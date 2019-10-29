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Полина Герасимова

Психолог, магистр психологии, специализирующийся на сложностях в сексуальной cфере
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Полина Герасимова

Психолог, магистр психологии, специализирующийся на сложностях в сексуальной cфере

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Он и она
Мнение

«Не все выиграли в биологическую лотерею»: НГС узнал, почему вам никогда не будет все равно на чужое мнение

Психолог — о том, что принятие себя всегда связано со сравнением и стыдом за свои несовершенства

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Только несколько лет назад в широком доступе появились советы по принятию себя. До этого такая опция не пользовалась спросом

Только несколько лет назад в широком доступе появились советы по принятию себя. До этого такая опция не пользовалась спросом

Слова «феминизм», «бодипозитив» и «принятие себя» прочно обосновались в нашем лексиконе. Но у многих возникает непонимание, зачем это нужно — раньше ведь и без этого как-то жили. Было модно худеть и стараться походить на красоток с музыкальных каналов. Есть и другая точка зрения: примешь себя и покатишься по наклонной вниз — начнешь есть все подряд и наберешь лишний вес. По мнению психолога Полины Герасимовой, идея про «принятие» — это часто про сравнение и стыд. Мы сравниваем себя с другими, пока являемся частью социума, и когда проигрываем этот бой — пытаемся обесценить соперника. И даже если кто-то и правда встал на тернистый путь «любви к себе» — этот путь нельзя назвать коротким и у него нет конца. Публикуем авторскую колонку психолога на эту тему.

— На самом деле бодипозитив стал ответом на дискриминацию людей по внешнему виду и коммерциализированную красоту. Социальное одобрение такой дискриминации и стандартов красоты привело к тому, что все больше людей стали страдать дизморфофобией (чрезмерной озабоченностью незначительным дефектом или особенностью своего тела) и расстройствами пищевого поведения, которые зачастую начинаются после первого диетического опыта. Женщины соглашаются на болезненные и не всегда безопасные косметологические и хирургические процедуры, лишь бы их лицо и тело соответствовали современным требованиям стандартов красоты

Мы себя регулярно сравниваем с этими стандартами и часто не выдерживаем сравнения. Что в общем-то логично — не все из нас выиграли в биологическую лотерею и получили набор генов, подаривших коммерчески красивую внешность. 

Люди с завистью смотрят на везунчиков или тех, кто с помощью титанических усилий (а часто и за счет вреда физическому благополучию) получил «внешность мечты»

Люди с завистью смотрят на везунчиков или тех, кто с помощью титанических усилий (а часто и за счет вреда физическому благополучию) получил «внешность мечты»

Или на тех, кто плевать хотел на эти самые стандарты и вполне счастливо живет в том теле, которое он получил в наследство от своих предков. 

Чтобы чувствовать себя комфортно в своем теле и сохранить самооценку, мы обесцениваем других — ведь если они не очень, то со мной-то все в порядке

Но мы сравниваем себя с другими не потому, что нам так хочется, а потому что нас с детства этому научили: оценки в школе, любимая фраза родителей «вот Марина то, а ты…» и так далее. С глянцевых обложек томно смотрят худосочные модели. Тонкие-звонкие голливудские красотки блистают на красных дорожках или в блокбастерах в прекрасно сидящей одежде. Из всех пабликов кричат о том, «как я похудела на 10, 20,30... кг», с фотками до и после. Каждый врач считает своим долгом указать на объемы и настоятельно рекомендовать снизить вес (читай — «не жрать»).

И все это приводит к нему — его величеству стыду. Именно его мы переживаем, сравнивая себя с разного рода стандартами

И все это приводит к нему — его величеству стыду. Именно его мы переживаем, сравнивая себя с разного рода стандартами

Мне так же как и другим бывает стыдно. Стыдно ходить без макияжа, потому что мое лицо покрывается красными пятнами и я выгляжу как запойный алкоголик. Бывает стыдно за мой вес, особенно в примерочных, спортзале или на фото. Бывает стыдно высказать свое мнение, сказать о своих желаниях или потребностях. Мне бывает стыдно сказать, что я отличный психолог. А иногда я переживаю жуткий стыд за свой голос, манеру речи и даже форму ушей и носа.

