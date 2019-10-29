Тяните за хвостик, колите в глаз: как сделать из тыквы фонарь на Хеллоуин

В ночь на 1 ноября мир отметит Хеллоуин — считается, как только на землю опустится тьма, на этот свет устремятся потусторонние силы. Чтобы отгонять нечисть, принято ставить в доме так называемый светильник Джека — вырезанный из тыквы образ головы с жутким оскалом. Внутри устанавливают зажженную свечу — нагнать страху.
Этот атрибут праздника очаровывает загадочностью и красотой.
Как превратить тыкву в фонарь — в инструкции наших коллег UFA1.RU. Колдовать над фонарем помогла художник Юлия Реутова.
Видео: Елена Жилинская
Шаг 1. Определитесь с инструментами
Тыква, ножик, резец или другой аналогичный инструмент и свечи.
Тыкву лучше выбрать мягкую, неспелую. Резать такую будет проще.
Шаг 2. Я тебя рисую
Вначале определите, какое «лицо» будет у вашей тыквы. Введите в интернете «шаблон тыква» и обнаружите массу примеров. Распечатайте понравившуюся рожицу на бумаге А4.
Шаг 3. Готовьте кнопки
Шаблон используйте как трафарет, приложите его к тыкве. Прорежьте на овоще линии глаз и рта. Чтобы делать это было легче, закрепите шаблон канцелярскими кнопками. Когда проделаете дырки, снимите шаблон.
Шаг 4. Следите за руками
Следующий шаг — убрать всю мякоть. Для этого сделайте аккуратные надрезы в форме шестиугольника вокруг крышки тыквы и потяните за хвостик. Когда уберете все внутренности, крышку не закрывайте.
Шаг 5. Еще немного порежем
Сейчас вам предстоит сделать более глубокие надрезы на тыкве. Предварительно можно обвести контуры глаз и рта фломастером, а можно сразу взять в руки ножик и по намеченным линиям сделать глубокие прорези — кому как удобнее.
Шаг 4. Тяни-толкай
Когда полностью «обведете» ножом контуры, нажмите на вырезанный участок тыквы с внутренней стороны, чтобы вытолкнуть его.
Шаг 5. Последний штрих
Чтобы будущий фонарь выглядел симпатично, отшлифуйте ножиком все линии глаз и рта.
Шаг 6. Свечи на старт
Тыква-фонарь для Хеллоуина готова. Остается только зажечь свечу, поставить ее внутрь и закрыть крышку.
Шаг 7. Тушите свет!