники МЧС обследуют населённые пункты в районе эпицентра, чтобы убедиться в том, что его последствия не приведут к обрушениям зданий Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейсмологи считают, что причина подземных толчков под Новосибирском — техногенная. Как объяснил корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов, это «активизация реакции на усиление развития добычи угля».

— Это реакция среды на сильное техногенное воздействие. Реакция на перемещение масс: в одном месте идёт разгрузка, в другом нагрузка, создаётся напряжение, которое приводит к разрядке. Нужно изучать, устанавливать режимы [добычи угля]. Среда может реагировать пластично, но если ты добываешь так, что не даёшь ей шанса к релаксации, бесконтрольно к сейсмическим процессам, то она отвечает землетрясением, — пояснил Александр Еманов.

Учёный отметил, что магнитуда землетрясений под Новосибирском из-за этого нарастает с каждым разом. В Искитимском районе действительно часто происходят землетрясения, но они менее заметны — их магнитуда обычно не превышает 2–3 баллов. Последнее сильное ощущали в январе этого года — 4,4 балла, но их заметили только в Линёво и Искитиме. В декабре сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла в Краснозёрском районе, а до этого — еле заметное в Черепаново.