Группа разбора: как создать хаос на перекрёстке, делая всё по правилам

При развороте возник конфликт с водителем красного Chevrolet Aveo Фото: читатель сайта

Валерий хотел развернуться на широком перекрёстке строго по правилам, но попал сразу в две аварийные ситуации. И хотя контактов удалось избежать, остаётся вопрос — почему всё пошло не так?



Видео: Сершшш / YouTube

Траектория разворота на обычном перекрёстке не оговорена правилами, поэтому вопрос о том, разворачиваться ли через центр или у начала пересечения, не имеет однозначного ответа. Допустимы оба варианта, и в зависимости от конфигурации перекрёстка предпочтительным бывает тот или иной. В целом безопаснее разворачиваться по малому радиусу, чтобы стоящие позади автомобили не попытались обогнуть вас слева — они могут думать, что вы готовитесь повернуть, а не развернуться.



Но в данном случае перекрёсток сложный — он не только широкий, но и имеет разделительные полосы и трамвайные пути. Знаки движения по полосам запрещают поворот на первом пересечении, но дальше висят знаки, разрешающие поворот налево, а с ним — и разворот.

Знаки запрещают разворот на первом пересечении, но не запрещают на втором (из левой полосы) Фото: сервис Google.Maps

— При наличии поперечных трамвайных путей или сплошной разметки на пересечении разворот необходимо выполнять по большому радиусу, огибая центр перекрёстка, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Об этом прямо говорит пункт 9.1 (1). Ситуация на видео из этого разряда. Тем более что разворот по малому радиусу здесь однозначно запрещают знаки движения по полосам.

Попытка развернуться по малому радиусу на таком пересечении интерпретируется как кратковременное движение по встречной полосе и влечёт непропорционально суровое наказание: по части 4 статьи 12.15 КоАП грозит штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода — как за обгон через сплошную.

— Известны как минимум три решения Верховного суда РФ, когда такой разворот приравнивали к двум поворотам налево и действительно лишали водителей прав, — добавляет Юрий Панченко.



Но попытка Валерия выполнить правила привела к тому, что на широком перекрёстке его опередила слева другая машина и траектории пересеклись. Формально Валерий всё равно имел приоритет, потому что при нерасчётном конфликте траекторий пункт 8.9 ПДД отдаёт приоритет автомобилям, находящимся справа.

Другое дело, что автомобиль, ехавший позади Валерия, не мог предугадать манёвр автора — у машины есть поворотники, но нет разворотников. Проблему можно решить, нарисовав на пересечении разметку, которая определяет точные траектории движения, но и это не всегда помогает. Разметочная траектория часто не совпадает с интуитивной (водители же любят срезать углы), поэтому по мере её стирания или погребения под снегом хаос возвращается.

— При такой конфигурации перекрёстка разворот небезопасен, — считает Юрий Панченко. — Я бы повесил здесь знак «Разворот запрещён».

Потеряв время на спор с водителем Aveo, Валерий не успел покинуть пересечение, когда поперечный поток тронулся на свой зелёный, вытеснив автора видео на разделительную полосу.



Правда опять на стороне Валерия: пункт 13.8 ПДД требует от автомобилей, которые начинают движение на зелёный, пропустить тех, кто завершает манёвр на перекрёстке. Исключением являются широкие перекрёстки со стоп-линиями перед въездами на промежуточные пересечения, которые требуют учитывать сигналы соответствующих светофоров (пункт 13.7 ПДД).

С другой стороны, тронувшиеся автомобили не могли предполагать, что Валерий хочет развернуться — в момент начала их движения он как раз пререкался с водителем Aveo. И для него, вероятно, безопаснее было подождать на трамвайных путях, хотя правила и не оговаривают такую возможность. Разворот при кажущейся простоте манёвра таит в себе скрытые риски, которые нужно учитывать всем сторонам. Например, в конце разворота водитель нередко упирается в поток пешеходов (как и в нашем случае), которые начинают движение за зелёный сигнал. В прошлом выпуске «Группы разбора» мы уже выясняли, что в этом случае их нужно пропускать. Разворот запрещён на пешеходных переходах, в тоннелях и на мостах, на железнодорожных переездах, вблизи остановок маршрутного транспорта и там, где видимость дороги составляет менее 100 метров.