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Да что вы говорите?! Угадайте, что значат фразы, которыми вы пользуетесь каждый день

Кому говорили «до свадьбы заживет», какая связь у катавасии с котами и что еще за «конь педальный»?

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В русском языке больше тысячи фразеологизмов. Попробуете распознать хотя бы 10 из них?

В русском языке больше тысячи фразеологизмов. Попробуете распознать хотя бы 10 из них?

Раньше мы узнавали, как называют жителей разных городов и регионов, пытались понять школьный сленг и проверяли остаточные знания по ОБЖ. А теперь решили устроить серьезное и интересное испытание вашему внутреннему знатоку. Каждый из нас слышал (а кто-то и употреблял!) эти фразы, но почему они прижились, почему мы так говорим? А вы знаете?

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