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Тяните за хвостик, колите в глаз: как сделать из тыквы фонарь на Хеллоуин

Любители праздника останутся в восторге

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Чтобы одолеть нечистую силу, нужно поставить в доме фонарь Джека, вырезанный из тыквы. И конечно же, запастись недюжинным чувством юмора

Чтобы одолеть нечистую силу, нужно поставить в доме фонарь Джека, вырезанный из тыквы. И конечно же, запастись недюжинным чувством юмора

В ночь на 1 ноября мир отметит Хеллоуин — считается, как только на землю опустится тьма, на этот свет устремятся потусторонние силы. Чтобы отгонять нечисть, принято ставить в доме так называемый светильник Джека — вырезанный из тыквы образ головы с жутким оскалом. Внутри устанавливают зажженную свечу — нагнать страху.

Этот атрибут праздника очаровывает загадочностью и красотой.

Как превратить тыкву в фонарь — в инструкции наших коллег UFA1.RU. Колдовать над фонарем помогла художник Юлия Реутова. 

Видео: Елена Жилинская

Шаг 1. Определитесь с инструментами 

Тыква, ножик, резец или другой аналогичный инструмент и свечи.

Тыкву лучше выбрать мягкую, неспелую. Резать такую будет проще.

Шаг 2. Я тебя рисую

Вначале определите, какое «лицо» будет у вашей тыквы. Введите в интернете «шаблон тыква» и обнаружите массу примеров. Распечатайте понравившуюся рожицу на бумаге А4.

Шаг 3. Готовьте кнопки

Шаблон используйте как трафарет, приложите его к тыкве. Прорежьте на овоще линии глаз и рта. Чтобы делать это было легче, закрепите шаблон канцелярскими кнопками. Когда проделаете дырки, снимите шаблон.

Шаг 4. Следите за руками

Следующий шаг — убрать всю мякоть. Для этого сделайте аккуратные надрезы в форме шестиугольника вокруг крышки тыквы и потяните за хвостик. Когда уберете все внутренности, крышку не закрывайте.

Шаг 5. Еще немного порежем

Сейчас вам предстоит сделать более глубокие надрезы на тыкве. Предварительно можно обвести контуры глаз и рта фломастером, а можно сразу взять в руки ножик и по намеченным линиям сделать глубокие прорези — кому как удобнее.

Шаг 4. Тяни-толкай

Когда полностью «обведете» ножом контуры, нажмите на вырезанный участок тыквы с внутренней стороны, чтобы вытолкнуть его.

Шаг 5. Последний штрих

Чтобы будущий фонарь выглядел симпатично, отшлифуйте ножиком все линии глаз и рта.

Шаг 6. Свечи на старт

Тыква-фонарь для Хеллоуина готова. Остается только зажечь свечу, поставить ее внутрь и закрыть крышку.

Шаг 7. Тушите свет!

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Хэллоуинфонарь из тыквы

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    29 окт 2019 в 15:34

    Всем выпишу лещеков за идиотские наряды...

    Секретарша чопа
    29 окт 2019 в 15:33

    Больше кабачки люблю.Тыквы не очень.кабачок он универсален.не только для еды.❤️

    Точняк
    29 окт 2019 в 15:32

    Нам директор в чопе выдал униформу праздничную.Будем пугать всех своим внешним видом в честь праздника)))