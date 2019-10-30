«При неблагоприятных обстоятельствах — до 70 рублей за доллар»: каким будет курс рубля к концу года

Подешевеет рубль или подорожает? Об этом мы поговорили с экспертами Фото: Екатерина Калиневич

На последнем заседании Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 6,5%. Журналист НГС узнал у экспертов, как это повлияет на курс рубля, к каким последствиям приведёт и как может измениться курс доллара/евро к концу 2019 года.

Снижение ключевой ставки. Зачем? И при чем тут низкие зарплаты?

25 октября Центральный Банк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%.

— Произошло это в связи с тем, что снизились инфляционные ожидания. Банком России планировалось, что за 2019 год уровень инфляции будет на уровне 4–4,5%, но по факту он снизился до 3,2–3,7%. В итоге Банк России ожидает, что уровень инфляции за 2019 год будет в районе от 3,5 до 4%. Это достаточно низкий показатель. Меньше, чем ожидалось и чем планировалось в начале этого года, — поясняет доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг.



Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина считает, что это запоздалая реакция Центробанка на снижение потребительского спроса и ухудшение деловых настроений.

Эксперты говорят о том, что реальные доходы населения снизились, бизнес находится в депрессии Фото: Александр Ощепков / НГС

— Изменение в потребительском поведении, которое выражается в снижении спроса населения, — результат низкой динамики заработных плат, а по сути реальное снижение доходов населения. И несмотря на попытки Росстата убедить население, что его доходы растут, пусть даже в незначительных процентных пунктах, показатель снижения потребительского спроса это не подтверждает. Частота принятия в текущем периоде Банком России решений о последовательном снижении процентной ставки с интервалом максимум в полтора месяца даёт понимание напряжённости ситуации с падением темпов развития экономики в целом, — считает Ирина Газизулина.

Почему это нужно было сделать раньше

По мнению Ирины Газизулиной, это нужно было сделать ещё год назад.

— Когда ещё бизнес не был в такой депрессии, а сегодня он с трудом переживает и переваривает ужесточающиеся требования регулятивного характера. И население за это время существенно обеднело, а низкий показатель инфляции, фиксируемый Банком России, не имеет ничего общего с реальной стоимостью возросших затрат населения на проживание, — замечает эксперт.



Она уверена, что это не последнее снижение процентной ставки в этом году и это может положительно сказаться на укреплении курса национальной валюты.

По мнению экономистов, ЦБ и дальше будет понижать ключевую ставку, чтобы спасти ситуацию Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Как это поможет укреплению рубля

Ирина Газизулина сравнивает эту ситуацию с той, которая была в прошлом году, когда Центробанк к концу года повысил повысил процентную ставку до 7,75%,

— В результате чего пошло резкое обесценение национальной валюты, и за последние 10 рабочих дней до конца года она обесценились на 5%. Сегодня мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию, и это внушает оптимизм. Невысокая волатильность валюты, скорее всего, сохранится до конца года, если не вмешаются в данную ситуацию внешние риски, — считает Ирина Газизулина.

Доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Плеханова Тлеш Мамахатов думает, что, скорее всего, снижение ключевой ставки не отразится на курсе рубля: в большей степени на него будут влиять цены на нефть и темпы инфляции в России, а также возможное введение новых санкций в отношении России и результаты торговой войны между США и Китаем.



Каким будет курс рубля к концу 2019 года

На 25 октября курс рубля составлял около 64 рублей за доллар. При этом стоимость барреля нефти марки «Брент» равнялась 61,6 доллара с трендом роста за последнюю неделю, отмечает Тлеш Мамахатов.

Эксперты считают, что курсы доллара и евро не будут значительно колебаться Фото: Густаво Зырянов / НГС

— Но прогноз цены на нефть на конец 2019 года колеблется от 58 долларов за баррель до 65 в зависимости от уровня спроса на мировом рынке и динамики развития ситуации на Ближнем Востоке, в нефтедобывающем регионе. Прогнозируется курс в объёме 66–67 рублей за доллар и при неблагоприятном стечении обстоятельств — до 70 рублей, но не более того, к концу года, — предполагает эксперт.

Татьяна Гениберг говорит, что до конца декабря курс доллара и евро будет ещё падать, а непосредственно на Новый год будут определённые колебания в сторону увеличения.

— Колебания ожидаются, так скажем, в небольших диапазонах. В связи с тем, что ситуация уже устоялась, эти колебания существенного изменения на рынок не вносят, — комментирует Татьяна Гениберг. При этом она советует тем, кто собирается покупать валюту, делать это сейчас.

