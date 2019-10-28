«Поставлю, когда нужно будет ехать в Африку». Многодетная мама — о том, почему она против прививок

А вы ставите прививки? Пишите свое мнение за или против в комментариях под этой колонкой — обсудим вместе Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске вовсю идет вакцинация против гриппа. Ставить или не ставить прививки — неисчерпаемая тема для спора медиков и антипрививочников. Каждый из них отстаивает свою правду и приводит свои примеры. Недавно НГС опубликовал колонку главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Новосибирской области. Она раскритиковала аргументы людей, которые наотрез отказываются от вакцинации. Мы решили, что будет справедливо дать возможность людям с другой точкой зрения высказать свою позицию. Татьяна Ивлева, мама четверых детей, поставила прививки двум старшим детям, а младшим уже не стала. Почему — она объяснила в своей авторской колонке. Далее от первого лица.



Я — мама четверых детей. Я не фанатичная и ярая антипрививочница, просто считаю, что всё должно быть обдуманно и осмысленно, а польза от прививок должна быть больше, чем риск осложнений от них же.

Хочу поделиться своим опытом и наблюдениями за здоровьем детей, так как могу сравнить реакции организма привитого и не привитого ребёнка.

Старшей дочери скоро 18, ей поставлены все прививки. Когда она была маленькой, то нас даже не спрашивали, хотим мы этого или нет. Сыну 9 лет, ему я решила ставить прививки только после года. К тому моменту уже что-то узнала про то, как вакцинация действует на иммунную систему. Решила, что пусть немного оклемается в этом мире, выработает свой иммунитет.

Третьей дочери БЦЖ (от туберкулёза) поставили вовремя, правда потом, когда я узнала про эффективность этой прививки, пожалела. Мы как-то попали в ожоговый центр, там были бомжи с обморожениями, а я очень боялась туберкулёза. Когда подошёл педиатр, я сказала, что у нас БЦЖ, он рассмеялся: «Будто это ваше БЦЖ кого-то от туберкулёза спасало». Я спросила, зачем тогда ставят. Он ответил, что надо, вот и ставят.



Третий ребёнок привит и от полиомиелита. Прививки от этой болезни я поставила всем детям (у четвёртого это единственная прививка). Посчитала нужным это сделать, так как несколько лет назад в связи с потоком приезжих из ближнего зарубежья появились случаи заболеваний. А это действительно реальная опасность.

У меня была возможность сравнить, как работают защитные функции организма у привитых и у не привитых детей. Те, которые не привиты, справляются с гриппом и ОРВИ гораздо быстрее, легче и чаще без осложнений. А старшие, которые привиты, почему-то болеют по полной программе.

У старших детей обнаружились аутоиммунные заболевания. У сына астма, а у дочери очень редкое аутоиммунное заболевание «склеродермия». Мы ездили в Москву, в НИИ ревматологии, собирались даже в Израиль. По протоколу у нас как: не помогают гормоны — значит химия. А поможет химия или нет — никто не знает. В итоге пошли к гомеопату. И специалист, которая нас приняла, — дипломированный врач-иммунолог, подробно рассказала про действие прививок и про ущерб, который они могут нанести иммунной системе. Через полгода лечения гомеопатией болезнь перестала прогрессировать. Ещё через год пятна на коже сгладились.



Все мои дети переболели коклюшем — и те, что были привиты, и те, что не привиты. Болели абсолютно одинаково. Полтора месяца врач отказывалась ставить диагноз. Говорили, что ОРВИ. А у нас были симптомы как по учебнику: приступообразный кашель по ночам. У человека выпучиваются глаза, открывается широко рот, вываливается язык, как будто он хочет что-то выкашлять, но не может. И тут важно просто сразу начать терапию, тогда не будет никаких последствий. Но диагноз вовремя не поставили, с младшим ребёнком мы попали в реанимацию. Муж тоже заболел, а я нет, так как в детстве коклюшем переболела.

Я не понимаю, зачем в детстве ставить прививку от краснухи, если она ставится на 12 лет. Страшно заболеть краснухой в половозрелом возрасте, особенно женщине во время беременности. Но я считаю, что можно поставить прививку, уже будучи взрослой, перед планированием беременности. А чем краснуха опасна для девочки в первые 12 лет? Это не смертельная болезнь, я переболела в детстве краснухой и живу спокойно.



То же самое от паротита. Он страшен только половозрелым мужчинам. Если не переболел в детстве, можно потом и поставить, подстраховаться. Поэтому самый лучший способ защитить организм от этих заболеваний — чтобы он сам выработал антитела после болезни.

По поводу столбняка. Если есть риск заражения, например, наступили на ржавый гвоздь, в любом случае её поставят уже по факту.

К прививкам от гриппа у меня особое отношение. Несколько лет назад я поставила себе прививку от этого вируса. Через три дня сильно заболела, температура была под 40. И когда начался всплеск заболеваемости гриппом, то я переболела со всеми ещё раз. И вообще мне кажется, что пик болезней начинается через какое-то время после массовых прививок, так как появляется больше носителей вируса.

Мы не ставим прививку от клещевого энцефалита. Встретишь ты или нет клеща энцефалитного — не знаешь, и зачем давать нагрузку энцефалита детям? Тем более что клещ передаёт массу других вирусов. Я считаю, что лучше детей закалять, обеспечивать им правильное питание, чтобы формировался сильный иммунитет и организм вовремя справился с болезнью.



Конечно, если бы пришлось ехать куда-то, где очень большой процент клещевого энцефалита, на Алтае, например, я бы поставила. Или, например, если нужно ехать в Африку, а там лихорадка Эбола. Конечно, я поставлю прививку и не буду стоять с выпученными глазами и кричать, что я — антипрививочница. Не спорю, есть фанатики. Но любые фанатики, в любой сфере — неадекватные люди. Просто всегда нужно думать, взвешивать за и против.

По моему мнению, ажиотаж и давление, когда говорят, что нужно обязательно ставить все прививки, а родители, которые их не ставят, — чокнутые и не желают добра своим детям, — всё это идёт от фармацевтических компаний, которые делают огромные деньги на вакцинах.

В детском саду я говорю: «Вы мне дайте письменную гарантию того, что после этой прививки ничего не случится, что у моего ребенка не будет таких-то осложнений». Но гарантий таких мне никто дать не может, потому что никто не знает, будут они или нет.

Так что я считаю, что прививки необходимо ставить тогда, когда действительно есть риск, угроза. А когда просто так, на всякий случай, от всего подряд, не изучив все риски и последствия, — нет. Тем более что на первом году жизни, когда организм ребёнка ещё только учится существовать в этом мире, когда формируется иммунитет. Ведь помимо антител к вирусам в составе вакцин много небезопасных, не выводимых из организма веществ, последствий присутствия которых никто не сможет предугадать. А нести ответственность за качество и последствия тоже никто не будет. К сожалению, такова реальность в нашей системе здравоохранения.

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