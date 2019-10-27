Вы просто не умеете их готовить! Что полезного в макаронах и как на них похудеть

Диета бывает даже макаронной. Главное — правильно ей пользоваться Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Молочный суп с вермишелью, макароны по-флотски, лазанья, паста карбонара и, конечно, любимое всеми детьми блюдо — спагетти с сосисками. Кажется, на одних только макаронных изделиях можно прожить целую жизнь и вообще не задумываться о том, что ты будешь есть завтра. Но стоит ли придерживаться подобной диеты, как выбрать правильные макароны и какое сочетание продуктов потенциально опасно? Разобраться в этих и других вопросах рубрики «Интересно про еду» нам помогли диетолог Нина Торицына и бренд-шеф Иван Ануфриев.



Выбираем макароны правильно

Стоит учесть несколько нюансов. Во-первых, обратите внимание на сорт пшеницы. Производителям обычно нет смысла скрывать эту информацию, и она есть на упаковке. В идеальном случае также должны быть указаны происхождение пшеницы и полный состав продукта.

— Идеальный состав макаронных изделий: мука твердых сортов пшеницы крупного помола, свежее яйцо (или хотя бы яичный порошок) и оливковое масло. Всё. Желательно, чтобы ничего больше в составе не было. Никаких эмульгаторов типа «ешек», — советует Иван Ануфриев.

Состав макарон должен быть предельно коротким Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Распознать качественный продукт очень легко при готовке: если макароны остаются твердыми, это отличный вариант.

— Неправильно выбранные макароны — это лишние углеводы. Это прямой путь к ожирению. Насыщение есть, но какое оно? К тому же не стоит увлекаться такими изделиями. Забьете вы макаронами желудок, а дальше что? Куда будете есть всё остальное? — задается вопросом Нина Торицына. — Есть мнение, что в день надо съедать 1,2 кг зелени. А если вы уже макаронами пузо набили, что тогда? Жить не захочется.



Хорошие макароны — дороже 70 рулей

Вообще хорошие макароны не должны стоить меньше 70 рублей . Так что если вы вдруг нашли стандартную пачку лапши со шпинатом за 40 рублей (и это даже без скидки!), то можете смело кормить ей нежеланных гостей, но сами держитесь от нее подальше. А вот если вы не экономите на своих желудке и здоровье, то запросто найдете для себя полезные и томатные, и шпинатные, и гречневые, и рисовые, и еще один только макаронный монстр знает какие.

Макароны за 200 рублей — это не выдумка маркетологов Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Чтобы точно быть уверенными в составе продукта, специалисты опять же рекомендуют готовить всё дома. Здесь и шпинат добавите, и морскую капусту, и морковь — всё что пожелаете. Главное — это точно будет натуральным.

Альденте полезнее макарон, сваренных до конца

Всё, что вы слышали о пользе альденте, — правда. Они действительно полезнее обычных макарон, так как при такой степени готовности в продукте сохраняются полезные вещества — растительный белок и углеводы. Но нужно понимать, что лучше если это будут домашние макароны ручной работы или итальянские хорошего качества. Если нет времени готовить, выбирайте макароны из муки твердых сортов «гранадура». Их отличительная черта — очень крупный помол, мука желтая и крупная, примерно как манка. Макароны, сделанные из действительно хорошей муки твердых сортов пшеницы, очень легко усваиваются. Даже несмотря на то, что это мучной продукт, из теста, на нем нереально потолстеть.

Не перепутайте альденте с сырыми макаронами Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Сколько варить альденте, чтобы не промахнуться, зависит от вида макарон, их толщины и формы, от того, свежая паста или засушенная в промышленных условиях. Плюс ко всему обычно рекомендации о времени варки есть на всех пачках. Но если нет, то вот вам элементарный совет: у макарон есть маркировка, они делятся по номерам, чаще всего используют номер шесть. Такие надо варить примерно девять минут. Достаньте одну макаронину за минуту до рекомендованной производителем цифры, порвите ее или разрежьте. Если в середине будет беленькая точка, тесто останется немного твердым внутри, это и есть альденте.

Переварили макароны? Ну, не выбрасывать же их. Такое тоже можно есть, но надо понимать, что пользы в них уже мало, макароны выделили клейковину, а это крахмал (содержится в любых злаках), превратившийся в клейстер. Больше варишь — больше клейстера, и, соответственно, меньше пользы.

Не варите макароны с маслом

Есть древний миф, что якобы для того, чтобы макароны не слиплись, нужно в воду добавить подсолнечное масло. Не слушайте никого и не переводите продукты.



— Это банальное самовнушение, с точки зрения физического процесса оно ничего абсолютно не дает. Масло и вода — жидкости разной плотности. Масло будет просто кипеть наверху. Имеет смысл заправить маслом готовые макароны, чтобы они не слипались. Но опять же хорошие макароны твердых сортов пшеницы не должны слипаться, пока они горячие, — советует Иван Ануфриев.

Если варить макароны пару часов, получится отличный клейстер Фото: Роман Данилкин / 63.RU

При этом в уже готовое блюдо можно добавить сливочное масло или даже смешать его с оливковым — будет вкусно и полезно.

Сосиска убьет всю пользу ваших макарон

Диетологи говорят макаронам с сосисками категорическое «нет». Несмотря на то, что в макаронах есть некоторая польза, конкретно это сочетание вредное, так как в нем высокое содержание углеводов.

