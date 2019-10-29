«Мам, так и родить можно»: репортаж из деревни, которая на пару секунд «подпрыгнула» от землетрясения

Утром 29 октября под Новосибирском произошло землетрясение — подземные толчки затронули несколько сёл в Искитимском районе, но вибрацию ощутили и жители Академгородка, а также ОбьГЭСа. Пока в районе обследуют здания на предмет возможного обрушения, сельчане с улыбкой замечают: «Бывает». Корреспонденты НГС побывали в деревне, которая на несколько секунд буквально подпрыгнула от подземных толчков. Подробности — в репортаже.
Деревня Харино раскинулась посреди глубоких оврагов в 90 километрах от Новосибирска. Деревушка на три улицы без интернета и сотовой связи сегодня прославилась на всю страну — она ближе всех находилась к эпицентру утреннего землетрясения.
Землетрясение магнитудой 4,5 балла, по официальным данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы СО РАН, произошло в 8:30, его эпицентр находился между Харино и селом Девкино на глубине 14 километров. Сейсмологи говорят, что оно стало рекордным для нашей области.
— А вы что, про наше землетрясение приехали писать? — удивляется Светлана, продавщица сельского магазинчика в Харино, заметив корреспондентов НГС. — Я умывалась, на часах было где-то без двадцати девять. А у нас на кронштейнах висит обогреватель объемом 50 литров. Слышу: «Дуф-дуф-дуф!». Поворачиваюсь — а он прям по стене стучит. Это продолжалось несколько секунд. Дочь беременная из спальни вышла, напуганная, говорит: «Мам, так и родить можно!». Говорит, над кроватью стенка шаталась, забрякали все стаканчики в доме.
Местные подобным толчкам действительно не удивляются и говорят: «Что тут такого».
— Бывают регулярно взрывы на карьере, иногда от них двери хлопают. А землетрясение летом было как-то, качало нас, а чтобы прям большие тряски, чтобы что-то трескалось — нет. На этот раз, наверное, стены разве что ходили, — рассказывает Светлана.
Светлана имеет в виду техногенные взрывы на угольном разрезе, который входит в компанию АО «Сибирский антрацит» — он расположен в паре километров от Харино. Такие взрывы, со слов местных, бывают часто, как и сильный ветер вроде сегодняшнего. Так что разобрать, откуда шум и что и от чего падает, им сложно.
— Это не первое уже землетрясение, но оно нас не пугает. Уже раз пять за полтора года такое было, — вспоминает Василий, житель Харино. — Тряхнуло маленько — и всё, мы даже не сразу и поняли. Я пил чай на кухне за столом — стол немного подпрыгнул. Уже привычно.
— Я на огороде в этот момент работал — ничего не заметил. А супруга была дома, сказала: «Тряхануло хорошо». У меня машины затряслись, фонарик во дворе упал. Нечасто у нас такое происходит, но так сильно ещё не было, — вторит Василию его сосед Александр, чей дом находится на окраине деревни.
Особенно сильно землетрясение ощутили люди, которые живут в радиусе 10 километров от эпицентра. В эту зону попали деревни Харино, Девкино, Усть-Чём и Белово. Отголоски землетрясения на этот раз дошли и до Искитима с Новосибирском. Об этом утром жители Академгородка и ОбьГЭСа сообщили в редакцию НГС.
— Я в центре Академгородка живу, в хрущёвке, на последнем, четвёртом, этаже. В 8:30 проснулась — у меня задребезжали стёкла. Я соскочила, думаю: что, землетрясение, что ли, началось? Документы приготовила. Но потом посмотрела: наверное, думаю, от сильного ветра.
Сейсмологи считают, что причина подземных толчков под Новосибирском — техногенная. Как объяснил корреспонденту НГС директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов, это «активизация реакции на усиление развития добычи угля».
— Это реакция среды на сильное техногенное воздействие. Реакция на перемещение масс: в одном месте идёт разгрузка, в другом нагрузка, создаётся напряжение, которое приводит к разрядке. Нужно изучать, устанавливать режимы [добычи угля]. Среда может реагировать пластично, но если ты добываешь так, что не даёшь ей шанса к релаксации, бесконтрольно к сейсмическим процессам, то она отвечает землетрясением, — пояснил Александр Еманов.
Учёный отметил, что магнитуда землетрясений под Новосибирском из-за этого нарастает с каждым разом. В Искитимском районе действительно часто происходят землетрясения, но они менее заметны — их магнитуда обычно не превышает 2–3 баллов. Последнее сильное ощущали в январе этого года — 4,4 балла, но их заметили только в Линёво и Искитиме. В декабре сейсмологи фиксировали землетрясение магнитудой 4,2 балла в Краснозёрском районе, а до этого — еле заметное в Черепаново.
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