Причина? У нас у всех она одна и та же — сравнение себя с общепринятыми стандартами.

Процесс принятия себя сложный, а главное бесконечный. Мы никогда не достигнем вечной любви к себе. И дело тут не в том, что вы или я плохо стараемся.

Во-первых, наш мозг каждую минуту совершает огромную работу: он постоянно обеспечивает нас ощущением, что наше тело является нашим. Как только происходит что-то (недостаток кислорода или стресс), эта связь ослабевает. То есть по большому счету мы вынуждены постоянно «соединяться» с собственным телом. Только мы привыкаем к нему молодому и красивому, как вдруг «тут отвисло, там отвалилось», и процесс принятия начинается заново. Новая морщина? Привет, принятие! Прыщ? И снова образ тела перестраивается и «осваивается» нашим сознанием.

Во-вторых, мы просто люди и у нас одно и то же событие может вызывать совершенно разные эмоции. Представьте, что перед вами ваш любимый торт. Скорее всего, вы почувствуете радость. Теперь представьте, что вы съели кусочек. Какая эмоция? Наверное, удовольствие? А теперь представьте, что вы съели столько кусочков, что вас уже слегка подташнивает. Вероятнее всего, вы почувствуете отвращение. Торт не менялся, он остается таким же вкусным, но эмоции изменились. Так и с собой. Мы устроены так, что способны переживать эмоции не только к торту, но и к себе. И эти эмоции очень и очень разные.

Поэтому фразы «просто прими себя» или «полюби себя» часто звучит как «да ты успокойся» или «просто не пей», сказанные человеку с алкогольной зависимостью, или как «хватит есть» для человека с расстройством пищевого поведения, или «соберись» для кого-то в глубокой депрессии.

Принятие себя — это непростой путь, связанный с проживанием внутреннего эмоционального опыта, который зачастую бывает и болезненным, и травматичным, и радостным, потому что отражает нашу уникальность.

А вы принимаете себя «таким, какой есть» или боретесь с недостатками каждый день?

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    бодипозитивкак полюбить себядиеты

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      КОММЕНТАРИИ (38)

      Весёлый НЕ молочник
      29 окт 2019 в 12:14

      любые разговоры на тему бодипозитива или люби себя таким какой ты есть , это элементарная СЛАБОСТЬ характера . Или самый лёгкий путь в решении проблемы - не решить её , а смириться с ней . Любить себя нужно , но так же нужно разумно критиковать себя и стремиться к лучшему ...иначе ты скатишься до уровня животного , будешь кушать помои , вместо душа вылизывать свои подмышки вытирая платочком грязь между складок жира и при этом бодипозитивно улыбаться отворачивающимся от тебя людям . Все хорошо в меру . В том числе и бодипозитив .

      29 окт 2019 в 12:09

      господи боже мой
      десмонд моррис, голая обезьяна. вторая часть книги под названем "людской зверинец"
      все объяснения там.
      если очень кратко - вся проблема в вечном осознании (ощущщении) собственого превосходства и неполноценности вместе таким же осознании (ощущении) превосходства и неполноценности окружающих
      борьба этих противоположностей постоянно приводит человека к борьбе за статус, а если не получается - борьбе за иммитацию статуса.

      и ничего не бомбит так сильно, как ощущение собственной заурядности в толпе таких же заурядностей.

      Фото пользователя
      29 окт 2019 в 12:27

      Для того, чтобы перестать завидовать коммерческой красоте, надо четко понимать, что всю ее можно снять тряпочкой. Да, модель на подиуме выглядит эффектно, но без грима, без красивого платья, туфель - это обычная серая мышь из категории "суповой набор".
      А вообще я понимаю "генетическую лотерею" сугубо так: родился без врожденных дефектов и пороков - капец как повезло! То есть для меня это вопрос здоровья, а не внешности. Так-то любую мордашку можно сделать интересной и привлекательной.