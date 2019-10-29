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Землетрясение в Искитимском районе
Репортаж

«Мам, так и родить можно»: репортаж из деревни, которая на пару секунд «подпрыгнула» от землетрясения

Толчки силой почти в 5 баллов затронули несколько деревень, но местные к такому привыкли

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В эпицентр землетрясения попали несколько сёл в Искитимском районе, расположенных рядом с угольным карьером. Работы на нём, по словам сейсмологов, и спровоцировали подземные толчки

В эпицентр землетрясения попали несколько сёл в Искитимском районе, расположенных рядом с угольным карьером. Работы на нём, по словам сейсмологов, и спровоцировали подземные толчки

Утром 29 октября под Новосибирском произошло землетрясение — подземные толчки затронули несколько сёл в Искитимском районе, но вибрацию ощутили и жители Академгородка, а также ОбьГЭСа. Пока в районе обследуют здания на предмет возможного обрушения, сельчане с улыбкой замечают: «Бывает». Корреспонденты НГС побывали в деревне, которая на несколько секунд буквально подпрыгнула от подземных толчков. Подробности — в репортаже.

Деревня Харино раскинулась посреди глубоких оврагов в 90 километрах от Новосибирска. Деревушка на три улицы без интернета и сотовой связи сегодня прославилась на всю страну — она ближе всех находилась к эпицентру утреннего землетрясения.

В деревне живет чуть больше ста человек

В деревне живет чуть больше ста человек

Землетрясение магнитудой 4,5 балла, по официальным данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, произошло в 8:30, его эпицентр находился между Харино и селом Девкино на глубине 14 километров. Сейсмологи говорят, что оно стало рекордным для нашей области

— А вы что, про наше землетрясение приехали писать? — удивляется Светлана, продавщица сельского магазинчика в Харино, заметив корреспондентов НГС. — Я умывалась, на часах было где-то без двадцати девять. А у нас на кронштейнах висит обогреватель объемом 50 литров. Слышу: «Дуф-дуф-дуф!». Поворачиваюсь — а он прям по стене стучит. Это продолжалось несколько секунд. Дочь беременная из спальни вышла, напуганная, говорит: «Мам, так и родить можно!». Говорит, над кроватью стенка шаталась, забрякали все стаканчики в доме.

По словам местных жителей, такие толчки их обычно не удивляют, но сегодняшний оказался особенно сильным

По словам местных жителей, такие толчки их обычно не удивляют, но сегодняшний оказался особенно сильным

Многие заметили тряску по дребезжащей посуде, у некоторых зашатались стены и машины

Многие заметили тряску по дребезжащей посуде, у некоторых зашатались стены и машины

Сельчане привыкли к толчкам и на расспросы о землетрясении отвечают со скромной улыбкой&nbsp;

Сельчане привыкли к толчкам и на расспросы о землетрясении отвечают со скромной улыбкой 

Местные подобным толчкам действительно не удивляются и говорят: «Что тут такого».

— Бывают регулярно взрывы на карьере, иногда от них двери хлопают. А землетрясение летом было как-то, качало нас, а чтобы прям большие тряски, чтобы что-то трескалось — нет. На этот раз, наверное, стены разве что ходили, — рассказывает Светлана.

Светлана имеет в виду техногенные взрывы на угольном разрезе, который входит в компанию АО «Сибирский антрацит» — он расположен в паре километров от Харино. Такие взрывы, со слов местных, бывают часто, как и сильный ветер вроде сегодняшнего. Так что разобрать, откуда шум и что и от чего падает, им сложно.

Горловский угольный бассейн — это узкая впадина около 7 километров в ширину и около 200 километров в длину&nbsp;

Горловский угольный бассейн — это узкая впадина около 7 километров в ширину и около 200 километров в длину 

Он расположен в нескольких километрах от Харино

Он расположен в нескольких километрах от Харино

Именно добытчиков угля сейсмологи и обвиняют в подземных толчках

Именно добытчиков угля сейсмологи и обвиняют в подземных толчках

— Это не первое уже землетрясение, но оно нас не пугает. Уже раз пять за полтора года такое было, — вспоминает Василий, житель Харино. — Тряхнуло маленько — и всё, мы даже не сразу и поняли. Я пил чай на кухне за столом — стол немного подпрыгнул. Уже привычно. 

