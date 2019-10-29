Тяните за хвостик, колите в глаз: как сделать из тыквы фонарь на Хеллоуин

Чтобы одолеть нечистую силу, нужно поставить в доме фонарь Джека, вырезанный из тыквы. И конечно же, запастись недюжинным чувством юмора

В ночь на 1 ноября мир отметит Хеллоуин — считается, как только на землю опустится тьма, на этот свет устремятся потусторонние силы. Чтобы отгонять нечисть, принято ставить в доме так называемый светильник Джека — вырезанный из тыквы образ головы с жутким оскалом. Внутри устанавливают зажженную свечу — нагнать страху.



Этот атрибут праздника очаровывает загадочностью и красотой.



Как превратить тыкву в фонарь — в инструкции наших коллег UFA1.RU. Колдовать над фонарем помогла художник Юлия Реутова.

