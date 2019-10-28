«Мне отказали в помощи»: фигуристая сибирячка называет себя сестрой Ксении Бородиной (правда похожи?)

А вы замечаете сходство? Фото: Елизавета Фролова / wikipedia.org

Год назад редакция SHE.НГС писала про девушку, которая избавилась от болезненной любви к зависимому человеку и вышла замуж за боксера. История Лизы Фроловой тогда помогла сибирячкам понять, что надо перестать спасать мужчин, которые их не ценят, и начать спасать себя. Несколько дней назад Лиза сделала в своем микроблоге громкое заявление — она сказала, что является сестрой известной телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной. НГС попытался разобраться в этой запутанной истории. На своей странице в instagram Елизавета Фролова отметила, что не общается с известной родственницей из-за того, что Ксения не стала ей помогать.

— Уже не получится, наверное, это скрывать. Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи. (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.). Это объявление сибирячка сделала в сторис, и оно неожиданно быстро распространилось по Сети и дошло до самой Ксении.

Телеведущая также прокомментировала информацию о наличии тайной сестры. — Я знать не знаю, кто это. У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки. Ответила Ксения в сторис на своей странице.

Корреспондент НГС написала Лизе сообщение с просьбой прояснить ситуацию. — Нет времени, — лаконично ответила предполагаемая родственница известной телеведущей. Недавно Лиза переехала в Москву. Возможно, именно с этим связана ее повышенная занятость. — Переезд у нас был достаточно спонтанный — мы были не готовы абсолютно. За 2 недели хорошо подготовили только Феликса (собаку. — Прим. ред.), нашли билеты и отель. Блогер посчитала, что переезд в Москву ей обошёлся в полмиллиона рублей.

— Если вычесть расходы на отдых, билеты маме, то выйдет дешевле. Но я все равно удивляюсь, как люди умудряются переезжать на 50,000₽!