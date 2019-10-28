Да что вы говорите?! Угадайте, что значат фразы, которыми вы пользуетесь каждый день

Раньше мы узнавали, как называют жителей разных городов и регионов, пытались понять школьный сленг и проверяли остаточные знания по ОБЖ. А теперь решили устроить серьезное и интересное испытание вашему внутреннему знатоку. Каждый из нас слышал (а кто-то и употреблял!) эти фразы, но почему они прижились, почему мы так говорим? А вы знаете?
Кто предлагал «вернуться к нашим баранам»?
Причастны ли к слову «катавасия» коты и Васи?
В каких случаях изначально говорили «до свадьбы заживет»?
Что за фанера летала над Парижем?
Откуда пошло выражение «остаться с носом»?
Что еще за «конь педальный»?
Кто подарил нам фразу «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить»?
Кто изобрел филькину грамоту?
В каком источнике впервые начали метать бисер перед свиньями?
После этой ноты Китая в 1958 году мир замер в ожидании Третьей мировой, но ничего не произошло. Какой фразой она вошла в наш словарь?
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