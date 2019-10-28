28 октября понедельник
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 64.00
eur 71.12

Темы

СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 64.00
eur 71.12

Все новости

Все новости
Стиль и красота
Истории

«Мне отказали в помощи»: фигуристая сибирячка называет себя сестрой Ксении Бородиной (правда похожи?)

Недавно девушка переехала в Москву — совсем близко к знаменитой родственнице

Поделиться

2 865
23 Обсудить
А вы замечаете сходство?

А вы замечаете сходство?

Год назад редакция SHE.НГС писала про девушку, которая избавилась от болезненной любви к зависимому человеку и вышла замуж за боксера. История Лизы Фроловой тогда помогла сибирячкам понять, что надо перестать спасать мужчин, которые их не ценят, и начать спасать себя. Несколько дней назад Лиза сделала в своем микроблоге громкое заявление — она сказала, что является сестрой известной телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной. НГС попытался разобраться в этой запутанной истории.

На своей странице в instagram Елизавета Фролова отметила, что не общается с известной родственницей из-за того, что Ксения не стала ей помогать.

— Уже не получится, наверное, это скрывать. Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи. (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.). Это объявление сибирячка сделала в сторис, и оно неожиданно быстро распространилось по Сети и дошло до самой Ксении.

Телеведущая также прокомментировала информацию о наличии тайной сестры. 

— Я знать не знаю, кто это. У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки. Ответила Ксения в сторис на своей странице.

Корреспондент НГС написала Лизе сообщение с просьбой прояснить ситуацию.

— Нет времени, — лаконично ответила предполагаемая родственница известной телеведущей.

Недавно Лиза переехала в Москву. Возможно, именно с этим связана ее повышенная занятость.

— Переезд у нас был достаточно спонтанный — мы были не готовы абсолютно. За 2 недели хорошо подготовили только Феликса (собаку. — Прим. ред.), нашли билеты и отель.

Блогер посчитала, что переезд в Москву ей обошёлся в полмиллиона рублей. 

— Если вычесть расходы на отдых, билеты маме, то выйдет дешевле. Но я все равно удивляюсь, как люди умудряются переезжать на 50,000₽!

Как вы думаете, Ксения Бородина и Лиза Фролова могут быть сестрами?

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    Ксения Бородина"Дом-2"

    оцените материал

      Поделиться

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (23)

      !!!
      28 окт 2019 в 17:39

      Какой позор творится на нгс.
      Заплаченное за рекламу бабло теперь рулит новостями.

      Норман Озборн
      28 окт 2019 в 17:42

      НГС, ну опять снизу постучали? Вы уже даже не из жёлтой прессы бред перепечатываете, а просто напрямую из соцсетей...

      Аноним
      28 окт 2019 в 17:37

      Что-то не увидел особой "фигуристости". Грудь так вообще практически отсутствует. Опять кликбейт...