— Я на огороде в этот момент работал — ничего не заметил. А супруга была дома, сказала: «Тряхануло хорошо». У меня машины затряслись, фонарик во дворе упал. Нечасто у нас такое происходит, но так сильно ещё не было, — вторит Василию его сосед Александр, чей дом находится на окраине деревни.

Искитимский район часто оказывается в эпицентре небольших землетрясений — они происходят здесь несколько раз в год

Искитимский район часто оказывается в эпицентре небольших землетрясений — они происходят здесь несколько раз в год

Но, со слов сейсмологов и жителей района, это землетрясение оказалось особенно сильным&nbsp;

Но, со слов сейсмологов и жителей района, это землетрясение оказалось особенно сильным 

Учёные считают, что магнитуда будущих землетрясений будет нарастать&nbsp;

Учёные считают, что магнитуда будущих землетрясений будет нарастать 

Особенно сильно землетрясение ощутили люди, которые живут в радиусе 10 километров от эпицентра. В эту зону попали деревни Харино, Девкино, Усть-Чём и Белово. Отголоски землетрясения на этот раз дошли и до Искитима с Новосибирском. Об этом утром жители Академгородка и ОбьГЭСа сообщили в редакцию НГС

— Я в центре Академгородка живу, в хрущёвке, на последнем, четвёртом, этаже. В 8:30 проснулась — у меня задребезжали стёкла. Я соскочила, думаю: что, землетрясение, что ли, началось? Документы приготовила. Но потом посмотрела: наверное, думаю, от сильного ветра. 

В Харино повсюду овраги

В Харино повсюду овраги

Вместе с Харино в эпицентр попали ещё несколько деревень под Искитимом&nbsp;

Вместе с Харино в эпицентр попали ещё несколько деревень под Искитимом 

Сотрудники МЧС обследуют населённые пункты в районе эпицентра, чтобы убедиться в том, что его последствия не приведут к обрушениям зданий

Сотрудники МЧС обследуют населённые пункты в районе эпицентра, чтобы убедиться в том, что его последствия не приведут к обрушениям зданий

Сейсмологи считают, что причина подземных толчков под Новосибирском — техногенная. Как объяснил корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов, это «активизация реакции на усиление развития добычи угля».

— Это реакция среды на сильное техногенное воздействие. Реакция на перемещение масс: в одном месте идёт разгрузка, в другом нагрузка, создаётся напряжение, которое приводит к разрядке. Нужно изучать, устанавливать режимы [добычи угля]. Среда может реагировать пластично, но если ты добываешь так, что не даёшь ей шанса к релаксации, бесконтрольно к сейсмическим процессам, то она отвечает землетрясением, — пояснил Александр Еманов.

Учёный отметил, что магнитуда землетрясений под Новосибирском из-за этого нарастает с каждым разом. В Искитимском районе действительно часто происходят землетрясения, но они менее заметны — их магнитуда обычно не превышает 2–3 баллов. Последнее сильное ощущали в январе этого года — 4,4 балла, но их заметили только в Линёво и Искитиме. В декабре сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла в Краснозёрском районе, а до этого — еле заметное в Черепаново

Если вы пропустили все новости об этом событии, то читайте краткую выдержку — 5 фактов о землетрясении под Новосибирском.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    elka
    29 окт 2019 в 21:06

    Толчки чувствовались всю ночь!;)

    Точняк
    29 окт 2019 в 21:04

    Если можно надо рожать.повышение рождаемости это здорово.и много всяких льгот и пособий.

    Худой
    29 окт 2019 в 21:07

    Ха ха. )
    Хорошо хоть не у нас.
    Сразу бы упал.
    Очень легкий и худой. )