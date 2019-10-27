Календарь для кудрявых и игрушки для взрослых: 3 странные идеи, на которые сибиряки собирают деньги

Екатерина Олешко, Ольга Щенятская и Владислав надеются реализовать свои идеи за счёт частных спонсоров — взамен они готовы дарить украшения, давать роли в фильме или назвать именем спонсора танк Фото: Planeta.ru

Фотограф из Новосибирска запустила на платформе Planeta.ru сбор денег на календарь с историями кудрявых людей — проект оказался успешным и успел собрать треть необходимой суммы, сотни перепостов в соцсетях и даже упоминания в СМИ. Журналист НГС Лиза Пичугина изучила идею «Кудрявого календаря» и нашла ещё два необычных краудфандинговых проекта из Новосибирска, которые надеются на поддержку рублём.

Не лохматая, а кудрявая

Фотограф Екатерина Олешко запустила сбор денег на «Кудрявый календарь», чтобы облегчить жизнь товарищам по кудрям. Так она сама признаётся в описании проекта.

Первые эскизы страниц календаря уже готовы Фото: Planeta.ru

— Выяснилось, что тема ухода за кудрявыми волосами вообще мало кому знакома. Я сама кудрявая, но долго думала, что просто лохматая. Я вытягивала волосы утюжком, делала кератиновое восстановление, обрезала секущиеся концы. Но оказалось, что ухаживать за кудрявыми и вьющимися волосами нужно по-другому, — рассказывает Екатерина Олешко.

Впрочем, календарь будет не столько про волосы, сколько про то, как себя принять, полюбить и научиться за собой правильно ухаживать. На каждый месяц календаря заготовлена реальная история одного кудрявого человека, первые эскизы будущего проекта уже готовы.

В благодарность за поддержку Екатерина Олешко будет отправлять открытки, календари, украшения, сертификаты на стрижку, консультацию психолога и фотосессию.

Всего сибирячка рассчитывает собрать 130 тысяч рублей. За месяц ей удалось получить пока только 38,5 тысячи.



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Живая коробка

Журналист и волонтёр приюта для бездомных животных Ольга Щенятская решила снять художественный фильм-инструкцию: что нужно, а что не стоит делать, если в ваши наверняка добрые руки попали бездомные животные.



Фильм, по задумке автора, должен помочь справиться с типичными проблемами тем, кому впервые пришлось столкнуться с бездомными животными Фото: Planeta.ru

— Группа детей — учеников театральной студии — отправляется на автобусе в другой город на творческий фестиваль. С ними, конечно, едут их мамы (и даже один папа!). Каждый думает о своём: семейные проблемы, беспокойство за детей — в общем, всё как обычно! И тут появляются они. Четверо щенков в коробке, которые переворачивают всё с ног на голову, — описывает сюжет будущего фильма Ольга Щенятская.

В основе фильма — реальные ситуации и истории, которые автор пережила сама или наблюдала в своём окружении. Описаны и приют, и мошенники, и столкновения с полицией. Фильм снимают в Новосибирске, а в качестве актёров задействованы простые горожане — правда, прошедшие спецобучение от преподавателей актёрского мастерства.

Фильм получил рабочее название «Отличная компания» и сейчас находится на финальной стадии производства. Съёмки ведутся уже больше двух лет, а за последние 3 месяца проект собрал чуть больше 75 тысяч рублей — это всего 20% от необходимых 370 тысяч. За поддержку деньгами авторы проекта предлагают открытки, постеры, экскурсию по Институту ядерной физики, посещение закрытой репетиции новосибирской группы «Р-636» и, например, участие в съёмках.

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Взрослые игрушки

Новосибирец Владислав сделал ставку на популярность игры World of Tanks и реального танкового биатлона, который транслируют даже федеральные каналы. Подумав, он предложил собственный вариант игры — с мини-танками.



Из такого вездехода Владислав предлагает сделать мини-танк: добавить ему кабину и пушку Фото: Planeta.ru

— Мы выходим из онлайна в реальный мир, а также опробуем на себе то, что доступно только военным танкистам, хоть и в уменьшенном варианте, — поясняет Владислав на странице проекта.

Мини-танки он собирается строить на базе вездеходов на гусеничном ходу, добавив к ним обшивку из металлических листов и пневматические пушки с маркерами, как в пейнтболе. Такой мини-танк сможет брать на борт водителя и стрелка и гонять по адаптированным танкобиатлонным трассам — как в большом танковом биатлоне, только маленьким. Можно устроить соревнования по биатлону, вызвать противника на танковую дуэль, а если добавить мини-танков — то и целую битву.

На проект Владиславу нужно 600 тысяч рублей: 300 тысяч на ещё один вездеход (один у него, видимо, уже есть), 80 тысяч — на превращение вездеходов в мини-танки, 20 тысяч — на форму танкистов, а остальное — на аренду эндуро-парка, где затею можно будет реализовать, и рекламу.



За 5 тысяч рублей спонсор проекта может, например, увековечить своё имя в мини-танке — заманчиво? Учитывая то, что за полтора месяца проект получил всего 2 рубля, кажется, нет.



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