— Ребенку нужно мясо, а мама заменяет его сосиской — это вообще неправильно. Лучше вообще макароны есть с овощами. Потому что овощи — это растительный белок и клетчатка с небольшим количеством углеводов, с невысоким содержанием энергии, и они очень хорошо сочетаются, — утверждает Нина Торицына.

В привычном понимании и овощи, и макароны — это все гарниры. Но стоит их объединить, как вы получите вполне самостоятельное блюдо. Макароны прекрасно сочетаются с томатами, болгарским перцем, кабачками, баклажанами, патиссонами, луком и чесноком. Есть множество рецептов пасты с одними только овощами — это легкая еда, которая быстро усваивается. Во всех без исключения овощах есть укрепляющие иммунитете витамины и необходимые минералы. А это прямой привет кровеносной системе и крепким зубам. К тому же овощи придадут организму энергии.

Плюс ко всему, овощи — это клетчатка. Из-за нее пшеничные углеводы будут усваиваться дольше. Углеводная пища в целом с овощами сочетается лучше, чем с богатыми на белки мясом, и справедливо может считаться диетическим питанием. Но мы, конечно, не говорим, что надо полностью отказаться от мяса — в курице, говядине, свинине и рыбе полно своих приятных бонусов.



Польза макарон кончается там, где начинается вредное соседство с другими продуктами Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU

Более того, для детей лучше всего подойдут макароны из нерафинированных сортов пшеницы. Это изделия второго сорта, они чаще серого цвета и менее обработаны. Если ребенок здоров и не имеет пищевых противопоказаний — лучше выбирать именно такую продукцию.



А вот к не самому любимому детьми блюду — молочному супу с вермишелью — стоит присмотреться внимательней. Хотя вкус такого супа знаком каждому с юного возраста, о его пользе знают далеко не все. Во-первых, в нем просто не может быть жира, который плавает в супах с поджаркой. Одно это снижает его калорийность до 58 Ккал на 100 граммов. Во-вторых, мы помним, что молоко рекомендуют даже людям, занятым на вредном производстве, а для детей (если у них, конечно, нет противопоказаний и личной непереносимости) оно тем более полезно. В нем есть необходимые для здоровья белки, жиры и углеводы, который сохраняются при готовке. А настоящее, не порошковое молоко богато витаминами. Кстати, есть они и в качественных макаронах, вместе с необходимым подрастающему организму железом и марганцем. Важно при этом не переборщить с пользой. Диетологи всё же не рекомендуют есть макароны чаще одного раза в неделю.

На макаронах можно похудеть Конечно, зарубежные эксперты уже провели не один эксперимент, где доказали, что макаронная диета даже полезна и на ней можно похудеть. Но позитивное воздействие вы почувствуете, если замените лапшой другие углеводы. Для эксперимента ученые пригласили 2500 человек . Они должны были регулярно есть макаронные изделия вместо других источников углеводов. Те участники, что ели пасту чаще трех раз в неделю, смогли похудеть на полкилограмма за 12 недель . Оказалось, что сами по себе макароны не могут стать причиной набора лишнего веса.

Много на макаронах не сбросить, но полкило — тоже результат Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Исследователи объясняют, что всё дело в гликемическом индексе — показателе влияния пищи на уровень сахара в крови. Как выяснилось, ГИ макаронных изделий ниже, чем у хлеба, картофеля и белого риса. Соответственно, паста медленнее усваивается организмом человека, лучше утоляет голод и быстрее насыщает организм. А основная угроза идет от майонеза, соусов и прочих добавок к основному блюду. Весьма калорийными будут макароны с сыром.

Наши эксперты подтверждают, что хорошие макароны — это питательная еда, которая легко усваивается. Но предупреждают: в обычной жизни их, как любой злак, нужно ограничивать, стараться есть больше мяса, рыбы и овощей.

Лапшой быстрого приготовления вы не отравитесь На лапше быстрого приготовления выросло не одно поколение. Это самый часто встречающийся продукт российских поездов, способный составить конкуренцию жареной курице, вареным яйцам и другим ароматным продуктам. А на железнодорожном маршруте Адлер — Владивосток он становится вовсе незаменимым. Но имеет ли он что-то общее с лапшой?

Ошибка номер один: заварить «Доширак» в офисе Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

Как выясняется, вся лапша быстрого приготовления — это обычная яичная лапша. Конечно, пастой её назвать нельзя, но расценивать как обед — можно. Особенно если добавить к ней наполнителей, например креветки, мясо или соус.

— В том же Вьетнаме в блюдах используют такую лапшу как гарнир, у них это не считается чем-то отвратительным, — резюмирует Иван Ануфриев.

Вчерашние макароны есть нельзя

Жареные с яйцом макароны — это такой взрыв из прошлого, что не все сразу вспомнят, было ли это на самом деле. Было. Ели. Чтобы освежить продукт, добавляли яйцо, и получалось совершенно другое блюдо, раскрывающее новые оттенки лапши. Обычно для такого обеда в ход шли остатки залежавшихся макарон, которые неизвестно сколько до этого лежали в холодильнике. Мы все, конечно, выжили и, кажется, особенно не болели после такой еды, но всё же употреблять в пищу даже один раз переночевавшие макароны уже не советуют.

В домашние макароны можно добавить всё что угодно Фото: Татьяна Тихонова / 74.RU